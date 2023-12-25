Поэтому стоит уделить время каждому прекрасному моменту — словно передышке в суетной жизни, расширить границы своего восприятия через созерцание красоты и открыть для себя новые грани удовольствия и величия.

Эту цель преследовала встреча студентов Назрановского аграрного техникума имени И. Зязикова, состоявшаяся 22 декабря в Государственном музее изобразительных искусств РИ, «Полдник с художником Баширом Кариевым».

Башир Кариев — профессиональный мастер резьбы по дереву, гончарного ремесла и гальванопластики, родился 20 сентября 1969 года в городе Грозный Чечено-Ингушской АССР. С юных лет он знал, что его дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с изобразительным искусством.

В 2002 году в поиске новых знаний он отправился в Германию, в город Брауншвейг, где в течение года посещал занятия по скульптуре и живописи, организованные компанией Disney, целью которых было помочь учащемуся реализовать его природные таланты и уникальные особенности, выбрать для себя самое важное направление реализации своего таланта. Получив необходимые азы, у Б. Кариева появилась возможность воплощения новых своих идей.

В настоящее время он является профессионалом, искусством которого восторгаются многие. На встрече, которая состоялась в непринуждённой обстановке, за чашкой чая, студенты вместе со своим наставником-педагогом Мадиной Цечоевой, которая сопровождала их, испытали такие настроения, возвышенные чувства от увиденного.

«Нашему вниманию были представлены не только живопись, но и новые идеи художника, воплощённые в скульптуре, были также интересные барельефы в технике гальванопластики, керамическая лепка, графика, живопись, резьба по дереву и многие другие работы, которые приковывали взгляд своим изяществом, — рассказывает М. Цечоева. — Студентам была предоставлена хорошая возможность пообщаться с художником, задать ему свои вопросы и получить развёрнутые ответы на них. Учащимся было интересно буквально всё: и как он пришёл в искусство, с какими трудностями приходилось сталкиваться за годы деятельности, как возникают образы новых работ».

Отвечая на вопросы студентов, Башир Кариев делился с ребятами своим опытом, рассказывал, что часто приходится быть художником, осмысливать идею, превращать ее в графический образ, передавать в рельефе. Приходится быть также и ремесленником, когда выполняются черновые работы, такие как фрезерование, резка.

«Мне понравились многие работы Башира Алихановича Кариева, — говорит один из студентов, — искусство способно трогать наши души. Когда мы наслаждаемся произведениями искусства, мы как бы переносимся в мир высших эмоций. Это позволяет нам увидеть и понять новые грани красоты. Спасибо Баширу Алихановичу за его творчество, за то, что он приносит радость людям, эстетическое наслаждение».

«В современном мире, где преобладают повседневные заботы и напряжение, важно сохранить способность созерцать красоту. Стоит остановиться на мгновение, разглядеть детали, насладиться великолепием окружающего нас мира. Созерцание красоты помогает нам обрести внутреннюю гармонию и радость, делая нашу жизнь более яркой и насыщенной, — делится своими впечатлениями М. Цечоева. — Хочется выразить слова благодарности организаторам мероприятия, а также пожелать больших творческих успехов Баширу Алихановичу Кариеву».

Завершая встречу, Башир Кариев подарил студентам буклеты с автографом. Приятные впечатления остались у будущих техников-землеустроителей, программистов, ветеринаров и фармацевтов от данной встречи и просмотра экспозиций музея.

Очень часто нам нравится разглядывать прекрасные пейзажи и проникновенные произведения искусства, любоваться яркими цветами и гармоничными формами. В созерцании красивого мы находим какую-то радость, которая влияет на нас позитивно и обогащает нашу жизнь. Красивые вещи, окружающие нас, играют важную роль в нашей жизни, они помогают расслабиться, вызывают позитивные эмоции и способствуют объединению людей. Поэтому важно находить время для созерцания красоты и ценить ее значение в нашей жизни.