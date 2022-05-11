«Рождаемость в регионе высокая, а детских садов до сих пор не хватает, несмотря на высокий темп строительства. Только на 2022 год запланировано сдать восемь объектов дошкольного образования. Благодаря субсидиям из федерального бюджета через год региональные власти смогут полностью закрыть дефицит по детсадовским местам», — сказал Калиматов.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, в течение ближайших двух лет Ингушетия вместе с Бурятией и Забайкальским краем получит более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных учреждений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». Документ дополнили правилами предоставления и распределения субсидий вышеназванным регионам на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет. При этом господдержка может быть оказана как на строительство и ремонт государственных детских садов, так и на развитие частных образовательных учреждений.

Решение позволит обеспечить к 2023 году стопроцентную доступность дошкольного образования в этих регионах. Распоряжение о распределении субсидий между регионами будет принято федеральным правительством в ближайшее время.

Напомним, накануне в Назрани ввели в эксплуатацию новый детский сад «Звездочка», построенный по программе нацпроекта «Демография».

Современное кирпичное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал. Для каждой из 12 групп, в том числе 4 ясельных, закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки.

В новом учреждении на 220 мест в Центральном округе Назрани созданы необходимые условия для развития и обучения детей. Пожарно-охранная сигнализация ДОУ в исправном состоянии. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием, медицинский блок укомплектован. С уровнем оснащения и качеством строительства Глава республики ознакомился лично во время обхода здания.

«Когда мы строим подобные центры формирования личности, то делаем важнейшие инвестиции в будущее родного края — готовим новое поколение людей, желающих развивать свои способности и таланты, готовых к качественному и эффективному труду, способных в будущем решать сложные задачи», — заявил Калиматов на церемонии открытия.