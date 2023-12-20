Вместе с тем в завершающиеся дни уходящего года по традиции принято подводить итоги того, что сделано за двенадцать месяцев. Это относится и к различным организациям и ведомствам. В частности, территориальному органу Росгвардии, с которым у газеты «Ингушетия» давно сложились доверительные, партнерские, как модно говорить, отношения: наше издание периодически публикует материалы, касающиеся деятельности правоохранительного ведомства, которое, в свою очередь, заключило с нашей газетой договор — подписку.

Накануне росгвардейцы пригласили в гости представителей региональных средств массовой информации. За красиво накрытым столом (постаралась наша неутомимая коллега — ответственный исполнитель пресс-службы ведомства Салима Сампиева) мы говорили о дальнейшем укреплении сотрудничества.

Как была выстроена работа управления в течение года в направлении ее освещения в СМИ, какие недостатки ей мешали, что здесь можно предпринять, чтобы ее улучшить — эти и другие вопросы нам задал главный политрук тероргана, заместитель начальника Управления Росгвардии по Ингушетии по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков.

Журналисты, опережая друг друга, озвучивали советы и свое видение развития перспектив взаимных контактов. Конечно же, не всеми нюансами своей работы (как бы это нас ни огорчало) правоохранители могут с нами поделиться: увы, такова специфика деятельности силовых структур, главная задача которых — предотвратить преступление, защитив при этом мирных людей. Тем не менее, основной массив достоверной информации, способной удовлетворить потребности наших читателей и слушателей, мы все же получаем от пресс-службы Росгвардии.

Завершилась встреча вручением журналистам благодарностей, подписанных командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Захаровым и начальником Управления Росгвардии по Республике Ингушетия генерал-майором Микаилом Буружевым.