Он был скуп на подробности о своих подвигах, а о ВОВ как-то сказал: «Захват территорий Советского Союза германскими войсками сопровождался невиданными жестокостями. С фашистской стороны это была война, ставившая своей целью истребление большей части населения нашей страны. «Мир» войны жесток и страшен. Каждое мгновение человек подвергается смертельному риску, выбор за ним: быть впереди боевых товарищей, рядом с ними или прятаться за их спинами, надеясь, что пуля минует его. Быть защитником Отечества — это высокое звание».

В июле 1944 года вместе со своими однополчанами Сафарбек Лорсаевич форсировал реку Буг, перейдя на территорию Польши. Через девять месяцев жарких боев советские войска вышли к реке Одер — последнему рубежу, за которым простиралась фашистская Германия.

Можно сказать, что Сафарбеку Плиеву везло — судьба постоянно хранила его. За все время войны он был пять раз ранен, в том числе один раз в голову. Мужественный комбат стал кавалером двух орденов Боевого Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Время идет, все дальше трагические дни Великой Отечественной войны. В сердцах ветеранов не утихает боль от увиденного и пережитого в то время. Память многое хранит: и тревоги, и слезы, и гордость, и ожидания ежедневные. Победа далась нам нелегко. Столько нам война принесла горя, что тяжкие ее последствия долго еще сказывались и в послевоенных судьбах людей. Надо помнить и чтить память тех, кто отстоял Родину», — говорил Сафарбек Лорсаевич.

После окончания войны он прослужил в действующей армии и закончил военную службу подполковником, в должности командира полка. Уйдя в отставку, он занимался патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая о героях войны, о том, какой ценой выстоял народ, принесший миру избавление от фашизма.

Долгие годы он работал преподавателем начальной военной подготовки в школах Назрановского района и в сельхозтехникуме, потом много лет возглавлял Совет ветеранов Ингушетии. В честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне ему заслуженно было присвоено звание полковника.

Важным событием в жизни Сафарбека Плиева стало формирование в 1994 году на территории Ингушетии пограничной части. Сафарбек Лорсович, являясь ветераном-пограничником, был частым гостем военнослужащих. Не было такого мероприятия в Назрановском пограничном отряде, а затем и в Пограничном управлении, в котором не принимал участие ветеран. Он щедро делился с молодыми пограничниками своим богатым боевым и жизненным опытом, по-отцовски заботился о них.

В свою очередь пограничники также часто захаживали в гостеприимный дом Сафарбека Лорсовича в его родовом селе Плиево. Приказом Пограничной службы ФСБ России от 16 декабря 2015 года отделению «Таргим» Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия присвоено имя Сафарбека Лорсовича Плиева.

В июне 2013 года после продолжительной болезни на 94-м году жизни ветеран ВОВ скончался.

Память о защитнике легендарной Брестской крепости — первого бастиона, о который фашисты сломали зубы в Великой Отечественной войне, навсегда останется в наших сердцах.

Сулам-Бек Аушев

В материале использованы: информация из открытых источников и публикация Б. Терского.