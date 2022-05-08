Создание крепкого и организованного тыла, подчинение всех отраслей экономики интересам разгрома врага стали главными военно-хозяйственными задачами, от решения которых зависел в немалой степени исход войны с гитлеровской Германией.

Надо сказать, что практически все мужчины призывного возраста воевали на фронте, а в городах и сёлах в основном были женщины, старики и дети, которые обеспечивали фронт военной техникой, боеприпасами, топливом, продовольствием, одеждой и всем необходимым. Всё народное хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта. Была введена обязательная трудовая повинность, военные нормы выдачи населению промышленных товаров и продуктов питания, были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, а более чем в ста крупных городах на мясо, рыбу, жиры, макаронные изделия и крупы. Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы нормированного обеспечения — без соли, без сахара, без хлеба — фактически на одной картошке с собственного огорода. Устанавливался также чрезвычайный порядок работы для государственных учреждений, промышленных и торговых организаций. Обычной практикой стала и сверхурочная работа на заводах, в сельском хозяйстве и т. д.

Ингушетия в годы Великой Отечественной войны входила в состав ЧИАССР, которая в целом имела высокоразвитую промышленность и крупное механизированное сельское хозяйство. К тому времени промышленные районы и предприятия Ингушской автономной области при сталинском переделе на Северном Кавказе перешли в состав Северной Осетии вместе с городом Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Но рабочие-ингуши, проживавшие в городе, в Пригородном и Назрановском районах, продолжали трудиться на предприятиях Орджоникидзе, укрепляя своим трудом экономику и обороноспособность страны.

Немало было в Орджоникидзе ингушей в числе руководителей учреждений и промышленных объектов, в том числе директором артели «Кавказ» был Мухтар Берснакоевич Долгиев (1904-1966). В артели производилась различная продукция для командного состава Красной армии — кожанки, папахи, а также седла и сбруя для кавалерии. В это же время его брат А. Б. Долгиев занимал должность председателя Пригородного отдела райсовета (позже ДОСААФ) с возложенными на него обязанностями по формированию и обеспечению призыва в армию.

На территории Ингушетии самым крупным промышленным предприятием был трест «Малгобекнефть», созданный в 1933–1934 годах, входивший в состав объединения «Грознефть». При том, что показатели в предвоенное время были весьма высоки, с первых дней войны темпы производства в республике резко возросли. И происходило это в условиях мобилизации в армию огромного числа наиболее активно рабочих. «Малгобекнефть» завершила годовую программу бурения уже летом 1941 года, добывая сырье для изготовления высокооктанового горючего. В июле 1941 года среднесуточная добыча нефти возросла по сравнению с июнем на 305 тонн, в августе — на 599 тонн, в сентябре — на 607 тонн.

Героически трудились для фронта в невероятно трудных условиях женщины, подростки и пожилые люди. Уже с середины октября 1941 года в Ингушетии начали готовиться к проведению оборонительных работ, для выполнения которых были мобилизованы десятки тысяч человек. Летом и осенью 1942 года на строительстве оборонных сооружений и рубежей трудились более 80 тысяч тружеников из Чечено-Ингушетии.

Отличниками трудового фронта стали сотни людей, многие из которых трудились гораздо больше определенного нормативами времени. Они стояли плечом к плечу с Красной армией, показывали образцы самоотверженной трудовой доблести в выполнении важнейших оборонных работ, помогавших войскам громить гитлеровских захватчиков. Ни холод, ни стужа, ни дождь, ни снег не останавливали их. «Я стар, но, когда нужно было рыть окопы, я взял лопату и десять дней копал землю», — говорил в те дни старейшина С. Дидигов из села Насыр-Корт.

«На строительство оборонительных сооружений собирались люди из всех населенных пунктов Ингушетии», — вспоминал тыловик Х. Харсиев, 1929 года рождения из села Базоркино (ныне — Чермен, Пригородного района). На строительстве линии обороны вдоль правого берега Терека были задействованы десятки тысяч человек. Из них около двух тысяч колхозников Пседахского, Ачалукского, Сунженского и Пригородного районов сооружали противотанковые рвы, эскарпы и траншеи южнее Малгобека, подвергаясь обстрелам вражеской авиации и дальнобойной артиллерии. Никто из них не ушел со своего ответственного участка, и работа была закончена в срок. Эти люди совершили не только трудовой подвиг, но, безусловно, проявили мужество и героизм, достойные самой высокой оценки.

