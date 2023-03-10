Государственной архивной службой РИ ведется активная деятельность по выявлению документов и материалов по истории Ингушетии в архивах России и стран зарубежья. В части постановки архивного дела и делопроизводства Госархив Ингушетии тесно сотрудничает с республиканскими и федеральными территориальными органами исполнительной власти.

Сегодня в Госархиве Ингушетии содержатся бесценные сведения, отражающие материальную и духовную жизнь общества, имеющие историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение. Всё это документальное наследие сохраняется и приумножается благодаря бескорыстному служению своему делу архивистов — хранителей документальной памяти народа. Благодаря кропотливым стараниям работников этой сферы бережно хранится история важнейших фактов, документальная работа многих организаций и учреждений. Своим каждодневным трудом они обеспечивают надежное сохранение и приумножение архивного фонда — нашего бесценного сокровища. Архивисты кропотливо собирают и бережно хранят эти бесценные материальные свидетельства прошлого, обеспечивая тем самым живую связь времен и поколений. Именно поэтому к архивам обращаются, как к важнейшему источнику достоверной информации.

10 марта — этот день, когда все архивисты России отмечают свой профессиональный праздник — День архивов. Руководитель Госархива Ингушетии, с которым мы говорили накануне праздника, поздравил всех своих коллег с профессиональным днём и выразил благодарность сотрудникам архива за их кропотливую, добросовестную работу.

«Работники архивов — хранители бесценной документальной сокровищницы страны. Они способствуют исполнению важных государственных решений, ведут исторические поиски, наводят порядок в документации особой важности, без которой в современной жизни не обойтись», — подчеркнул он.

Директор республиканской архивной службы в телефонном разговоре дал комментарий нашему изданию и вкратце рассказал, какие задачи стоят перед их службой на сегодняшний день, и какие планы они ставят перед собой на будущее.

«Если говорить об архивах страны, нужно отметить, что эти хранилища играют важную роль в жизни государства и общества, сохраняя историю для будущих поколений, а что касается архивной службы Ингушетии — то это не что иное, как память о непростом историческом пути нашей государственности, о людях, сыгравших в его развитии значимую роль. Другими словами, Государственная архивная служба Республики Ингушетия призвана сохранять историко-культурное достояние нашего народа. Любой государственный архив выполняет четыре основные функции: комплектование, обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, а в нашем случае — это документы Архивного фонда Республики Ингушетия.

Следует также отметить, что в соответствии с законодательством России архивные документы отнесены к информационным ресурсам общества и государства, что указывает на их особую роль и, если хотите, высокий социальный статус архивов как учреждений, в которых этот информационный ресурс целенаправленно формируется и сохраняется. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед нами сегодня, необходимо подчеркнуть, что все они являются очень важными и актуальными. Во-первых, это организация и обеспечение сохранности, формирования и использования документов Архивного фонда РИ в интересах политического, социально-экономического и культурного развития республики. Далее, это анализ состояния архивного дела, определение концепции и стратегии его развития, а также разработка проектов и реализация государственных программ развития архивного дела.

Немаловажным является для нас и централизованный учет документов, хранящихся в государственном и ведомственных архивах, музеях и библиотеках, а также контроль за сохранностью и использованием этих документов. Мы организуем выставки, научно-практические конференции, семинары, публикуем архивные материалы, участвуя в исполнении исторических, тематических, социально-правовых, генеалогических и геральдических запросов».

По словам специалистов, архивные документы — это та основа, без которой не может существовать и полноценно развиваться ни одно общество, ставшее на путь государственного строительства. Ведь сохраняя архивы, мы закладываем фундамент развития, основанного на опыте прошлого. В этой связи хотелось бы вспомнить новейшую историю архивного дела нашей республики, отсчет которой ведется с лета 1993 года, то есть со дня создания Комитета по архивному делу, позже ставшего Государственной архивной службой Ингушетии.

Известно, что все фонды Чечено-Ингушского архива были сосредоточены в городе Грозном, а в результате военных действий, начавшихся в Чечне с 1994 года, большинство бесценных исторических источников либо сгорело, либо было расхищено, но при любом раскладе судьба их неизвестна до сих пор. Так или иначе, по рассказам архивистов, даже то, что сохранилось, осталось для Ингушетии недоступным, поэтому главной задачей Госархива РИ стало воссоздание исторического фонда Ингушетии за счет выявления и копирования документов по нашей истории из российских и зарубежных архивов. И задача эта, как стало понятно из разговора с руководителем архивной службы, остается актуальной до сих пор, спустя несколько десятилетий.

Как мы понимаем, сохранение и использование документов невозможно без широкого внедрения информационных технологий, потому как архивная отрасль развивается, и применение современных компьютерных технологий позволяет хранить информацию на различных носителях.

По словам Магомета Мусаевича, Госархив Ингушетии вместе с муниципальными архивами на сегодняшний день имеет объем архивного фонда в количестве 98 037 единиц хранения, сосредоточенных в 392 фондах республики. Помимо этого Госархив РИ отдельно ведёт подсчет документов из коллекции по истории Республики Ингушетия. То есть это те материалы, которые копируются из федеральных, региональных и зарубежных архивов.

