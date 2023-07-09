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В преддверии Дня семьи, любви и верности росгвардейцы Ингушетии навестили семьи погибших коллег

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Военнослужащие территориального управления Росгвардии навестили семьи сотрудников ОМОН «Беркут-Юг» Адама Дошаклаева, Джамарза Яндиева и Ибрагима Патиева, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Росгвардейцы пообщались с родными боевых товарищей, обсудили насущные проблемы, выразили слова благодарности родителям достойных сыновей и патриотов, которые встали на защиту мирных жителей и внесли вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

В завершение встречи гости пожелали родственникам героев крепкого здоровья и передали подарки. Семьи погибших росгвардейцев, в свою очередь, поблагодарили руководство тероргана за внимание и заботу, за готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь.

Адам, Джамарз и Ибрагим, проявив мужество и отвагу, погибли при выполнении задач вне пунктов постоянной дислокации. Указом Президента Российской Федерации росгвардейцы были удостоены орденов Мужества посмертно.

 

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