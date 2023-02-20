— Владислава Анатольевна, скажите, как вы оказались в Ингушетии?

— Если в двух словах, то мне сделали предложение, от которого невозможно было отказаться (смеется). Я работала в Нижнем Новгороде, хотела там остаться, планировала даже купить жилье. Но в один прекрасный день от земляка (я сама коренная бакинка) поступил звонок, мол, есть такой проект, который надо поднять. Я сказала, посмотрю, взяла отгул, приехала сюда и... застала удручающую картину. Здесь работали турки, предприятие результатов не давало. Шили обувь, но реализовать не могли. А производство — это такая вещь, где грош цена предприятию, не способному продать свой товар.

В принципе, мне очень интересно участвовать именно в процессе налаживания производства: занимаюсь этим больше тридцати лет, работая на различных обувных фабриках. Постепенно изучила историю вашего края, выяснила, что здесь, увы, нет серьезных производств. А это значит, что люди не привыкли к таким понятиям, как производственная дисциплина, производственный цикл.

И действительно: в первое время — а я здесь уже полтора года — было очень трудно объяснить людям, что нельзя просто так отойти от рабочего места, чтобы попить чайку, опаздывать на работу, сорваться с нее в любое время, оправдывая свое отсутствие срочными семейными обстоятельствами.

К сожалению, эта проблема еще не изжита до конца. Поэтому «захожу» с другой стороны — психологической. Пытаюсь внушить работникам, что они не винтики, что именно они, а не бездушные машины и конвейеры здесь главные, что от их мотивации, нацеленности на успех зависит будущее нашего предприятия. Очень трудно люди перестраиваются: обижаются, принимают на личный счет, близко к сердцу замечания, многие уходят с работы. Самое удивительное, что подобным образом ушли отсюда и турецкие рабочие, которые первыми сюда приехали: ничего им нельзя было говорить, мол, сами с усами. Они шили то, что у них в Турции востребовано, не думая о том, что здесь свои предпочтения.

В конце концов, остались те, кто хочет работать, любит то, чем занимается. Здесь у нас часто проходят экскурсии для школьников. Вижу, что детишек не особо интересует наша профессия: все хотят быть чиновниками, стоматологами, финансистами. Я пытаюсь объяснить им, что найти свое призвание в жизни, любимую профессию, в которой ты востребован — это огромное счастье, что работать без желания, ради того, что профессия в данное время считается престижной — это насилие над собой. Озвучивали предложение открыть здесь профтехучилище, чтобы обучать молодежь обувному делу. Те, от кого это зависит, вроде бы согласно кивают головой, но дальше этого дело не двигается.

А ведь от нас — взрослых, нашего примера зависит, сумеют ли дети найти свое призвание в жизни. Например, я замечала, что мой сын с детства хочет быть поваром, и поддерживала его в этом стремлении. Теперь он профессиональный шеф-повар, руководит большим коллективом. А вначале меня ругали близкие и знакомые, дескать, единственному сыну не могла нормальную профессию найти. Моя мама 40 лет проработала в детском саду, из самого отсталого малыша могла сделать умницу. Ну, дар такой. Отец был профессиональным электриком, мог для огромного предприятия разработать наиболее эффективную схему, за ним специально приезжали. Брат — профессиональный водолаз, под водой делает уникальные сварки. Родители всегда повторяли: освоил профессию — или будь в ней лучшим или уйди и не мешай другим.

— И кто сегодня остался на фабрике: местные или есть и приезжие?

— Мест всем хватает. К примеру, я сагитировала приехать сюда высококлассных мастеров с 20-30-летним стажем из Узбекистана. Это было настоящее приключение. Получив отпуск, я решила слетать домой, транзитным рейсом через Ташкент. Наша группа располагала свободным временем, и мы решили прогуляться по старому городу, полюбоваться его достопримечательностями. Но мне важно было попасть в отдельный квартал, где, как я выяснила, работает целый картель обувщиков. Нашла это место, пообщалось с их главным, рассказала, что в Ингушетии надо поднять на ноги обувную промышленность, что есть все условия для работы, оставила свои контакты. По приезде в Ингушетию рассказала обо всем нашему руководителю Аслану Митиеву, он поддержал идею. Чуть позже нам позвонили, мы наладили видеосвязь, поговорили конструктивно. В итоге, к нам приехало 40 мастеров. Заключили с ними годичный контракт. Им здесь в офисном корпусе созданы отличные условия для длительного проживания: спальни, молельная комната, интернет, телевизоры, на идеально чистой кухне готовят трехразовое бесплатное питание, для местных — обед.

