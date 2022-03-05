«В прошлом году мы установили лампы напротив каждого дома. Но максимального эффекта добиться не удавалось, так как на некоторых улицах не было элементарно столбов, или они были хаотично установлены», — пишет муниципальный чиновник.

По его словам, для решения этого вопроса были необходимы средства, но получилось реализовать задуманное с помощью программы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии министерства сельского хозяйства.

Установлено около 20 железобетонных опор, проведен отдельный кабель СИП, а также 30 светодиодных ламп на трёх улицах. Это совсем другой эффект, когда на каждом столбе есть качественная лампа освещения.

Он отметил, что глава республики давал поручение установить энергосберегающие лампы для снижения расходов на электричество, оно выполнено.

«По предыдущему договору с энергетиками мы платили около 160 тыс. р. в год за 21 лампу накаливания, по новому договору мы будем платить всего 140 тыс. р. в год, но уже за 70 ламп», — делится с подписчиками Амриев.

Глава населенного пункта выразил благодарность начальнику отдела развития сельских территорий Минсельхоза региона Амиру Албакову, а также сотрудникам ведомства за поддержку и помощь в реализации задачи.