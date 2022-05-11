По мнению историков, оборона Малгобека не позволила фашистам не только захватить Кавказ, но и осуществить переброску сил с Кавказа на Сталинград, что повлияло на успешный исход Сталинградской битвы и войны в целом.

Как признание мужества и стойкости защитников этого кавказского рубежа 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено высокое звание «Город воинской славы».

В обороне Малгобека участвовали не только военнослужащие, но и жители города, окрестных сёл и всей республики. Старики, женщины и дети принимали активное участие в строительстве Малгобекской оборонительной линии, они рыли огромный противотанковый ров, не прекращая свою работу под обстрелами дальнобойной артиллерией и авианалетами.

Одной из юных защитниц была и героиня этого материала, труженица тыла Муиминат Алиевна Цакиева, из тейпа Галаевых, 1932 года рождения.

Трепетное, волнительное письмо о своей прабабушке прислала к нам в редакцию Рабия Албогачиева, учащаяся гимназии Назрановского района в сельском поселении Али-Юрт, которое мы приводим для вас с небольшой редакцией:

«У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. Для нашей страны таким праздником является 9 Мая — День Великой Победы.

Многое перенесли наши бабушки и дедушки за годы фашистской оккупации, но все-таки они победили. Народ проложил своими руками долгую дорогу к Победе. Только благодаря самоотверженному труду, боевым заслугам, стойкости народа мы смогли выиграть эту войну, хотя сделать это было нелегко.

В этой войне принимали участие и дети. Никакая статистика не может передать ту боль и те страдания, которые выпали на долю детей, переживших беды войны! Их называют обобщённо — «дети войны». У них не было ни книжек, ни игрушек, они не были на фронте, но видели взрывы, обстрелы, видели смерть и гибель тысяч людей. Они стойко и мужественно вместе со взрослыми отстаивали свободу своей родины, работая в тылу, а порой и на передовой, жертвуя собственными жизнями.

Одна из них моя прабабушка — Цакиева Муиминат Алиевна. Во время нашествия на город Малгобек ей было 12 лет. Самый острый пик войны пришелся на август 1943 года. В свои юные годы она помогала солдатам Красной армии как могла. Она поставляла им провизию и предметы первой необходимости. По пути из Малгобека в лес она видела окровавленных, порой мертвых солдат, её это очень пугало, но она шла и достойно выполняла порученные ей задания, проявляя мужество и смелость. В свои юные годы она прочувствовала всю горечь и боль слова «война».

Часто рассказывала она про испытания, через которые им пришлось пройти в эти годы. Глаза ее при этом наполнялись слезами, а сердце разрывалось от воспоминаний. Бабушка с огромной любовью и трепетом вспоминала ребят, которые бок о бок с ней, не жалея сил, времени и здоровья, вносили вклад в дальнейшую победу, защищая свою маленькую родину! Они ежедневно совершали свой маленький подвиг. У них не было времени на детство, они взрослели быстро. Детей война лишила детства, но не лишила их силы духа!

Мы помним их подвиг и выражаем им безмерную, искреннюю благодарность и признание за наше мирное небо!«

Мы позволим себе дополнить материал нашей юной читательницы. Расскажем немного подробней о судьбе Муиминат Цакиевой. Она дочь Али и Овжи Цакиевых. В семье их было шестеро детей: три брата — Багаудин, Зяудин и Баматгири, кстати, он работал врачом и его до сих пор помнят как хорошего и профессионального врача многие жители Малгобека и Малгобекского района, и три сестры — Совдат, Кубрат и Муиминат. Кубрат тоже участвовала в строительстве Малгобекской оборонительной линии и является заслуженным тружеником тыла в годы Великой Отечественной войны.

Муиминат была пятая по счёту и младшая из сестёр. Характер был у неё мужской. Она отличалась стойкостью, трудолюбием и никогда не пасовала перед трудностями, потому была всегда рядом с отцом и братьями, когда по хозяйству приходилось выполнять те или иные работы.

