Росгвардейцы пообщались с родными боевых товарищей, обсудили насущные проблемы, выразили слова благодарности родителям достойных сыновей и патриотов, которые встали на защиту мирных жителей и внесли вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

В завершение встречи гости пожелали родственникам героев крепкого здоровья и передали подарки. Семьи погибших росгвардейцев, в свою очередь, поблагодарили руководство тероргана за внимание и заботу, за готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь.

Адам, Джамарз и Ибрагим, проявив мужество и отвагу, погибли при выполнении задач вне пунктов постоянной дислокации. Указом Президента Российской Федерации росгвардейцы были удостоены орденов Мужества посмертно.