Великолепная пятерка: более пяти тысяч ставропольцев выбрали лимитированную подписку «Wink 5 в 1»
Более пяти тысяч жителей Ставропольского края уже воспользовались эксклюзивным предложением «Wink 5 в 1» от популярного видеосервиса Wink. Услуга открывает доступ к контенту сразу пяти известных российских онлайн-кинотеатров: Wink, more. tv, START, Amediateka, Кинопоиск. В комбо-тариф входят 126 телевизионных каналов, более 45 тыс. фильмов и сериалов. Подключив «Wink 5 в 1», абонент получает уникальную подписку навсегда, но активация услуги лимитирована, так как предложение действует до 30 апреля 2022 года.
«Раньше, чтобы собрать медиа-библиотеку под свои запросы и бюджет, пользователи онлайн-кинотеатров вынуждены были оформлять несколько подписок. «Wink 5 в 1» — отличное решение для тех, кто хочет смотреть больше и не переплачивать. Мировые премьеры и классические телеканалы, новый сезон любимого шоу или эксклюзивные выпуски нашумевших сериалов — весь контент лучших стриминговых сервисов теперь в одном тарифе. При этом пользователь наслаждается всеми преимуществами цифрового ТВ: четкой картинкой, качественным звуком, отсутствием рекламы», — рассказала Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».
В 2021 году Wink укрепил свои позиции провайдера впечатлений. Пользователи видеосервиса посмотрели 1,2 млрд часов различного контента (в 1,8 раза больше, чем в 2020 году). На рост интереса к видеосервису значительно повлияла и представленная в марте прошлого года обновленная версия тарифа «Трансформер». Конструктор подстраивается под контент, который выбирает зритель, и автоматически подключает мини-пакеты по его индивидуальным запросам.
На Ставрополье Wink смотрят более 120 тысяч жителей края. Причем половина из них предпочитают устраивать онлайн-киносеансы через мобильные устройства. Видеосервис имеет не только гибкие пользовательские настройки, но и широкие технические возможности. Wink подключается с помощью приставки или приложения, доступен в любой точке мира на разных устройствах (ноутбук, смартфон, ТВ, планшет), работает через проводной интернет и Wi-Fi. Ключевым фактором принятия решения в пользу новой подписки «Wink 5 в 1» ставропольцы отмечают возможность просмотра максимально разнообразного контента по демократичной цене.
«Смотрю больше — плачу меньше. Для семьи киноманов, как наша, это весомый аргумент для того, чтобы изменить привычные тарифные настройки. Пользуемся тарифным планом вторую неделю и каждый день находим новый повод собраться вместе и устроить киновечер. Кроме того, Wink позволяет смотреть фильмы и передачи каждому отдельно, потому что может объединить до пяти устройств под одной учетной записью», — поделился Василий Безруков, пользователь видеосервиса Wink.
Успейте оформить эксклюзивный тариф «Wink 5 в 1» на сайте до 30 апреля 2022 года. Стоимость подписки всего 399 рублей в месяц. Подробная информация по телефону 8 800 350 03 35.