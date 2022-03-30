«Один из них — рядом с селом Яндаре — введут в строй в октябре 2022 года, а два других — близ сел Барсуки и Гази-Юрт — к 1 сентября 2023 года», — сказал собеседник.

Он пояснил, что речь идет о модульных переходах, которые возведут рядом с социально значимыми объектами по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ». Для участков дорог с высокой интенсивностью движения (до 25 тыс. автомобилей в сутки) данные мероприятия — действенная мера по предотвращению ДТП с участием пешеходов.

По его информации, сейчас подготовительные работы ведутся рядом с Яндаре. Дорожники смонтируют из стали опоры, входную группу, пролетное строение и лестницы с применением технологии антикоррозийной защиты элементов. Затем выполнят обшивку лестничных сходов и пролетного строения прозрачным поликарбонатом сроком службы не менее 30 лет.

«Обеспечение беспрепятственного движения маломобильных групп населения — важнейший аспект работы дорожников. На каждом из надземных переходов устроят входные площадки с противоскользящим покрытием и пандусами. Для круглосуточного и безопасного пересечения дороги оборудуют электроосвещение внутри переходов. На лестницах устроят аппарели для транспортировки чемоданов и детских колясок. Перед вводом объектов в эксплуатацию благоустроят и озеленят прилегающую территорию», — добавили в пресс-службе.

В рамках реконструкции 26-километрового участка трассы «Кавказ», от границы с Северной Осетией до станицы Троицкой (с 563 по 589 км), построили два надземных перехода в Насыр-Кортском округе Назрани, еще два сооружения возводят в Гамурзиевском округе города.

Ранее председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков в ходе заседания парламента проинформировал о содержании обращений жителей республики. Из анализа депутатов следовало, что адаптация федеральной трассы с дорогами республиканского и муниципального значений за счет применения необходимых транспортных развязок не произведена.

Он уточнил, что речь идет о транспортном коллапсе в час пик в районе подъезда к Магасу, об отсутствии транспортной доступности автовокзала «Назрань». Транспорту, прежде чем попасть на новый автовокзал, приходится преодолевать значительный путь. Кроме того, не обеспечен выезд со станции скорой медицинской помощи в Назрани на транспортную развязку на км 568+114 трассы «Кавказ», что приводит к увеличению времени движения карет скорой помощи на 8-10 минут.

По данным Бокова, в проекте не предусмотрены надземные пешеходные переходы в районах сел Гази-Юрт, Яндаре, Троицкое и развязка «Нестеровское — Сунжа», необходимые для безопасного передвижения пешеходов через федеральную дорогу.

Эти и другие вопросы, связанные с реконструкцией автодороги «Кавказ», ставились перед дорожниками.

Учитывая совокупность проблем, указанных в докладе, парламентарии заявили, что реконструкция Р-217 не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и интересам населения республики.

В свою очередь вице-премьер Тимур Фаттахов отметил, что окончание реконструкции дороги в соответствии с проектом было запланировано на конец ноября 2020 года. Однако эти сроки продлены до 2022 года.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги «Кавказ» после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» в рамках второго заключительного этапа приступило к реконструкции 26 километров трассы Р-217 «Кавказ» в границах Ингушетии, с 563 по 589 км, в сентябре 2018 года.