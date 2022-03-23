Чувствительные проблемы граждан
Вопросы ценовой политики и водоснабжения в летний период в центре внимания ингушских депутатов
Вопросы повестки дня двадцатого заседания совета Народного собрания обсудили на еженедельном совещании под председательством спикера Магомета Тумгоева.
В ходе совещания зампредседателя парламента, председатель комитета по местному самоуправлению, нацполитике, связям с общественностью и религиозными организациями Руслан Паров сообщил о поступившей от городского совета депутатов Сунжи законодательной инициативе в рамках разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Он пояснил, что данный законопроект регулирует отношения по разграничению имущества между муниципальными образованиями в пределах компетенции субъекта РФ.
Далее вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева представила законопроект «О внесении изменения в статью 131 Закона Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия». Докладчик пояснила, что корректировка необходима для приведения в соответствие республиканского закона с федеральным законодательством.
В ходе заседания членами совета была заслушана информация об изменениях, вносимых в закон региона «Об основах деятельности по опеке и попечительству». Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов сообщил, что данные изменения вносятся с целью приведения регионального законодательства об опеке и попечительстве в соответствие с федеральным законодательством.
Председатель комитета по бюджету и налогам Магомет-Сали Добриев проинформировал, что на пленарном заседании планируется заслушивание отчета руководителя управления ФНС об итогах работы ведомства за 2021 год, основных задачах, направлениях деятельности в 2022 году. Профильным комитетом подготовлен и направлен руководству налоговой службы список вопросов для подготовки им отчета о деятельности ведомства.
В ходе совещания были рассмотрены 20 законодательных инициатив Президента РФ, ФС РФ, правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ.
В ряде актуальных республиканских вопросов были затронуты вопросы реализации национальных проектов.
Председатель Народного собрания подчеркнул важность работы по организации, мониторингу и контролю за реализацией нацпроектов в регионе и призвал депутатский корпус активизировать работу в этом направлении.
Острым вопросом для нашего региона остается вопрос водоснабжения.
«Вопрос отсутствия воды, особенно в теплое время года, является чувствительной проблемой граждан. Необходимо в кратчайшие сроки разрешить вопросы обеспечения жителей водой», — подчеркнул спикер.
Председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков доложил, что по этой проблеме рабочая группа ведет необходимую работу, которая находится на завершающей стадии.
В завершение заседания парламентарии обсудили вопросы ценовой политики.
Тумгоев напомнил, что в республике функционирует оперативный штаб под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
«Прошу вас оперативно подключаться к решению вопросов, которые поднимают в своих обращениях наши жители», — призвал он.