Вообще, во время поиска рабочих рук я ставила перед собой задачу, чтобы у приезжих и местных не было заметных различий в культурных и религиозных ценностях, имелась психологическая совместимость. У вас здесь более строгий образ жизни, чем в других регионах. Это видно даже по предпочтениям в цвете обуви: местные любят темные цвета. Словом, сегодня наш коллектив из полутора сотен человек, можно сказать, стал на ноги. Конечно, до идеала еще далеко. Но мы к нему стремимся.

— Чем коллектив сейчас занят, есть ли крупные заказы?

— В данный момент мы делаем так называемые тактические ботинки. Заказ — 20 тысяч пар. Не каждое предприятие такой объем потянет. На заседании правительства по вопросу мобилизации нам дали задание разработать коллекцию, чтобы выбрать лучшую модель. Я поработала, представила восемь моделей, из которых военное начальство выбрало две. Мы пообщались с военными, узнали их предпочтения, потихоньку доработали детали. Например, у нашей обуви есть своя фишка, которая в экстремальных условиях облегчает ходьбу, снимает напряжение с ног. Нам передали, что даже министр обороны Сергей Шойгу надевал тактические ботинки и остался ими доволен.

Чувствуем свою ответственность перед защитниками Родины, поэтому вкладываем в работу всю душу. Когда видишь результат, тогда радость на душе. Это и есть та самая мотивация, о которой я говорю. До этого заказа отшили берцы — армейские ботинки с высоким голенищем, около 2 тысяч пар. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов лично оценил их высокое качество.

Готовимся к производству летней коллекции обуви для военных. Пока ждем комплектующие из Ростова, а я работаю над разработкой моделей. Знаете, от модельера очень много зависит в производстве. Его главная цель — создать такую модель, которая будет пользоваться популярностью у покупателей. То есть обувь должна быть не только стильной, отвечать всем последним модным трендам, но и удобной, качественной, выполненной из качественных материалов.

Однако не менее важно для модельера добиться эффективности производства, разработать модель так, чтобы максимально избежать отходов. Малейшая ошибка при разработке модели — и на линии все рушится по принципу домино: от заготовки до пошива. Помню, в Баку модельер разработал одну модель, на фабрике потратили дорогостоящую кожу, итальянские подошвы, заплатили рабочим, а в конце — нога не зашла в обувь. И здесь до меня такая картина из залежей испорченной обуви наблюдалась. На потоке просто дают задание, все исполняют. А в провале виноват модельер.

— Откуда сырье берете?

— В основном сырье нам доставляют из Москвы, Белоруссии, Татарстана, Ростова-на-Дону, Дагестана. Это кожа, войлок, нубук (мелковорсистая кожа, в процессе выделки подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности мелкоабразивными материалами), итальянская водонепроницаемая экшн кожа (внутренний слой кожи, покрытый специальной водонепроницаемой пленкой).

Несмотря на санкции, предприимчивые люди находят выходы на поставщиков, лазейки. К примеру, поставки сырья из Словении останавливали, но в итоге удалось все уладить. Конечно, желательнее было бы работать на чисто российском сырье. Но приобрести его вовремя не получается, а в производственном процессе важны сроки исполнения заказов. Ждать своей очереди получения сырья — это уже не работа. Год мы работали по так называемой давальческой схеме: это когда заказчик передает нам свое сырье на обработку с целью получения продукции с заданными качествами. При этом и сырье, и готовый продукт остаются в собственности заказчика, а мы просто выполняем условия договора подряда, предоставляя для этого свои мощности и рабочую силу за оговоренное вознаграждение. Но сегодня мы выросли из этих штанишек и хотим работать самостоятельно. Есть и первый опыт.

— Я вижу вы увлеченная натура. Какие планы перед собой в дальнейшем ставите, может, есть мечты?

— В ближайших планах — завершение переговоров с заказчиками из Москвы по пошиву обуви для железнодорожников к своей униформе. Заказ большой. А мечта... Мечтаю открыть свой офис, где я могла бы целиком и полностью отдаваться любимому делу — моделированию обуви. Обожаю сидеть ночами напролет и придумывать образ новой обуви. Без ложной скромности признаюсь, что мои модели выставлялись на многих выставках и неизменно оценивались высоко.

Еще мечтаю, чтобы мои коллеги осознали, что я их очень люблю, что наш успех зависит только от коллективной работы. Я могу лишь создать красивую модель обуви. Но если ее отошьют абы как, спустя рукава, то мой вклад в общий труд бесполезен. Поэтому я здесь за каждого работника переживаю, называю их сестрами и братьями. Люди должны знать, что их ценят. Когда они видят, что с ними обращаются как с пустым местом, то и они подспудно начинают саботировать. Поэтому периодически собираемся вместе, проводим собрания, где обсуждаем не только свои недочеты, но и любые темы. Такие встречи и сплачивают коллектив.