«Это работа по восстановлению истории и документального наследия нашего народа, — говорит директор, — и поэтому она так важна для нас. В 90-х годах мы в основном работали на бумажном носителе, но с 2008 года мы делаем только оцифровку. За прошлый год мы, как и в прошлые годы, поработали в нескольких архивах Российской Федерации, и в общем откопировали 6219 новых материалов-кадров, которые уже поступили к нам в хранилище. Это в основном документы XVIII-XX вв., в том числе карты, различная историческая переписка, документы об уроженцах РИ — участниках внешних войн России прошлых веков и первых кавалерах ордена Боевого Красного Знамени, а также участниках ВОВ, их личные дела и наградные листы и так далее.

С 2020 года после реорганизационных мероприятий мы начали работать в новом статусе и первым делом приступили к мониторингу состояния архивного дела, и в течение 2021 года мы эту работу полностью закончили. В текущем году мы намерены разработать стратегию развития архивной сферы нашей республики. Это документ на долгосрочную перспективу.

Также в планах у нас имеется реализация действующей государственной программы развития архивного дела. Она предусматривает различные мероприятия улучшения материально-технической базы, а также различные выставки, издания. В частности, в текущем году Госархив Ингушетии планирует завершить проект «Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа», куда войдут селения Инарки, Пседах и Сагопши. Также будут выпущены сборники воспоминаний депортированных 1944-1957 гг., приуроченные к 80-летию со дня депортации чеченского и ингушского народов, и ряд других изданий, посвященных 100-летию ингушской государственности.

Хочу отметить, что к совместной работе по выявлению документов нами привлекаются представители ингушской диаспоры из других городов и регионов. Одним словом, Госархивная служба сотрудничает со всеми, кто заинтересован в сохранении и приумножении историко-культурного документального наследия Ингушетии, в том числе с представителями нашего народа, которые учатся и работают за пределами нашей республики. Это взаимодействие осуществляется как на профессиональном уровне, так и на уровне личных контактов и дружественных связей. Это площадка профессионального сотрудничества, на которой архивисты России обмениваются опытом, обсуждают актуальные проблемы, принимают совместные решения по тем или иным вопросам и задачам, стоящим перед архивной отраслью наших регионов. Такая возможность нами активно используется, при этом создание профессиональных и дружественных коммуникационных связей ведется как на уровне руководства, так и на уровне специалистов-архивистов, представляющих различные отделы и направления деятельности архивной отрасли«.

Рассказывая о планах на будущее, руководитель Госархива Ингушетии отметил, что для осуществления их необходимо в первую очередь иметь архивные площади в достаточном количестве.

«Конечно, планов на будущее у нас много, но основная наша задача заключается в проблеме, которую необходимо решить в ближайшее время, — говорит Магомет Мусаевич. — Это дефицит архивных площадей, который мы испытываем крайне остро. Дело в том, что сегодня мы не можем принимать новые документы на хранение и обеспечить их сохранность, потому что наши архивохранилища практически полностью заполнены. Конечно, каждый год мы оптимизируем эти площади за счет приобретения архивных коробов, но это не решает проблему в целом. Поэтому главная задача нашей службы — это строительство нового здания. В прошлом году нам удалось выбить участок в Магасе, и в этом году нам предстоит решить вопрос с разработкой проектно-сметной документации на строительство типового специализированного здания, соответствующего всем требованиям и нормам. Надеемся, что Минфин и правительство республики нас поддержат в этом вопросе».

Магомет Мусаевич поделился с нами и о том, что архивной службе оказывает постоянное содействие Народное собрание. К примеру, в конце прошлого года депутатами Народного собрания заслушивалась информация по итогам деятельности Госархива РИ, в результате все предложения архивистов парламентом были поддержаны и даны соответствующие дополнительные рекомендации в достижении поставленных целей и задач.

Также руководитель архивной службы республики рассказал о работе научной конференции, посвященной 30-летию Республики Ингушетия, на которой было много исследователей и ученых из других регионов, в том числе из двух институтов Российской академии наук. Эта конференция имела хороший резонанс и плодородные последствия: совместно с НИИ имени Ч. Ахриева Госархив издал сборник по результатам научной встречи, который стала настольной книгой многих государственных служб.

Нельзя не отметить, что работа по выявлению судеб ингушских военнослужащих, многие годы числившихся «пропавшими без вести», и уточнению сведений о наградах и местах их захоронений имеет живой отклик со стороны населения республики, так как в результате подобных публикаций проясняются многие доселе неизвестные детали. Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам, направленным на развитие архивного дела, сохранение и приумножение историко-документального богатства нашего народа.

Много ещё документов и материалов остаются неизданными из-за пресловутого отсутствия финансовых средств. В связи с этим в очередной раз хотелось бы обратиться к неравнодушным гражданам нашей республики, которые смогли бы помочь в издании проектов, имеющих исторический и научный интерес. Есть такие люди среди нас — честь им и хвала, ведь они способствуют развитию науки, культуры и искусства.