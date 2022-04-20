Великолепная пятерка: более пяти тысяч ставропольцев выбрали лимитированную подписку «Wink 5 в 1»

«Раньше, чтобы собрать медиа-библиотеку под свои запросы и бюджет, пользователи онлайн-кинотеатров вынуждены были оформлять несколько подписок. «Wink 5 в 1» — отличное решение для тех, кто хочет смотреть больше и не переплачивать. Мировые премьеры и классические телеканалы, новый сезон любимого шоу или эксклюзивные выпуски нашумевших сериалов — весь контент лучших стриминговых сервисов теперь в одном тарифе. При этом пользователь наслаждается всеми преимуществами цифрового ТВ: четкой картинкой, качественным звуком, отсутствием рекламы», — рассказала Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2021 году Wink укрепил свои позиции провайдера впечатлений. Пользователи видеосервиса посмотрели 1,2 млрд часов различного контента (в 1,8 раза больше, чем в 2020 году). На рост интереса к видеосервису значительно повлияла и представленная в марте прошлого года обновленная версия тарифа «Трансформер» . Конструктор подстраивается под контент, который выбирает зритель, и автоматически подключает мини-пакеты по его индивидуальным запросам.

На Ставрополье Wink смотрят более 120 тысяч жителей края. Причем половина из них предпочитают устраивать онлайн-киносеансы через мобильные устройства. Видеосервис имеет не только гибкие пользовательские настройки, но и широкие технические возможности. Wink подключается с помощью приставки или приложения, доступен в любой точке мира на разных устройствах (ноутбук, смартфон, ТВ, планшет), работает через проводной интернет и Wi-Fi. Ключевым фактором принятия решения в пользу новой подписки «Wink 5 в 1» ставропольцы отмечают возможность просмотра максимально разнообразного контента по демократичной цене.

«Смотрю больше — плачу меньше. Для семьи киноманов, как наша, это весомый аргумент для того, чтобы изменить привычные тарифные настройки. Пользуемся тарифным планом вторую неделю и каждый день находим новый повод собраться вместе и устроить киновечер. Кроме того, Wink позволяет смотреть фильмы и передачи каждому отдельно, потому что может объединить до пяти устройств под одной учетной записью», — поделился Василий Безруков, пользователь видеосервиса Wink.