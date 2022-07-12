С начала лета одна из магистральных улиц Назрани, крупнейшего города Ингушетии, улица Чеченская напоминала улей из строительных машин и механизмов. Здесь шел ее масштабный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И вот, дорожники завершили тяжелую работу. Конечно же, больше всего этому обстоятельству радуются автомобилисты, которым приходилось огибать улицу по второстепенным дорогам и переулкам, в том числе и грейдерным, собирая пыль и расходуя лишнее топливо.

Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев в беседе с корреспондентом «Ингушетии» отметил, что подобный капитальный ремонт улиц на сегодняшний день возможен благодаря успешной реализации нацпроекта, и это большое подспорье для муниципалитетов, бюджеты которых на указанные мероприятия ограничены.

— Дорожники постарались на славу, — сказал глава культурной столицы Ингушетии. — Теперь автовладельцам не нужно постоянно находиться в напряжении, в ожидании какой-нибудь ямы или ухаба перед носом, которых на этой улице было не счесть. Дорога нынче в идеальном состоянии. Главное — беречь ее. И это обязанность не только городских властей, но и всех, кто беспокоится о нашем любимом городе.

Улица Чеченская стала одной из главных улиц, реконструируемых в Назрани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автомобилисты, жители и гости города, представители общественных советов, активная молодежь — все с нетерпением ждали ремонта улицы, так как большая часть пассажиропотока приходится на указанный участок дороги в городе.

Укладка трехслойного основания песчано-гравийной смеси, асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см, установка бордюрного камня, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков — эти и другие мероприятия были проведены подрядной организацией «Скад-М» по заказу администрации Назрани.