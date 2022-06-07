В республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов России открыта горячая линия для жителей республики, которые планируют совершить хадж в святые для мусульман места в Саудовской Аравии. Она действует в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Позвонив в указанное время по номеру телефона 8(8734)55-05-46 (моб.: 8(938)009-00-60), каждый житель республики сможет получить информацию о наличии или отсутствии вынесенного в отношении него постановления об ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации. В случае наличия задолженности, ограничивающей право выезда из страны, сотрудники службы расскажут о поэтапных действиях по погашению долга и снятию ограничения.

— Кроме того, каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов в управлении будет проводиться день открытых дверей, когда граждане смогут лично обратиться к специалистам отдела организации исполнительного производства для проверки себя на наличие долгов, ограничивающих право выезда из Российской Федерации, — добавил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Приём граждан будет проводиться в г. Магасе, по адресу: ул. Кулиева, д. 8. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Также, добавил собеседник, можно узнать о наличии долгов, воспользовавшись информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте УФССП России по Ингушетии.