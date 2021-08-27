По подсчету, самыми активными участниками онлайн-голосования за предложения по разделам программы стали Оренбургская, Ростовская и Брянская области, Кубань и Ставропольский край.

Надо сказать, что немало сообщений поступает и от жителей нашей республики. И идут они в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия», который был открыт в Ингушетии относительно недавно. Безусловно, он является важным элементом взаимодействия с населением. Любой человек может обратиться в «Народную программу» с просьбой или предложением. И, конечно, они не остаются без внимания.

На этот раз в штаб обратились члены родительского комитета средней школы № 5 сельского поселения Экажево. Именно здесь и состоялась встреча жителей с партийцами, откуда все они отправились на пересечение улиц Халухаева и Муталиева. По словам жителя с. п. Экажево Ислама Албогачиева, на данном участке дороги, по которой детям приходится ходить в школу, отсутствуют всякого рода опознавательные знаки и пешеходные переходы.

«Самое страшное — это то, что на этом перекрестке нет никаких ограждений для защиты пешеходов и соответствующего знака о том, что здесь рядом находится школа, — говорит Ислам. — Также здесь нет светофоров, пешеходных переходов и знаков ограничения скорости для водителей. В связи с чем мы хотели бы довести до руководства республики и единороссов свою просьбу, чтобы нам посодействовали в оказании этих услуг».

Учитывая то, что данная территория относится к району новостроек, подобных проблем здесь будет на всём протяжении строящихся линий ИЖС, и решаться они, соответственно, будут не за один день. Начиная от отсутствия дорожных знаков и заканчивая наличием больших свор бродячих собак, в которых жители села видят серьезную угрозу не только для детей, но и взрослых, негативные стороны жизни на селе будут продолжаться, если их не решать оперативно.

Кроме этого, в этом районе до сих пор не решен вопрос с общественным транспортом. По словам преподавателей вышеназванной школы, которые живут отсюда достаточно далеко, им приходится иногда часами стоять на обочине дороги, дожидаясь попутки.

«Дело в том, что у меня ребенок здесь учится, и сама я в этой школе работаю, — говорит Фатима Заитова. — Приезжаю я из Али-Юрта на работу с двумя пересадками, так как у нас нет ведомственного транспорта, и связь с общественным транспортом в этом районе новостроек не поддерживается. Поэтому и учащимся, и педагогам приходится надеяться на «авось» и часами ждать на обочине дороги попутного транспорта. Таким же образом нам приходится добираться домой, и на это в общей сложности уходит много времени. К примеру, сегодня утром я полтора часа стояла на дороге, чтобы сюда добраться, и так же мне придется стоять на обратном пути».

Представители партии «Единая Россия» взяли на заметку все вопросы, замечания и пожелания сельчан, заверив их, что они не останутся без внимания. По словам народного артиста Ингушетии, члена ВПП «Единая Россия» Алаудина Эсмурзиева, подобные нарушения надо пресекать на корню.

«Несомненно, сигнал этот очень острый, злободневный, требующий немедленного рассмотрения, — отметил он. — И здесь в первую очередь в обязательном порядке нужно создать все удобства и условия для школьников. Во-первых, это остановочные пункты, далее — переходная «зебра», светофор, уличное освещение и тому подобное. Всего этого на этом перекрестке нет! И кто за это должен отвечать, непонятно. Поэтому есть прямая угроза для наших детей, не говоря уже о том, что педагогический коллектив школы вынужден на попутном транспорте добираться на работу и с работы домой. Безусловно, все эти замечания мы передадим секретарю партии Михаилу Илезову, и я уверен, что в кратчайшие сроки эти проблемы будут решены».