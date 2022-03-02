— С 1 марта в России появился новый штраф за езду на непрошедшем техосмотр автомобиле, составляющий 2 тыс. рублей и вступивший в силу вместе с поправками в КоАП, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Республике Ингушетия капитан полиции Зара Ужахова. — Риск быть оштрафованным (не более одного раза в сутки) будет только у тех, для кого техосмотр остался обязательным: водителей автобусов, легковых такси, грузовиков и машин, предназначенных для перевозки пассажиров с 8 сидячими местами и более.

Кроме того, техосмотр по-прежнему обязателен и для личных автомобилей россиян, но только для тех, которым больше четырех лет, и только в тех случаях, когда их нужно поставить на учет в ГИБДД, зарегистрировать в связи со сменой владельца, а также внести изменения в конструкцию или поменять один из основных силовых агрегатов.

Еще одно изменение — приказ Минтранса, который ужесточит требования к фотофиксации проходящих техосмотр автомобилей с 1 марта 2022 года. С этого дня машины нужно будет фотографировать со всех сторон: спереди, сзади, слева и справа. При использовании передвижных диагностических линий на снимках должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем, а любые фотоэффекты будут запрещены. Кроме того, фотографироваться придется и самому техническому эксперту — делать это нужно будет в полный рост, лицом к камере и на фоне проходящего техосмотр автомобиля.

В марте также должен окончательно решиться вопрос изменения правил начисления «налога на роскошь», которые ни разу не менялись с момента их введения в 2014 году. Для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей он представляет собой транспортный налог с коэффициентом 1,5, при этом на машины возрастом 1-2 года этот коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. Двойной транспортный налог начисляется владельцам автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом до 5 лет. Тройным налогом облагаются машины с ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10-20 лет.

Третье важное новшество касается медсправок. С 1 марта перестанет действовать приказ Минздрава от 15 июня 2015 года № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Действие этого документа отменил приказ Минздрава от 24.11.2021 N 1092н. Часть норм в основополагающем для водителей документе при получении справок уже работают, а часть вступит в силу также с 1 марта. Водителей, которые придут получать медсправку после лишения прав за пьяное вождение или отказа от медосвидетельствования, отныне будут подвергать дополнительному тесту на алкогольную или наркотическую зависимость. Для этого им придется сдать анализы крови и мочи.

Наконец, четвертое изменение, вступившее в силу в первый день весны — законопроект, позволяющий Минздраву и МВД обмениваться информацией о водителях, у которых когда-либо находили противопоказания к водительской деятельности (в течение 10 лет действия текущего водительского удостоверения).