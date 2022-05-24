Образование

«Россия — страна возможностей»

В столичной гимназии провели Всероссийский урок по профориентации

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Министр образования и науки республики Эсет Бокова рассказала учащимся 10 класса гимназии «Марем» города Магаса о современных возможностях для самореализации, которые открыты перед старшеклассниками. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе министерства.

«Руководитель ведомства отметила, что школьники региона активно участвуют во всероссийских просветительских и профориентационных проектах», — сказала Бокова.

По её словам, профориентационный проект «Билет в будущее» помогает узнать свои возможности и определить склонность каждого к той или иной профессии.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что „для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей“. На эту тему мы сегодня и поговорим. Хочется узнать о ваших дальнейших планах и побеседовать о профессии, которую вы для себя уже выбрали», — сказала министр, обращаясь к десятиклассникам.

В ходе урока «Россия — страна возможностей» она предложила ребятам написать свои пожелания о выбранной профессии на записке и передать в министерство для дальнейшего изучения.

«Считаю целесообразным введение профориентационных уроков, на которых будут рассказывать о той или иной специальности в зависимости от предпочтений учащихся», — отметила глава Минобрнауки Ингушетии.

Школьники активно приняли участие в диалоге, поделились своими намерениями на будущее, рассказали министру о событиях, которые предшествовали самоопределению и выбору конкретной специальности.

Также на занятии ребятам напомнили о важных исторических событиях в нашей стране, поговорили о государственных символах и рассказали о различных площадках, олимпиадных движениях, детских объединениях и конкурсах, которые являются трамплином для успешного будущего подрастающего поколения.

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