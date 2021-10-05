Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате

В этих условиях особые надежды Росстат возлагает на новый — цифровой — способ сбора данных. В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ.

Интернетперепись — это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги. Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками.

Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайнопросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации. Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн. Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в целом.