В ходе совещания зампредседателя парламента, председатель комитета по местному самоуправлению, нацполитике, связям с общественностью и религиозными организациями Руслан Паров сообщил о поступившей от городского совета депутатов Сунжи законодательной инициативе в рамках разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Он пояснил, что данный законопроект регулирует отношения по разграничению имущества между муниципальными образованиями в пределах компетенции субъекта РФ.

Далее вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева представила законопроект «О внесении изменения в статью 131 Закона Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия». Докладчик пояснила, что корректировка необходима для приведения в соответствие республиканского закона с федеральным законодательством.

В ходе заседания членами совета была заслушана информация об изменениях, вносимых в закон региона «Об основах деятельности по опеке и попечительству». Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов сообщил, что данные изменения вносятся с целью приведения регионального законодательства об опеке и попечительстве в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель комитета по бюджету и налогам Магомет-Сали Добриев проинформировал, что на пленарном заседании планируется заслушивание отчета руководителя управления ФНС об итогах работы ведомства за 2021 год, основных задачах, направлениях деятельности в 2022 году. Профильным комитетом подготовлен и направлен руководству налоговой службы список вопросов для подготовки им отчета о деятельности ведомства.

В ходе совещания были рассмотрены 20 законодательных инициатив Президента РФ, ФС РФ, правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ.

В ряде актуальных республиканских вопросов были затронуты вопросы реализации национальных проектов.

Председатель Народного собрания подчеркнул важность работы по организации, мониторингу и контролю за реализацией нацпроектов в регионе и призвал депутатский корпус активизировать работу в этом направлении.

Острым вопросом для нашего региона остается вопрос водоснабжения.

«Вопрос отсутствия воды, особенно в теплое время года, является чувствительной проблемой граждан. Необходимо в кратчайшие сроки разрешить вопросы обеспечения жителей водой», — подчеркнул спикер.

Председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков доложил, что по этой проблеме рабочая группа ведет необходимую работу, которая находится на завершающей стадии.

В завершение заседания парламентарии обсудили вопросы ценовой политики.

Тумгоев напомнил, что в республике функционирует оперативный штаб под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Прошу вас оперативно подключаться к решению вопросов, которые поднимают в своих обращениях наши жители», — призвал он.