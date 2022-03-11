Волонтеры передают гуманитарную помощь детям, эвакуированным из детских домов, доставляют поочередно в лагеря книги, канцелярские товары, развивающие игры, спортивный инвентарь и игрушки, а также проводят развлекательные, спортивные мероприятия и психологическую работу.

Как отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Мадина Богатырева, очень важно не только помочь им материально с товарами первой необходимости, но и оказать моральную поддержку. Детям из полноценных семей непросто пережить такие испытания, когда приходится покидать родной край, оставлять школу, друзей и своих близких.

«Они болезненно воспринимают смену обстановки в повседневной жизни, поэтому таким деткам сейчас особенно нужны поддержка, любовь и забота. Мы посетили «Красный десант» и детский оздоровительный лагерь «Ромашка» за эти пять дней, и могу с уверенностью сказать, что ребята держатся хорошо, встречают нас с улыбкой, активно участвуют в творческих заданиях, которые мы им даем», — заявила Богатырева.

По ее данным, в работу объединенного штаба «Мы вместе» по сбору помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик уже вовлечены 31 тыс. 823 волонтера по всей стране.

«Мы уже неоднократно отправляли из дома гуманитарную помощь, а сейчас приехали сами. Здесь в ПВР также работают волонтеры-медики, добровольцы Красного Креста «Единой России», волонтеры-спасатели. В это непростое время мы все объединились, чтобы помочь тем, кто попал в беду, и это лишний раз доказывает, что акция «Мы вместе» сплачивает разных людей нашей огромной России, вне зависимости от национальности, конфессиональной и социальной принадлежности», — рассказала Богатырева.

В Ингушетии на базе регионального исполкома Народного фронта продолжается сбор гуманитарной помощи, куда входят средства личной гигиены, детские вещи, памперсы, питание и игрушки, продукты питания длительного хранения, канцелярские товары и бытовая техника.

Накануне общественная организация «Союз женщин России» передала в большом объеме в пункт сбора для беженцев в ингушской Назрани средства личной гигиены и детские памперсы. На данный момент к отправке из республики готовится очередная партия гуманитарной помощи.

Напомним, по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова Ингушетия отправила более 30 тонн груза с одеждой, предметами первой необходимости и стройматериалами в Ростовскую область, в центры временного размещения граждан, эвакуированных с Донецкой и Луганской Народных Республик. К сбору гуманитарной помощи присоединились представители регионального правительства, депутаты, предприниматели и жители республики.

«Мы сами знаем, что это такое — потерять все в одночасье, уйти из родного дома, бросить все нажитое годами. Ингушетия и её жители готовы всегда помочь тем, кто оказался в беде. И сегодня мы протягиваем руку помощи беженцам из Донбасса», — прокомментировал акцию Калиматов.

Аккумулировало и организовало доставку груза Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия».

По данным представителей партии, в одной фуре постельное белье, матрацы, подушки, одежда для детей и взрослых, средства личной гигиены. В другой — пиломатериалы, рубероидные рулоны, шифер и ящики гвоздей.

«Это помощь людям, которые ради спасения своих жизней, были вынуждены покинуть свои дома. Мы знаем, что среди них много детей, пожилых людей и инвалидов. Наша задача сделать все возможное, чтобы их пребывание на территории России оказалось комфортным. По мере необходимости будем продолжать собирать гуманитарную помощь», — сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Магомет Алисханов.