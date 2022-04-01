Экология

Сделаем воздух чище

Волонтеры корпорации «Сибирское здоровье» высадили в Ингушетии за один день более ста саженцев

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Волонтеры фонда «Мир вокруг тебя», основанного в 2011 году корпорацией «Сибирское здоровье» (Siberian Wellness), высадили на берегу Назрановского пруда десятки деревьев. В основном это клен и черемуха.

Как признались волонтеры корреспонденту газеты «Ингушетия», подобная работа проведена и в других районах республики: только за один день в разных населенных пунктах Ингушетии высажено более 100 саженцев, с наибольшей кислородной продуктивностью. А это значит, что воздух, которым мы дышим, хоть на чуточку станет чище.

Добавим, что за 10 лет своего существования фонд собрал и направил на защиту природы (это сохранение исчезающих видов животных, реликтовых водоемов, эндемиков, восстановление лесов после пожаров) около 78 млн рублей. Жуткая цифра: порядка 10 млн га лесов ежегодно сгорает в нашей стране, располагающей четвертью всех лесов планеты и только 2% восстанавливается руками людей. Вместе с тем Россия — единственная страна в мире, где даже после огненных стихий площади лесов не сокращаются, а, напротив, растут. Благодаря сибирским лесам, которые называют «легкими планеты», России принадлежит первое в мире место по производству кислорода.

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