В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия» по результатам работы за 2021 год. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.