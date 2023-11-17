Я не плакса! В кинолектории Wink обсудили методы борьбы с травлей в Сети и реальной жизни

Дискуссия стала частью социальной кампании Национальной Медиа Группы (НМГ), видеосервиса Wink, телеканала СТС и «РУКИ ВВЕРХ Продакшн», приуроченной к выходу музыкального сериала о школьном буллинге «Плакса» (16+). Вместе с ним был создан просветительский сайт «Янеплакса. рф», на котором размещена подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии «Плаксы». На сайте опубликованы контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Сайт уже посетило более 15 000 человек.

«После выхода сериала мне стали много писать, рассказывать о своих проблемах. Причем часто пишут даже дети младше десяти лет, им тоже бывает нужна помощь. Приятно, что моя героиня стала для кого-то примером, помогла справиться с трудными ситуациями. Я всех призываю пользоваться сервисом «Я не плакса». Чем больше вы будете рассказывать родителям или другим взрослым, которым вы доверяете, тем проще справиться с травлей», — сказала исполнительница главной роли в сериале «Плакса» Ника Жукова.

Создатели «Плаксы» рекомендуют смотреть сериал всей семьей, чтобы лучше понимать проблемы подростков и вместе бороться со сложностями.

«Мы не пытались создать пособие по буллингу, ведь очень сложно снять сериал о том, чего нельзя показывать в кадре. В качестве примера мы показали, как девочка, столкнувшаяся с травлей, нашла выход в музыке и творчестве. Это, своего рода, рефлексия того, как человек переживает ситуацию и как он из нее будет выходить. Поначалу казалось, что затронутая нами тема малопопулярна у массового зрителя, однако мы попали в точку. Приятно осознавать, что «Плакса» стала сериалом-миллионником на Wink. Мы продолжим тему буллинга и в следующем сезоне, где одна из сцен будет посвящена травле учителя», — отметил креативный продюсер и генеральный директор «РУКИ ВВЕРХ Продакшн» сериала «Плакса» Вадим Бакунев.

Психологи отмечают, что с 2018 года актуальность темы буллинга выросла с 20% до 60%. Значительно увеличилась и травля в Сети. По данным VK, 57% пользователей Рунета лично сталкивались с буллингом в интернете, а 58% респондентов уверены, что кибербуллинг — не менее серьезная проблема, чем агрессия в реальной жизни. Причем, страдают от этого не только дети, но и взрослые.

«Говоря о кибертравле, нужно понимать: не существует детского интернета: дети пользуются теми же сервисами для общения, что и взрослые. Несовершеннолетние приходят в тот интернет, каким его делают взрослые, и копируют наши модели поведения в сети. А они часто далеки от вежливости и конструктива: почти любое обсуждение в соцсетях превращается в бесконечный спор, полный сарказма, токсичности и агрессии. Поэтому кибербуллинг — это проблема, которая касается каждого», — отметила автор проекта «День борьбы с кибербуллингом», директор социальных проектов VK Александра Бабкина.

Одной из важных мер профилактики собравшиеся назвали популяризацию темы буллинга. Чем больше внимания будет обращаться на проблемы травли и кибербуллинга, тем меньше станет этих явлений в нашей жизни, уверены эксперты. Участники дискуссии отметили важность усилий бизнеса и государства в предотвращении буллинга, однако без помощи родителей, педагогов и других взрослых они будут напрасны.

«Последние исследования показали, что существует огромный цифровой разрыв между взрослыми и детьми. Каждый пятый подросток не готов обращаться к родителям за помощью в случаях возникновения угроз психологического характера. Для изменения этой ситуации в следующем году мы запустим специальную программу для подготовки взрослых, чтобы они могли распознавать кибербуллинг, а также вовремя и адекватно реагировать на психологические вызовы», — сказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Хорошим подспорьем в обучении кибербезопасности может стать и онлайн-курс «Ростелекома» для родителей «Как защитить детей от рисков в Сети». Видеоуроки рассказывают о том, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы и крупные компании воздействуют на выбор ребенка и его убеждения, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети.

На текущий момент сериал о проблемах школьного буллинга «Плакса» посмотрели с 1 млн устройств (телевизоры, компьютеры, смартфоны). Таким образом, общее количество реальных зрителей превышает 2 млн человек (при этом все серии посмотрели уже более 12 млн раз). Такие рубежи сериал Wink Originals в категории Young Adult преодолел впервые.

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