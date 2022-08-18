Участников собрания по видеосвязи поприветствовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров из Антрацитовского района Луганской Народной Республики, где он находится с рабочей поездкой.

Глава региона поблагодарил организаторов за выбор Ставрополья в качестве площадки для проведения форума и отметил важность работы журналистского сообщества в период проведения специальной военной операции.

— Сегодня военные действия идут не только на полях сражений, — отметил Владимиров. — Против нашей страны развязана информационная война. И перо, и ум журналиста, его взгляд как никогда важны для освещения фактической ситуации. Я рад, что Ставрополье в очередной раз становится местом, где можно встретиться журналистскому и экспертному сообществу, обменяться мнениями, выработать инструменты для борьбы с теми фейками, которые нас окружают. И главное, накопить потенциал, который позволит донести до россиян правду о том, что происходит в стране и мире.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в своей речи подчеркнул, что против нашей страны сейчас работает огромная пропагандистская машина, на российскую аудиторию обрушивается огромное количество фейков. Он заметил, что образовательный форум проходит в новом формате.

— Сегодня наша страна находится в особой ситуации — против нее работает огромная машина пропаганды, — отметил он. — И мы решили, что стоит объединить компетентность журналистов, экспертов и представителей власти, чтобы в таком формате обсудить происходящее и найти правильные форматы общения с нашей аудиторией.

Весьма интересным оказался доклад аналитика Центра мониторинга общественного мнения Северо-Кавказского федерального университета Александра Карманова. По его словам, за последние три месяца только на Северном Кавказе было зафиксировано 10 млн просмотров фейковых публикаций. Главная задача данных публикаций, по его мнению, создание «тревожности» у читателей.

— Это уже не просто журналистика, медиа, — подчеркнул он. — Мы считаем, что это такая смесь журналистики и социальной инженерии.

Политолог Сергей Старовойтов выразил уверенность, что журналисты находятся в постоянном поиске новых решений.

— Подобные встречи направлены не только на то, чтобы найти технические шаги и понять, как работать в этих условиях, но и разобраться, что происходит с содержательной частью, контентом, — отметил он.

Добавим, что пилотный проект «Планерка» призван повысить качество российской политической журналистики. Среди обсуждаемых тем, помимо фейковых новостей, в нем значится диалог журналистов и органов власти, изменения в федеральных законах для СМИ. Проект «Планерка» организован при поддержке правительства Ставрополья, федеральной экспертной сети «Клуб регионов», аналитического центра «Юг».