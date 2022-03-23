УФССП

Итоги смотра-конкурса

В УФССП России по Ингушетии названы лучшие подразделения

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия» по результатам работы за 2021 год. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— Победителем конкурса признано отделение судебных приставов г. Магаса, — рассказал собеседник. — Второе место заняло Джейрахское районное отделение судебных приставов, третье место — Сунженское районное отделение судебных приставов.

По словам Бузуртанова, при определении победителей смотра-конкурса учитывались результаты работы территориальных отделов судебных приставов по таким основным направлениям деятельности службы, как организация исполнительного производства, установленного порядка деятельности судов, дознания и осуществления административной практики.

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