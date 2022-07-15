— К тренировке были привлечены, помимо судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов нашего управления, сотрудники республиканской Росгвардии, регионального МЧС, а также работники скорой медицинской помощи, — рассказал собеседник. — По замыслу тренировки возгорание произошло на первом этаже здания управления. Судебные приставы грамотно, профессионально и в соответствии с разработанным планом провели эвакуацию сотрудников и сообщили о происшествии в соответствующие органы. Получив сигнал, участники учений немедленно прибыли на место и в соответствии с ведомственными инструкциями провели действия по ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Бузуртанов отметил, что такие мероприятия проводятся с целью повышение уровня взаимодействия сотрудников вышеуказанных структур, реальной отработки их действий при возникновении чрезвычайной ситуации, а также ликвидации ее последствий.