УФССП

Повышая взаимодействие

В управлении ФССП по Ингушетии прошла совместная тренировка по отработке действий при ЧС

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Судебные приставы Ингушетии провели учебную тренировку по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности — при возникновении возгорания в здании управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— К тренировке были привлечены, помимо судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов нашего управления, сотрудники республиканской Росгвардии, регионального МЧС, а также работники скорой медицинской помощи, — рассказал собеседник. — По замыслу тренировки возгорание произошло на первом этаже здания управления. Судебные приставы грамотно, профессионально и в соответствии с разработанным планом провели эвакуацию сотрудников и сообщили о происшествии в соответствующие органы. Получив сигнал, участники учений немедленно прибыли на место и в соответствии с ведомственными инструкциями провели действия по ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Бузуртанов отметил, что такие мероприятия проводятся с целью повышение уровня взаимодействия сотрудников вышеуказанных структур, реальной отработки их действий при возникновении чрезвычайной ситуации, а также ликвидации ее последствий.

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