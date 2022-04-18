Согласно статистике, с каждым десятилетием продолжительность жизни человека увеличивается — все благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и регулярных открытий в этой области. Еще несколько десятков лет назад люди умирали от болезней, которые сейчас успешно лечатся и не вызывают панического страха и растерянности. Однако существует немало пробелов и нерешенных проблем в области медицины, которые требуют ежедневной проработки.

Рассматривая этот вопрос с глобальной точки зрения, ученые-исследователи отмечают, что постоянно ухудшающаяся ситуация с загрязненной экологией, нестабильной экономикой, отсутствием доступной медицины в некоторых странах не способствует качественной и здоровой жизни. И поэтому для решения этих вопросов была создана Всемирная организация здравоохранения, в обязанности которой входит разработка научных программ и исследований, создание стандартов и оценки ситуации в области здравоохранения.

В уставе ВОЗ право на здоровье указано как неотъемлемое основное право любого человека без различия расы, религии или социального положения. Охрана здоровья граждан — это неотъемлемая составляющая каждого цивилизованного государства. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения в 1948 году приняла решение учредить Всемирный день здоровья, который с тех пор празднуется в течение одной декады с 7 по 17 апреля. И хоть многим может показаться, что этот праздник в основном для врачей, это не совсем так. Всемирный день здоровья — праздник для всех людей, которым небезразлично своё здоровье.

Как и по всей стране, в медучреждениях Ингушетии, в том числе и платных клиниках, в эти дни проводились бесплатные консультации основных специалистов. Здесь можно было измерить давление, проверить уровень сахара в крови, получить важную информацию о том, как не допустить появления и развития многих заболеваний.

Как отметили медики Барсукинской амбулатории, в наше время, на фоне продолжающейся пандемии, а также натиска таких заболеваний, как рак, астма и болезни сердца, обществу необходимо обратить внимание на срочные действия, необходимые для защиты здоровья. Ну а если каждый из нас будет здоров, то здорова будет и наша планета.

«Подобные праздники и декады, посвященные таким важным событиям, как охрана здоровья, как раз и создаются для того, чтобы человечество всерьёз задумывалось о том, что крайне важно своевременно заботиться о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, — говорит сельский фельдшер Мовлотхан Хабриева, — ведь все эти аспекты положительно влияют на развитие здоровой нации».

Медики говорят, что в последнее столетие уровень медицины во многих странах мира значительно вырос. Были ликвидированы многие эпидемиологические заболевания, значительно увеличилась продолжительность жизни людей. Появилось множество эффективных медицинских препаратов и высокотехнологичных видов оборудования, помогающего диагностировать и лечить широкий спектр заболеваний.

Но, несмотря на существенные успехи, еще есть колоссальный объём работы. И это мы видим по недавно открывшимся обстоятельствам в связи с тотальным распространением коронавирусной инфекции. Эксперты ВОЗ отмечают, что в связи со вспышкой нового заболевания многие больницы оказались переполненными и были не способны оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Без медицинской помощи остались не только многие люди с Covid-19, но и пациенты с онкологическими и другими хроническими заболеваниями.

Сегодня, когда всё ещё остро стоят вопросы борьбы с этой болезнью, заставившей нас по-другому взглянуть на важность сохранения душевного и физического здоровья, нам всем необходимо уделить как можно больше времени и сил для профилактики.

Говорят, сколько людей — столько и мнений. Но как никогда пристальнее и внимательнее приходится нам, простому люду, прислушиваться к мнению тех, кто располагает хоть какой-либо достоверной информацией относительно новоявленного вируса. Ведь, как мы можем предполагать, ученые и вирусологи, основываясь на научных исследованиях, знают, наверное, о чём говорят. Хотя сегодня, к сожалению, об этой вирусной инфекции не говорит только ленивый.

Но даже при соблюдении всех норм здорового роста никто нам не может дать гарантий, что проблем со здоровьем не будет, так как если в огромном мире, где проживают более семи миллиардов человек, хоть на каком-нибудь континенте произойдет очаг быстро распространяемой инфекции, то это может стать причиной заболевания огромного количества людей. Поэтому самое лучшее — это соблюдать личную гигиену и создавать для себя нормальные санитарные условия.

Немаловажным условием для всех без исключения является также своевременное медицинское обследование, даже если нас ничего не беспокоит. Другими словами, нам надо научиться не бояться людей в белых халатах, а поход к врачу должен стать для нас не испытанием, а одним из ежегодных мероприятий, таких же необходимых, как и чистка зубов по утрам.

