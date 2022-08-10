Мероприятие проходит с 3 по 13 августа на территории трех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В этом году для его реализации на Северный Кавказ приехали 45 волонтеров — представителей регионов России, Донецкой и Луганской народных республик. Все участники разделены на три группы, каждая из которых на протяжении недели успеет поработать в своих регионах: Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

В команду, реализующую проект в республике, вошли 16 добровольцев из разных регионов России: Калининграда, Башкортостана, Ивановской области, Москвы, Пермского края, Дагестана, а также гости из ЛНР и ДНР.

Они поделились впечатлениями, которые на них произвела Ингушетия, и рассказали о ходе ежедневных работ по уборке башенного комплекса Ний, территории архитектурного наследия Эгикал в Джейрахском районе. Кроме того, ребята провели субботник на берегу реки Асса в рамках акции «Вода России», а в рамках инициативы «В гостях у гор» установили 2 площадки для отдыха, включающие мангалы, стойки для мусора и информационные стенды.

По словам самих молодых людей и девушек, больше всего их заинтересовала познавательная программа, которая позволила узнать о традициях новой для них культуры. На протяжении нескольких дней они смогли стать слушателями мастер-классов по гончарному делу, ювелирному искусству, кавказским танцам, посетили Мемориал памяти и славы, средневековый памятник архитектуры Вовнушки, а также стали гостями на ингушской свадьбе, познакомились с интересными старинными обрядами. Впереди у них еще экскурсия на башню Согласия и ужин в ингушской семье.

Руководитель субъекта поблагодарил молодежь за вклад в развитие добровольческого движения, за проявленный интерес к традициям и культуре народов Северного Кавказа и пожелал всем участникам приятного пребывания на территории региона.

«Вы познаете многогранный мир нашей большой страны, знакомитесь с другими, отличными от вас, но не чужими, а родными ребятами, такими же, как и вы, активистами с горящими глазами. Прекрасно, что вы общаетесь друг с другом, эта дружба простирается по всей России, ведь вы ездите по всем регионам страны», — подчеркнул он.

В рамках встречи волонтеры смогли задать вопросы Главе республики. Они касались межнациональных отношений, программы поддержания молодёжной политики, культурного наследия, развития спорта.

Калиматов рассказал про башенные строения, которых в горах Ингушетии более 3 тыс., про запланированные масштабные работы по их восстановлению и реставрации храма Тхаба-Ерды.

После состоялось вручение медалей «30 лет образования Республики Ингушетия» каждому участнику акции. Гости в свою очередь подарили Главе региона именную толстовку «Маяки дружбы».

Напомним, пилотный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа» был успешно реализован именно в Ингушетии в августе 2016 года. Тогда молодые активисты из Москвы участвовали в реставрационных работах на объектах архитектурного наследия — родовых башнях.

Главная цель идеи — укрепление межнационального согласия через совместный общественно полезный труд и просвещение, что наиболее наглядно отражено в девизе: «Помогать, познавать, рассказывать — дружить!». По результатам работы в своих регионах все группы создают короткометражные фильмы об этапах своей части экспедиции.

Организаторы проекта — Федеральное агентство по делам национальностей России, МОДМС «Маяки дружбы».