«От Малгобека через Горагорск до 15-го молсовхоза и по Сунженскому хребту были выкопаны заградительные сооружения в 2 метра шириной и 4 метра глубиной. Эти траншеи были заполнены мазутом и нефтью и должны были сдержать фашистские танковые дивизии, рвавшиеся к грозненской нефти. Сегодня трудно себе представить, что миллиарды кубов земли были выкопаны вручную, но тем не менее это так», — вспоминал очевидец Б. Гандалоев.

Местное население принимало активное участие не только в подготовке оборонительных рубежей, но и в демонтаже, а затем вывозе ценнейшего нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования с Малгобекских нефтепромыслов. В частности, активное участие в этих работах вместе со специалистами-нефтяниками и войсками принимали учащиеся школы ФЗО, открытой незадолго до войны в селении Картофельное.

Огромная нагрузка легла на плечи пожарных дружин при тушении огня в промысловых районах, которые горели не только от бомбежек и артобстрелов, но и поджигались самими рабочими при угрозе захвата врагом.

О трудовых успехах наших земляков говорит тот факт, что в 1941 году тресту «Малгобекнефть» было присвоено почетное звание «Лучшая контора бурения СССР», вручены переходящие Красные знамена ВЦСПС и Наркомнефти СССР. Второй промысел «Малгобекнефти» выполнил план 1941 г. по добыче нефти и газа на 175%, за что был Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года награжден орденом Ленина.

Трудовой подвиг населения, проявленный в эти годы, был отмечен Указом Президиума Верховного Совета СССР в январе 1943 г. Высшей наградой Советского Союза — орденом Ленина был награжден председатель Верховного Совета Чечено-Ингушетии Юсуп Тамбиев, медалями «За трудовое отличие» награждены председатель Пседахского райисполкома Ахмет Бузуртанов и начальник Пседахской конторы связи Алаудин Котиков, председатель колхоза имени Молотова селения Экажево Идрис Берсанов, колхозники-стахановцы Юнус Халухаев, Ахмед Эсиев, Шабасгири Точиев, Юсуп Бекбузаров, Алаудин Арчаков, Юнус Арцигов, Туган Мальсагов и другие.

Успехи нефтяников были очевидными, но техническое переоснащение армии в ходе войны требовало все большего прироста добычи ценного стратегического сырья и его переработки. Геологи республики продолжали поиск все новых и новых месторождений. В 1941-1942 годах активизировалась работа геологоразведки на Назрановской возвышенности и в других перспективных районах.

Предприятия республики переходили на выпуск продукции для армии. Только вооружение к сентябрю 1941 года выпускали 28 предприятий ЧИАССР. Машиностроители переоборудовали свое производство не только для выпуска военной продукции, но и для производства на месте запасных частей, которых стало крайне не хватать в связи с ростом темпов работы в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности.

Заказы фронта выполняли все предприятия республики, и в 1942 году номенклатура их изделий насчитывала более 90 наименований (в том числе гранаты, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели, фугасы, минометы, огнеметы и пр.). В годы войны в Чечено-Ингушетии на промышленных предприятиях было создано 14 аварийно-восстановительных отрядов и бригад численностью 3380 человек.

В железнодорожных депо и на других предприятиях шел ремонт поездов, самолетов, танков, орудий и другой техники. В октябре 1941 года в Чечено-Ингушетии прошел сбор средств на постройку звена самолетов имени комсомола Чечено-Ингушетии. Собрано было около 150 тысяч рублей.

На территории станицы Ассиновской был создан аэродром, где размещался 588-й ночной бомбардировочный авиаполк (позже 46-й гвардейский ночной бомбардировочный), принявший активное участие в Малгобекской оборонительной операции.

Бронепоезд «Асламбек Шерипов» был построен для защиты нефтепромыслов на деньги, собранные всеми жителями ЧИАССР — от школьников до пенсионеров. Так, колхозники селения Экажево Назрановского района братья Идрис и Хамид Берсановы внесли на строительство этого бронепоезда по 50 тыс. рублей; Хашагульгов, председатель колхоза селения Яндаре, — 20,5 тыс. рублей.

«Своим самоотверженным трудом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырье, за создание могучего советского оружия», — писали в те дни в газетах о тружениках Чечено-Ингушетии.

В аграрных районах — Назрановском, Сунженском, Ачалукском и Галашкинском — работали крупозавод, мельницы, консервные заводы, предприятия пищевой промышленности, многочисленные совхозы и колхозы. Круглосуточно работали Назрановский мукомольный комбинат, основанный в 1929 году, консервный завод в селении Базоркино, введенный в эксплуатацию в 1933 году.

