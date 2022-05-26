Рукопись книги, оставшейся неопубликованной после ухода из жизни автора, была издана благодаря участию его супруги Радимхан Курскиевой.

«Книга небольшая по объёму, всего 50 страниц, но объёмная по значению и смыслу. Он не успел её опубликовать, и после его смерти я взяла на себя такую смелость, скорее обязательство перед его памятью и перед народом, — говорит Радимхан Курскиева. — Это произведение о жизни и деятельности его двоюродного брата Хадриса Курскиева, основанная на реальных событиях, даже имена героев автор сохранил доподлинные.

Хадрис Курскиев родился и вырос в селение Ляжги, отсюда добровольцем ушёл на фронт, сюда же вернулся после ранения и отсюда был депортирован вместе со всем народом в феврале 1944 году в Казахстан. Хадрис — фронтовик, участник Великой Отечественной войны, пережил суровые дни в блокадном Ленинграде, непоколебимый и мужественный, сильный духом человек.

Через историю своего героя автор показывает нам и жизнь народа со всеми её перипетиями на протяжении ХХ столетия. Написано произведение красивым ингушским слогом. Он ярко и красочно передаёт горный пейзаж местности, здесь использованы наши афоризмы и поговорки, ингушский песенный жанр.

В горное селение Ляжги Хадрис вернулся из ссылки и поселился в своей родовой башне, где жил до тех пор, пока не построил себе дом. Здесь, в Ляжги, он посадил богатый фруктовый сад, где было представлено множество сортов плодоносящих деревьев. Посадил ореховую рощу, ухаживал за саженцами как за маленькими детьми, в заморозки разжигал под деревьями костры, чтоб не пропали молодые саженцы. О нём, как о фронтовике и садоводе, как о настоящем человеке, стойком и мужественном, ещё в советские годы писала газета «Правда».

Хадрис Курскиев прошёл через многие испытания, но не ожесточился сердцем и до конца своих дней оставался благородным и достойным человеком, добрым и открытым, настоящим патриотом своего народа.

Это своего рода история народа в кратком изложении, отражающая основные вехи прошлого столетия: и войну, и депортацию и возвращение на родину и жизнь в горах. Я не могла себе позволить не показать это произведение широкому кругу читателей, не представить подрастающему поколению наших героев, на которых должно равняться«.

В мероприятии приняли участие ученые, писатели, журналисты, студенты, а также родные и близкие Юсупа Курскиева. С добрыми словами в адрес автора произведения, внесшего большой вклад в развитие телевидения и радиовещания Чечено-Ингушской АССР и становление журналистики в целом в Республике Ингушетия, выступили доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, ученый, писатель и журналист Султан Мерешков, журналист и литератор Илез Матиев и др.

Напомним, что повесть «Халкъа воI» издана в 2021 году в Назрани. Редактором и автором предисловия является Илез Матиев.

Юсуп Козлоевич Курскиев родился в 1934 году в селении Ляжги горной Ингушетии. Его отца зимой 1942 года забрали солдаты НКВД, и больше его никто не видел. Мама Залейха одна поднимала на ноги восьмерых детей и ухаживала за больной и ослепшей от горя свекровью.

Юсуп рос смелым, задорным и смекалистым мальчишкой, как и все его ровесники играл в альчики, ездил верхом на лошади, но в одночасье, а точнее 23 февраля 1944 года, всё обрушилось, когда солдаты утром постучали в двери каждой ингушской семьи...

Семья Курскиевых в ссылке выживала, как и все. Им пришлось пройти через голод, холод, унижения... Но они не сломались, сумели противостоять трудностям и вернуться на родину, оставив в казахстанской земле могилы бабушки, матери и брата.

Юсуп рано повзрослел, помогал маме по хозяйству, работал в колхозе, но и учился хорошо и подавал большие надежды. По окончании школы он поступил в сельскохозяйственный институт в Алма-Ате, но вскоре учёбу пришлось прервать — тяжело заболела мама.

В 1958 году он возвращается на родину и решает остановиться в городе Грозном, поскольку здесь было больше перспектив получить высшее образование и устроиться на работу. В гостинице, где он остановился на ночлег, по счастливой случайности в то время жила и работала ингушская интеллигенция. Среди них был Борис Дидигов, секретарь обкома ВЛКСМ, который помог Юсупу устроиться на Чечено-Ингушское радио в должности заведующего корреспондентской сетью. Так, с 1958 года началась его журналистская деятельность.

Более 25 лет возглавлял общественно-политическую редакцию на ингушском языке. Без отрыва от производства окончил филологический факультет Чечено-Ингушского пединститута.

Надо отметить, что Юсуп Курскиев был чуть ли не единственным источником информации, который транслировал трагические события, происходившие в Пригородном районе в 1992 году.

С большим воодушевлением и гордостью встретил он и образование Республики Ингушетия. Юсуп Курскиев стоял у истоков создания ингушской телерадиокомпании в должности заместителя председателя ГТРК «Ингушетия» по радиовещанию. Люди и сейчас помнят его сатирический журнал «Къарцхал» («Колючка»). Он работал редактором и на телевидении. Его передачи на ингушском языке, такие как «Ма доаде къаман сий», «ГIалгIай эздел», «ЛоархIаме къамаьл», «Эздел», «Вай боахам» и другие пользовались большой популярностью и любовью в народе. Печатал свои рассказы и очерки на страницах республиканской газеты «Сердало». Он принимал активное участие и в общественной жизни народа, будучи членом правления общенационального союза «Даймохк».

Юсуп Курскиев — заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской Республики, член Союза журналистов СССР с 1969 года, заслуженный работник культуры РИ. В его наградном списке орден «За заслуги» РИ, а также многочисленные грамоты и благодарности.

«Он был светлым, искренним человеком, который безмерно любил свой народ, уважал культуру и историю других народов. Был настоящим патриотом, был радиожурналистом, печатался на страницах республиканской газеты «Сердало». Был добрым, ответственным и чутким семьянином», — говорят родные и близкие.

Ему было 74 года. Он умер 6 ноября 2008 года.