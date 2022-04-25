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Первыми приняли на себя удар

Ветеранов-чернобыльцев чествовали в ингушском парламенте

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Название маленького советского города Чернобыля стало для всего мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы. 36 лет назад страшное известие, потрясшее весь мир, унесло тысячи жизней и покалечило миллионы судеб.

26 апреля 1986 года в 01 ч. 23 мин. 40 сек. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, в различных помещениях и на крыше начался пожар.

В память о тех событиях в Народном собрании республики прошло чествование ветеранов-чернобыльцев, первыми принявшими на себя удар после взрыва, честно и мужественно выполнивших свой долг, рискуя здоровьем и жизнью.

«Сегодня мы преклоняем голову перед людьми, вынесшими ту страшную беду, героями, мужественно и самоотверженно боровшимися с ядерной стихией, нечеловеческие усилия которых помогли спасти жизни миллионов людей», — отметил вице-спикер парламента Руслан Паров.

В связи с 36-годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции благодарностями Народного собрания Республики Ингушетия были награждены Ислам Арапиев, Азраил Мальсагов, Назыр Оздоев, Магомед Вельхиев, Рашид Беков, Алий Тангиев.

Парламентарии выразили слова признательности ветеранам за мужество и стойкость, отметив, что своим примером они учат нашу молодежь истинному патриотизму, преданности своей Родине, пожелали крепкого здоровья и кавказского долголетия.

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