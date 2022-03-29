Встреча

Ветераны в строю

Ветераны Росгвардии Северного Кавказа по случаю дня образования ведомства встретились во Владикавказе

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Председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Ингушетии Магомед Горбаков принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

На мероприятии, которое состоялось во владикавказском Доме ветеранов, присутствовали ветераны внутренних войск из регионов Северного Кавказа, а также ветераны Северо-Кавказского военного института внутренних войск МВД России и владикавказского соединения Росгвардии.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя совета ветеранов по Северной Осетии генерал-майор милиции в отставке Сослан Сикоев отметил большой вклад членов ветеранской организации в патриотическое и нравственное воспитание молодых стражей правопорядка.

Здесь же, в ходе торжественной церемонии, Магомед Горбаков был удостоен нагрудного знака «200 лет внутренним войскам».

В завершение встречи организаторы пожелали всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма и успехов в трудовой деятельности.

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