Когда враг был под Малгобеком, жители окрестных сёл были временно эвакуированы в сагопшинские леса. Там они прятались, пока шли оборонительные бои. Но часто приходилось бегать в село за вещами и продуктами, а также на передовую — помогать ополченцам и солдатам Красной армии провизией и информацией. Так вот эта роль доставалась самым смелым и отчаянным, чаще всего её выполняли подростки. Муиминат признавалась позже, что очень боялась, особенно когда рядом, то там, то тут с оглушительным взрывом падали бомбы. Ей было жутко и страшно. Было тяжело видеть и окровавленные тела убитых солдат и мирных жителей. Но она шла, потому что надо было, и не думала больше ни о чём. Под обстрелами снабжала провизией и прятавшихся в лесу жителей, и ополченцев, стоявших на передовой. Её мужеству удивлялись бывалые солдаты и видавшие многое взрослые мужчины.

Она принимала участие и в строительстве оборонительной линии, но не с лопатой в руках. Как правило, детей чаще использовали как посыльных. Окопы копали её дяди и тёти, соседи и все жители республики, а она, быстрая, как лань, была незаменимым помощником, что отнести, что принести и, разумеется, пополнять запасы еды. Смелая, отважная и шустрая, говорили ей вслед довольные защитники города. Это потом, спустя много лет, Муиминат призналась, как мы уже отметили, что страху в те годы она натерпелась вдоволь, но никому не показывала это и стойко продолжала выполнять порученные ей задания.

С таким вот характером маленькая партизанка, стойкая защитница родины и отчаянная девочка прошла по жизни, несломленная, сильная духом, несмотря на выпавшие и после освобождения Малгобека испытания на её долю и на весь ингушский народ, который в феврале 1944 года был оклеветан и депортирован как «враги» по прихоти Сталина и его клики в Казахстан и Среднюю Азию.

В тот день Муиминат вместе с отцом была в Бамуте. Там у них было своё хозяйство, живность, за которой приходилось ухаживать. Так что семья была разлучена, поскольку выслана из разных сёл, и воссоединиться уже в Казахстане они смогли лишь спустя три месяца.

Муиминат часто вспоминала дорогу в ссылку. Это отдельная эпопея в памяти каждого, кто подвергся депортации. Почти две недели находились они в нечеловеческих условиях, вырванные из своих мест, разлученные с родиной и невесть куда идущие. Люди были в отчаянье. Она заново увидела здесь человеческое горе: в одном вагоне женщины, дети и старики, со всеми человеческими потребностями, которые в совместительстве с важной составляющей образ жизни ингушского народа — соблюдением этикета уважения и сдерживания перед взрослыми и между мужчинами и женщинами, очень тяжело переживались. Здесь же, в вагоне, они вынуждены были устроить и уборную. Здесь же женщина родила по дороге ребёнка. Всё это было очень тяжело. Состояние было отягощено и разлукой с родными. Тогда они с отцом ещё не знали, встретятся ли со своими близкими, и вообще, была тяжела сама безвестность будущего, что их ждёт впереди.

Как мы уже отметили, семья воссоединилась через три месяца. Отец искал их повсюду и нашёл. Но за это время он успел заболеть тифом и вскоре умер. Большая семья с трудом перебивалась. Жили они в Кустанайской области. Но со временем как-то всё устроилось. Дети были приучены к труду. Каждый старался внести в дом свою лепту. Муиминат работала в колхозе, была звеньевой. Её ровесники, и даже кто постарше, часто вспоминали, как она их «подгоняла», как своим рвением показывала пример настоящей труженицы села, за что грамотами и поощрениями отмечалась руководством колхоза.

В девятнадцать лет Муиминат Цакиева вышла замуж за Джабраила, сына Исаака Аушева, человека достойного и уважаемого, который в последние годы жизни работал в системе образования бухгалтером. От этого брака у них родилось восемь детей. На родину семья Аушевых вернулась в 1957 году и поселилась в родовом селении Насыр-Корте. Вроде вернулись домой, и зажили, но счастье длилось недолго. Испытания, высылка сказались на здоровье отца семейства. Он ушёл из жизни совсем молодым. Ему было всего 36 лет.

Муиминат в свои 32 года осталась одна с детьми. Да, ей было очень нелегко. Но она борец по жизни. Она выстояла, выдержала. Смогла обеспечить семью, работая от зари до зари, и всем детям — пятерым сыновьям и трём дочерям — дать высшее образование. Все они выросли и стали достойными членами нашего общества.

Из жизни Муиминат Аушева (Цакиева) ушла в 2019 году, оставив после себя достойное потомство и добрую память.