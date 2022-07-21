— Иса, для начала скажите, как в наших населенных пунктах проходит реализация этой «самой большой ягоды», есть ли нарушения в той же санитарии?

— Ежегодно, с началом сезона реализации бахчевых культур, мы в обязательном порядке проводим проверки качества этой продукции. Пока что обобщенных данных нет: арбузы и дыни только недавно начали у нас продаваться, и специально созданная комиссия потихоньку осуществляет выездные мониторинговые мероприятия по выявлению и проверке мест реализации ранних арбузов и дынь. Специалисты проверяют наличие сопроводительных ветеринарных документов на реализуемую продукцию, проводят экспресс-проверки на содержание нитратов. Владельцам, которые не будут иметь необходимые документы на реализуемую продукцию, предъявят требование приостановить торговлю.

— В последние годы простых покупателей страшат рассказами, что в любимом всеми с детства лакомстве все чаще обнаруживают всякую заразу в виде химикатов. Стоит ли всему этому верить?

— Ну, что я могу сказать. Арбузы, особенно самые первые, ранние, могут таить в себе огромное количество нитратов, способных вызывать у детей и взрослых отравления с непредсказуемыми последствиями. Некоторые недобросовестные производители, желая ускорить созревание арбузов и увеличить их массу, «перекармливают» их нитратами. В результате проверок все чаще выясняется, что более чем в половине случаев содержание нитратов и вредных веществ превышает допустимую норму в два раза, и лишь в одном случае она соответствовала предельно допустимой.

Впрочем, эти ядовитые вещества не всегда появляются в арбузе из-за злого умысла производителя. Они возникают и по другим причинам. Например, из-за неправильного использования азотных удобрений или же из-за особенностей почвы и недостатка солнца, необходимого растениям для переработки нитратов, а также из-за обилия влаги, ведущей к избыточному накоплению токсичных веществ. Даже не вовремя собранный урожай может привести к тому, что содержание нитратов в арбузах будет зашкаливать. И тогда из лекарства любимое лакомство превращается в отраву.

— Но надеюсь, что все-таки пользы в арбузах больше...

— Некоторые все равно считают, что в них содержится лишь одна вода да сахар. И хотя действительно в одном среднего размера плоде содержится до 150 г чистой фруктозы, помимо сладости, там скрывается еще масса всего полезного для нашего организма: витамины А, С, В1, ВЗ, РР, соли магния, калия, марганца, никеля. Примечательно, что всего лишь в одной дольке такого арбуза имеется суточная доза фолиевой кислоты, необходимой для хорошей работы сердца и сосудов, синтеза аминокислот, жирового обмена, кроветворения.

Помимо этого, внутри зелено-полосатого чуда скрыты целые залежи железа: больше — только в листьях салата и шпинате. При дисбактериозе, которым поголовно страдают современные школьники, эта ягода — лучшее средство. Ведь в ней содержатся вещества, нормализующие микрофлору кишечника и выводящие из организма токсины. Арбуз также обладает мочегонным и желчегонным действиями, поэтому врачи его рекомендуют для восстановления печени после желтухи.

Кроме того, сочная мякоть любимого десерта богата щелочными веществами, нейтрализующими избыток кислоты, поступающей из основных продуктов питания, что очень полезно не только для желудочно-кишечного тракта, но и для защиты зубов от кариеса.

Наконец, поедая арбуз, можно безопасно почистить почки. Это «лекарство» почти не имеет противопоказаний, и только при сахарном диабете лучше употреблять его в ограниченных количествах. Но все это относится только к качественным арбузам.

— Как определить, отравимся мы, покупая арбузы, или же получим наслаждение от его употребления в пищу?

— Ни на глаз, ни на вкус определить «нитратный» арбуз невозможно. Но есть определенные признаки, зная которые можно повысить свои шансы на выигрыш в этой ягодной лотерее. Прежде всего, чтобы узнать, не напичкан ли арбуз «химией», разрежьте его пополам. Если срез гладкий и крупинки на нем не выделяются — процент содержания нитратов довольно высок.

Чересчур красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки в ней также служат предостережением. Проведите следующий тест: опустите маленький кусочек алой дольки в стакан с теплой кипяченой водой. Если вода не просто помутнеет, а порозовеет, а мякоть развалится — без сожаления выкидывайте свое приобретение в помойку.

Далее, покупайте арбузы не на придорожных развалах, а в магазинах. Кстати, опасаться стоит не только нитратов. Дело в том, что кожура плода хорошо впитывает свинец и другие вредные вещества из выхлопных газов. А если решитесь брать бахчевые на улице, то только в том случае, если у продавца есть все документы на товар, в том числе и свидетельство органов санэпиднадзора, место торговли огорожено, имеет навес, а арбузы в нем лежат на поддоне, а не свалены в кучу на земле. Ни в коем случае не просите продавца надрезать арбуз перед покупкой — так можно занести в него болезнетворные инфекции, например, гепатит А.

Принеся арбуз домой, тщательно его помойте, а потом обдайте кипятком. Больше всего нитратов находится в слое от 3 см у кожуры, поэтому на всякий случай ешьте то, что ближе к сердцевине — оно и вкуснее. И знайте меру: пару кусочков — и довольно. Особенно детям, которым для отравления много не надо. Взрослым опасна доза 400-500 мг нитратов в день. Для тяжелого отравления маленькому ребенку достаточно 40-50 мг.

И еще запомните: в разрезанных арбузах быстро размножаются бактерии. Чтобы обезопасить себя от острой кишечной инфекции, храните плоды только в холодильнике, покрыв пищевой пленкой. И очень недолго: не больше 12 часов.