О вкладе сельскохозяйственных предприятий республики в обороноспособность страны говорит хотя бы тот факт, что валовой сбор зерна в 1940 году составил здесь 190 тысяч тонн. Колхозы одного только Пригородного района сдали 2400 центнеров картофеля, более 500 голов крупного рогатого скота. Колхозы Сунженского района сдали 1000 центнеров подсолнечника, 4130 центнеров пшеницы, 2200 центнеров кукурузы, 183 центнера растительного масла, 1300 овец, 140 голов крупного рогатого скота. И таких примеров было много. Среди передовиков сельского хозяйства было немало стахановцев. Это Н. Муталиев, Т. Чахкиев, М. Дзарахова, М. Баркинхоев и сотни других тружеников сельского хозяйства.

Ярким примером заботы тружеников тыла о защитниках Родины является сбор и отправка на фронт теплых вещей и многочисленных подарков. Для руководства этим делом были созданы специальные комиссии из представителей общественных организаций. «Силами общественности только с 10 октября по 1 декабря 1941 года было собрано и отправлено на фронт более ста тысяч теплых вещей и белья, в том числе около 3 тыс. пар валенок, 5000 полушубков, 10 тыс. фуфаек и телогреек, около 20 000 ватных шаровар, 6 тыс. пар шерстяных носков и т. д. Колхозники собрали тысячи килограммов шерсти, тысячи штук овчин. Колхозы республики для госпиталей выделили много сухофруктов, овощей, мяса и других продуктов.

В 1941-1942 годах республика отправила на фронт коллективных посылок на сумму 807 750 рублей, 2417 индивидуальных посылок и собрала для подарков 759 тысяч рублей. В течение 10 месяцев 1943 года трудящиеся республики 5 раз отправляли на фронт эшелоны с подарками для воинов. Свыше 400 вагонов, груженных мясом, картофелем, маслом, овощами, фруктами, медом, вином и другими продуктами, отправлено на фронт (архив ИГКМ имени Т. Мальсагова). Люди не жалели ничего для армии, сами жили впроголодь. Работали и добивались в труде более высоких результатов, чем в предвоенные годы.

Несмотря на то, что грозная поступь близкой войны день ото дня все более явственно ощущалась населением Ингушетии, повсеместно — даже в непосредственно примыкавших к району боевых действий районах — на всем протяжении лета 1942 года шли активные сельскохозяйственные работы, все чаще, правда, перемежаемые работами оборонительного характера — постройкой инженерных сооружений, эскарпов, огневых точек, рытьем окопов, траншей, ходов сообщения.

Ингушские колхозы и совхозы стоически продолжали внешне обычную работу в условиях не просто приближающегося фронта или прифронтовой полосы, как в июле-августе, а в ситуации, когда по их полям стала фактически проходить линия фронта.

В те дни в газете «Грозненский рабочий» писали о том, что в республике оказывается помощь семьям фронтовиков: «Колхозники Назрановского района по инициативе сельских советов и партийных организаций только в январе 1944 г. для семей фронтовиков отремонтировали 74 квартиры, развезли 346 кубометров дров, и 80 семей получили от колхозов 670 центнеров грубых кормов для скота. В колхозах района засыпали в фонд помощи семьям фронтовиков 2932 центнера семян и собрали 20 700 рублей для оказания денежной помощи. 375 жен фронтовиков и члены их семей были трудоустроены».

Свой вклад в борьбу с фашистами вносили тыловики в самых неожиданных и глубоко нравственных формах. По воспоминаниям генерала-лейтенанта В. Филиппова, участника Малгобекского сражения, «граждане населенных пунктов Сагопши, Пседах, Кескем помогали нашим воинам», помогали они и продовольствием. Как-то пришел к В. Филиппову старик и сказал: «Мы знаем, что сейчас трудно снабжаются войска продовольствием, потому что дороги перерезаны врагами. Хотим отдать вам небольшую отару овец, принадлежащую жителям, которая пасется в лесной балке». Это было 500 голов. Ежедневно бойцы забивали 8-10 голов овец. Это была большая помощь. Простые жители делились продуктами с солдатами. Так, под Малгобеком у стариков из рода Боковых вражеским снарядом был разрушен дом. Старик со старушкой вручную выкопали землянку и переселились в нее. Туда же они загнали и свою корову. Бабушка доила буренку и поила молоком красноармейцев. Солдат старики сначала приглашали, а потом бойцы сами стали приходить за молоком. И таких примеров было много.