Как рассказала нам врач-диетолог Мариям Хашиева, помимо бережного к себе отношения, человеку в любой ситуации необходимо придерживаться правильного питания, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

«Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни, — поясняет доктор. — Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Ведь не зря говорят, что движение — это кладовая жизни. Помимо этого, в рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов в день, а также цельнозерновые крупы, нежирное мясо, орехи, сухофрукты. Причём соль, сахар, жиры надо ограничивать. Особенно важно ограничивать потребление соли. В качестве способа кулинарной обработки продуктов лучше выбрать приготовление на пару, тушение, запекание. Немаловажным также является беречь себя от психоэмоциональных перегрузок, при которых не получается избегать стрессовых ситуаций, соблюдать баланс труда и отдыха и уделять сну достаточное количество часов.

Обидно ещё и то, что многие люди по-прежнему не осознают собственные ошибки и очень часто становятся жертвами алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ, диабета и излишнего веса. И здесь хотелось бы сказать, что нынче подобные проблемы не в моде, и если вы не будете следить за своим здоровьем, заботиться о профилактике болезней, тогда и спрос будет только с вас: медицина тут бессильна. Помните, табак убивает и загрязняет окружающую среду. Откажитесь от употребления табака. Покупайте меньше изделий из пластика, пользуйтесь пакетами для продуктов, пригодными для повторного использования.

И ещё я хотела бы обратить внимание, что производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире, приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Так что, вспомните слова Гиппократа, который говорил: «Вся твоя еда должна быть твоим лекарством», и приобретайте свежие продукты у местных производителей и откажитесь от продуктов и напитков с высокой степенью переработки«.

Поговорили мы на тему здоровья и с заслуженным врачом РИ, заведующей отделением Джейрахской больницы Хадишат Льяновой, которая считает, что здоровье человека — это не просто отсутствие физических дефектов и заболеваний, но и совокупность социального, физического и душевного благополучия.

«Дело в том, что крепкое здоровье человека зависит от многих нюансов, обстоятельств и причин, — говорит доктор. — И в первую очередь надо сказать, что главенствующими являются многие социальные, природные и биологические факторы, вне которых человек просто не может существовать. Тем не менее, как врач с большим опытом работы, я могу сказать, что здоровье человека, в первую очередь зависит от него самого. К сожалению, виновниками плохого самочувствия в большинстве случаев становимся мы сами. Особенно профилактика неинфекционных заболеваний в большей части зависит от самих людей. А это не только здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, но и своевременные регулярные медицинские обследования и соблюдение рекомендаций врачей. Всем известно, что своевременная профилактика, равно как и систематическое обследование, играет главную роль в достижении и сохранении здоровья и долголетия, а также предотвращения многих заболеваний».

По словам ученых, наибольшую угрозу для нашего здоровья представляет изменение климата. Климатический кризис это еще и кризис здравоохранения. Как оказалось, более 90% людей на планете дышат грязным воздухом, основным источником загрязнения которого является сжигание ископаемого топлива. Исследователи говорят, что отсутствие видимого смога еще не значит, что воздух вокруг безопасен. Токсичные вещества могут годами отравлять наш организм, а мельчайшие частицы сажи проникать глубоко в легкие, сердце и мозг. Большая часть смертей от инсультов, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний связана с грязным воздухом.

Covid-19 весьма убедительно показал всему миру, какую опасность представляют уменьшение биоразнообразия и разрушение экосистем. Вспышки зоонозных заболеваний, возникновение новых опасных мутаций вирусов — это реальная угроза. Предотвратить повторение подобной пандемии в будущем поможет восстановление экосистем, соблюдение баланса между нуждами человека и природы.

Большое внимание в мире уделяется и химической безопасности. Химические вещества, наносящие вред здоровью, могут попасть к человеку самыми разными путями. Они не только могут присутствовать в окружающей среде, пестициды и следы антибиотиков могут встречаться в пищевых продуктах, синтетические краски и пластик, могущие выделять вредные газы, могут содержаться в одежде, мебели и других предметах. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся комарами.

Говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. А ещё говорят, что тот, кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос.

Таким образом, идеология идеологией, но нам нужно понять и однозначно осознать, что наше здоровье в наших руках! А регулярное прохождение медицинского обследования, наличие физической активности и полноценного сна нам только помогут в этом.