Наступили благословенные дни месяца Зуль-Хиджа, люди постятся, усердно поклоняются и с трепетом получают фото и видео от своих родственников, совершающих паломничество в священные места ислама в это время.

Хадж — пятый столп ислама, предполагающий наличие физической и материальной возможности для его совершения. Тысячи счастливчиков в эти дни благословлены Всевышним на его исполнение.

Состояние, в котором они пребывают сейчас и которое их еще долго не покинет, трудно представить человеку, еще не совершавшему хадж. Однако те, кто уже хотя бы раз побывал на их месте, без устали и с расцветающим лицом готовы вновь окунаться в радостные воспоминания...

Тамара Парижева — теолог, выпускница и преподаватель Ингушского исламского университета имени Хаматхана-хаджи Барзиева, совершила священное паломничество 7 лет назад, но воспоминания ее свежи и ярки, как в те счастливые дни.

«В середине сентября 2015 года Всевышний даровал мне милость отправиться в хадж с братом и снохой, — рассказывает она. — К тому времени я уже закончила исламский колледж в городе Малгобеке, общалась с людьми, побывавшими в священных местах, прочитала соответствующую литературу. Вооружившись советами гидов, паломников, медиков и родственников и приготовив всё необходимое, я всё-таки испытывала волнение.

Паломник — гость Аллаха. Мне кажется, эта мысль пронизывает весь хадж, который «начинается» с момента твёрдой уверенности выполнить веление Аллаха. Мы посещали собрания, где нам давали инструкции и рекомендации, как правильно совершать паломничество, духовно и умственно настраивались на эту поездку.

И вот, наконец, 4 часа перелёта, и мы в аэропорту лучезарной Медины в городе Посланника Аллаха (мир ему и благословение). Мы провели несколько дней, а по отпечатку в сердце целую жизнь! Находишься ли ты в уютной гостинице, едешь ли по современным трассам, входишь ли в мечеть Пророка (мир ему и благословение), опускаешься ли в земном поклоне коллективной молитвы — всё здесь особенное, возвышенное, любимое.

Проходя по широким улицам или же сидя на мягком красном ковре в мечети, рассматривая суровый пейзаж каменистой пустыни или покупая сувенир у лавочника, всегда невольно представляешь себе живые картины жизни Посланника Аллаха (мир ему и благословение) и первых мусульман.

Всевышний призвал нас, верующих, совершить паломничество к Его Дому, первой мечети в истории человечества, которая расположена в Мекке. Поэтому все паломники отправляются туда после вхождения в состояние ихрама.

Хадж — это последовательное выполнение религиозных обрядов (обход вокруг Каабы, бег между Сафа и Марва, нахождение в долине Мина и стояние на Арафате...), каждый из которых помогает глубже узнать ценность нашей религии, прекрасный пример нашего Пророка (мир ему и благословение).

На каждом этапе этого незабываемого путешествия было много сложностей, радости, взаимопомощи и дружбы. Нас угощали местной кухней как дорогих гостей, поили священной водой Зам-Зам, предоставляли вовремя транспорт и откликались на любую просьбу.

Трудности пути для каждого свои: жаркая погода или большое количество людей, высокие цены или низкое качество товаров, грубость персонала и невыносимый характер попутчиков, сильная усталость или тоска по Родине...

Для меня хадж — это два тесно переплетённых мира: внешний — физический, и внутренний — духовный. Думаю, главное найти баланс между ними. Любить Аллаха и поэтому любить его предписания, чтить Пророка (мир ему и благословение) и вдохновляться его примером, познавать себя и искренне желать себе и другим людям блага, прощать себе и другим промахи и недостатки и стремиться быть лучше.

Я помню, как женщина из Палестины рассказывала о том, как мечтает вернуться на родину, так как с 1979 года вынуждена жить в Иордании. Я помню, как продавец поцеловал в голову сына-подростка за помощь по магазину. Я помню, как в первый раз увидела священную Каабу и стеснялась слишком пристально её разглядывать. Я помню дедушку, который отказывался пить Зам-Зам из пластикового стаканчика, так как хотел спуститься к источнику и испить прямо из него.

Я помню, как наша группа зашла в место захоронения Посланника Аллаха (мир ему и благословение) и праведных халифов ар-Рауда, и казалось, что время остановилось. Много лет назад в журнале «Азия и Африка» была статья «Моё сердце осталось в Мекке», мусульманка описывала свои воспоминания очень подробно. Я тогда считала заголовок преувеличением.

Теперь, спустя годы, побывав в хадже, испытав его сладость, я точно знаю, что часть моего сердца находится на священной земле. Я хочу снова и снова возвращаться туда, чтобы поклоняться нашему Создателю и молить его о прощении, о прямом пути и об успехах в обоих мирах.

Пусть Всевышний поможет всем нам совершить паломничество к Его дому наилучшим образом и дарует всем верующим искренности и знаний в Его религии".

Еще одна история паломника Руслана не может оставить равнодушным. Будучи молодым человеком, недавно окончившим вуз и только вступившим на профессиональную стезю, он понимал, что совершение хаджа для него на тот момент откладывалось на неопределенное время. Но милость Всевышнего оказалась велика к парню, давно зарекомендовавшему себя среди родственников и односельчан как ответственного, богобоязненного и всегда готового прийти на помощь.

«Вечером в середине весны мне позвонил Тамерлан. Он был ответственным в селе Верхние Ачалуки за людей, которых отправляет в хадж семья Бековых, в частности, Беков Сараждин Мажитович. Очень многим посчастливилось благодаря этому человеку оказаться в священных местах, где прожили праведные предки нашей уммы, — вспоминает молодой паломник. — Из телефона донесся голос Тамерлана: «Руслан, ты бы хотел поехать в хадж?» От удивления я переспросил: «Как можно не хотеть туда ехать?» Я знал, что это был риторический вопрос и что факт моей поездки уже решен в зависимости от моего желания.

Мне было одиннадцать или двенадцать лет, когда я шел домой с кладбища, помолившись за дедушку, навстречу шел мужчина. Когда мы поравнялись в дороге, он спросил, чей я и куда держу путь. Услышав мой ответ, он остановился и сказал, что мой дедушка обучал его в детстве Корану и что он очень чтит его память. В последующем я часто видел его в мечети и на различных мероприятиях нашего села. Это и был Тамерлан.

В нашем телефонном разговоре, спустя пятнадцать лет, он напомнил про этот случай и отметил, что это подвигло его записать меня в списки улетающих в хадж. Я очень благодарен ему за это, как и семье Бековых, как и своему покойному дедушке за эту возможность, которая у меня появилась в жизни!

На подготовку было не много времени. Все хаджи, которые едут из нашего села, собирались в местном медресе, где нас обучали религиозным обрядам, которые необходимы при совершении хаджа. Очень помогли родственники со стороны отца и матери, простыми словами, практически всю подготовку они взвалили на свои плечи, что я не забуду никогда.

Что же касается самой поездки, то очень запомнилась Медина, нигде и никогда я не чувствовал себя более умиротворённым, чем в этом городе! Нужно будет написать не одну книгу, чтобы рассказать обо всех эмоциях и познаниях на этом пути.

Всегда удивляло одно, почему люди летают в хадж по шесть, семь раз? Но когда моя нога ступила с трапа самолета уже в аэропорту Магаса — я понял, что хочу ездить в Мекку ежегодно!"