Наряду с самоотверженным трудом жители республики выполняли постановление ГКО от 17 сентября 1941 года «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». С 1 октября 1941 года все мужское население республики проходило военное обучение по 110-часовой программе без отрыва от производства. В тылу создавались отряды, команды и учебные группы ворошиловских стрелков, пулеметчиков, снайперов, радистов и т. д. Военную подготовку прошли 367 455 человек. Также было подготовлено 7823 инструктора ПВХО и командного состава для групп самозащиты, большое число аварийно-спасательных отрядов и бригад, 17 военизированных команд НКВД, установлен 31 пост службы воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Были созданы многочисленные военно-учебные пункты. По воспоминаниям очевидца Х. С. Гогиева, 1910 г. р.: «В то время, когда шли сражения под Вознесенской и Малгобеком, в с. Верхние Ачалуки проходили учебные подготовительные бои. До сих пор можно увидеть в окрестностях множество окопов. В течение 6 месяцев сюда привозили новобранцев, учили их вести себя на поле боя, бросать гранаты, обращаться с огнестрельным оружием. Но из-за дефицита патронов в ходе учебного процесса позволяли использовать только по два патрона на человека. Обучившихся новобранцев вывозили в Малгобек. Десятки тысяч человек прошли через учебный центр селения Верхние Ачалуки. Их расквартировывали в частных домах местных жителей. Дом Гогиева Хакима, который сделали на этот период штабом, до сих пор стоит в селе».

О другом учебном пункте, который находился в ингушском селении Базоркино, вспоминает Хусен Харсиев. Он же вместе с мальчишками бывал посыльным, тоже вкладывая свою лепту в общую борьбу с фашизмом. Это способствовало подготовке резерва для армии. Воины тыла, как и воины фронта, были едины в стремлении отдать все во имя Победы.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение. Многонациональный советский народ и на фронтах, и в тылу внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Сражалась вся страна — сражался фронт, сражался тыл, они полностью выполнили стоявшую перед ними задачу.

Победа СССР в войне с фашизмом явилась убедительной демонстрацией возможностей социалистического народного хозяйства. Его регулирование обеспечило максимальную мобилизацию и наиболее рациональное использование всех видов ресурсов в интересах фронта. Эти преимущества были помножены на существовавшие в обществе единство политических и экономических интересов, высокую сознательность и патриотизм рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, всех наций и народностей, сплочённых воедино.

Перевод народного хозяйства на рельсы военной экономики коренным образом изменили привычный уклад жизни населения в тылу. На советскую землю вместо растущего благосостояния пришли постоянные спутники войны — материальные лишения, бытовые невзгоды.

Обозначился перелом в сознании людей. Весть о начале наступления под Сталинградом была встречена грандиозным ликованием всей страны. Прежние чувства тревоги и беспокойства сменились уверенностью в конечной победе, хотя противник находился еще глубоко в пределах СССР и путь к ней казался не близким. Общий настрой на победу стал важным психологическим фактором в жизни фронта и тыла.

Снабдить войска продуктами питания, накормить население в тылу, дать промышленности сырьё и помочь государству создать в стране устойчивые резервы хлеба и продовольствия — таковы были требования, предъявленные войной к сельскому хозяйству.

Советской деревне пришлось решать столь сложные экономические задачи в исключительно трудных и неблагоприятных условиях. Война оторвала от мирного труда наиболее трудоспособную и квалифицированную часть тружеников села. Для нужд фронта понадобилось большое число тракторов, автомашин, лошадей, что значительно ослабило материально-техническую базу сельского хозяйства. Во имя победы над германским фашизмом рабочий класс своим самоотверженным трудом обеспечил действующую армию всем необходимым и в достаточном количестве.

События Великой Отечественной войны оставили в душе наших людей такой след, который вот уже многие годы не стирается. И чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами предстает великий подвиг советского народа, отстоявшего честь, свободу и независимость своей Родины, избавившего человечество от фашистского рабства.

Великая Отечественная война показала сущность души советского человека, глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность. Именно советский народ победил во второй мировой войне. Мы, современники, должны помнить об уроках прошлого, о том, какой ценой завоевано наше счастье и свобода.

Источники: «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» (Магас 2017) и «Трудовой подвиг тружеников тыла Ингушетии в годы Великой Отечественной войны» (З.Плиева).