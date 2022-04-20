В ходе обсуждения важных вопросов парламентарии затронули тему нарушения прав наших земляков, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Речь идет о случае в Димитровградской тюрьме Ульяновской области, в которой заключенные, среди которых в основном выходцы из Чечни и Ингушетии, объявили массовую голодовку.

По данному вопросу уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев сообщил, что полномочный представитель РИ в Ульяновской области совместно с уполномоченным по правам человека Ульяновской области, представителем ФСИН организовали встречу с заключенными, в частности нашими пострадавшими земляками. По его словам, в данное время готовятся материалы для направления в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Также в ходе встречи было достигнуто соглашение об открытии молельных комнат в этой же колонии.

Кроме того, члены совета обсудили и утвердили проект повестки дня двенадцатого заседания Народного собрания.

На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят ряд региональных законопроектов, касающихся градостроительной деятельности в регионе, образования, молодежной политики, поддержки молодежных и детских общественных объединений республики, туристской деятельности в Ингушетии и другие.

Кроме того, депутаты заслушают отчет председателя Контрольно-счетной палаты о деятельности органа финансового контроля региона за 2021 год и доклад уполномоченного по правам человека о деятельности ведомства за 2021 год.

В парламенте был представлен и рассмотрен ряд новых законопроектов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Магомед-Сали Добриев представил региональные законопроекты. Так, проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон РИ «О республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен с целью корректировки регионального бюджета в связи с ликвидацией Конституционного суда Ингушетии и высвобождением денежных средств на его содержание. Эти средства планируется направить на обеспечение четырех созданных мировых участков.

Вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева сообщила, что разработанные профильным комитетом проекты законов региона «О господдержке молодежных и детских общественных объединений Республики Ингушетия» и «О туристской деятельности в Республике Ингушетия» призваны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

О взаимодействии органов государственной власти Ингушетии с советом муниципальных образований сообщил вице-спикер Руслан Паров. По его словам, данный законопроект также направлен на корректировку регионального законодательства.

О подготовке к принятию во втором чтении проектов региональных законов «О личном подсобном хозяйстве в Республике Ингушетия», «О ветеринарии», «О недрах» уведомил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Магомет Парчиев.

В рамках заседания парламентарии обсудили вопросы проведения капитального ремонта образовательных учреждений региона. Паров и Хашиева сообщили о ходе реализации федеральной программы. По их словам, на некоторых объектах капремонта уже выявлен ряд нарушений.

Тумгоев напомнил о важности контроля депутатского корпуса в данном вопросе.

«Необходимо усилить взаимодействие всех участников процесса для недопущения срыва учебного процесса», — подчеркнул он.

Как сообщала газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова, ремонт начался в 13 школах. В целях недопущения срыва образовательного процесса министерством разработана дорожная карта по созданию необходимых условий для перевода учащихся в близлежащие общеобразовательные учреждения на период проведения работ.

По данным Боковой, обеспечена перевозка школьников до образовательных учреждений, составлены планы и схемы организации горячего питания учащихся начальных классов.

Руководитель ведомства также отметила, что ведется работа по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт. Это мероприятие также включено в число задач в рамках программы «Модернизация школьной системы образования».

Она пояснила, что в 2022-2023 гг. планируется отремонтировать 23 школы, на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,6 млрд рублей.