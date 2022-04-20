Резонанс

Заседание совета

В парламенте обсудили ситуацию с массовой голодовкой в колонии Ульяновской области с участием уроженцев Ингушетии

0

Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев провел заседание совета парламента.

В ходе обсуждения важных вопросов парламентарии затронули тему нарушения прав наших земляков, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Речь идет о случае в Димитровградской тюрьме Ульяновской области, в которой заключенные, среди которых в основном выходцы из Чечни и Ингушетии, объявили массовую голодовку.

По данному вопросу уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев сообщил, что полномочный представитель РИ в Ульяновской области совместно с уполномоченным по правам человека Ульяновской области, представителем ФСИН организовали встречу с заключенными, в частности нашими пострадавшими земляками. По его словам, в данное время готовятся материалы для направления в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Также в ходе встречи было достигнуто соглашение об открытии молельных комнат в этой же колонии.

Кроме того, члены совета обсудили и утвердили проект повестки дня двенадцатого заседания Народного собрания.

На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят ряд региональных законопроектов, касающихся градостроительной деятельности в регионе, образования, молодежной политики, поддержки молодежных и детских общественных объединений республики, туристской деятельности в Ингушетии и другие.

Кроме того, депутаты заслушают отчет председателя Контрольно-счетной палаты о деятельности органа финансового контроля региона за 2021 год и доклад уполномоченного по правам человека о деятельности ведомства за 2021 год.

В парламенте был представлен и рассмотрен ряд новых законопроектов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев представил региональные законопроекты. Так, проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон РИ «О республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен с целью корректировки регионального бюджета в связи с ликвидацией Конституционного суда Ингушетии и высвобождением денежных средств на его содержание. Эти средства планируется направить на обеспечение четырех созданных мировых участков.

Вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева сообщила, что разработанные профильным комитетом проекты законов региона «О господдержке молодежных и детских общественных объединений Республики Ингушетия» и «О туристской деятельности в Республике Ингушетия» призваны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

О взаимодействии органов государственной власти Ингушетии с советом муниципальных образований сообщил вице-спикер Руслан Паров. По его словам, данный законопроект также направлен на корректировку регионального законодательства.

О подготовке к принятию во втором чтении проектов региональных законов «О личном подсобном хозяйстве в Республике Ингушетия», «О ветеринарии», «О недрах» уведомил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Магомет Парчиев.

В рамках заседания парламентарии обсудили вопросы проведения капитального ремонта образовательных учреждений региона. Паров и Хашиева сообщили о ходе реализации федеральной программы. По их словам, на некоторых объектах капремонта уже выявлен ряд нарушений.

Тумгоев напомнил о важности контроля депутатского корпуса в данном вопросе.

«Необходимо усилить взаимодействие всех участников процесса для недопущения срыва учебного процесса», — подчеркнул он.

Как сообщала газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова, ремонт начался в 13 школах. В целях недопущения срыва образовательного процесса министерством разработана дорожная карта по созданию необходимых условий для перевода учащихся в близлежащие общеобразовательные учреждения на период проведения работ.

По данным Боковой, обеспечена перевозка школьников до образовательных учреждений, составлены планы и схемы организации горячего питания учащихся начальных классов.

Руководитель ведомства также отметила, что ведется работа по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт. Это мероприятие также включено в число задач в рамках программы «Модернизация школьной системы образования».

Она пояснила, что в 2022-2023 гг. планируется отремонтировать 23 школы, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,6 млрд рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 60 жителей Ингушетии добровольно участвуют в защите государственной границы России
В две больницы Ингушетии властями передано медоборудование на 6 млн рублей
Взаимодействие властей с фельдъегерской службой обсудили в правительстве Ингушетии
«Ингушэнерго» повышает надежность электроснабжения отдаленных предгорных сел республики
Иностранка выманила у жительниц Ингушетии более 100 тыс. рублей
Энергетики СКФО направили 10 тонн гуманитарной помощи детям беженцев из Донбасса
Новые издания ингушского филиала Россельхозцентра пополнили фонд Национальной библиотеки региона
В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей на 13 млрд рублей
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии проходит выставка
В Ингушетии должник погасил крупный штраф, чтобы не получить более суровое наказание
В Ингушетии в 2021 году было проведено 195 спортивных мероприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 