Юго-Западный банк Сбербанка раскрыл счетов эскроу на 124 млрд рублей

Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Два года назад наш стратегический партнёр ГК «ЮгСтройИнвест» сдал в Краснодаре первый на юге многоквартирный дом, построенный с применением счетов эскроу. Это стало для всего рынка жилой недвижимости важным подтверждением, что эскроу-механизм финансирования отлично работает в партнёрстве со Сбером. В целом, за последние 5 лет мы сделали «прозрачнее» взаимоотношения застройщиков и клиентов, а процесс покупки жилья — безопаснее и комфортнее. Сегодня мы остаёмся основным оператором эскроу на рынке жилой недвижимости. Суммарно с 2018 года в Юго-Западном банке открыто более 91 тысячи счетов. И мы видим реальный результат: миллионы новых жилых квадратных метров уже заселили более 135 тысяч человек. Отмечу, что лидерами эскроу-модели остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край, но всё активнее этот механизм внедряют застройщики Калмыкии и Республик Северного Кавказа».

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов с июля 2019 года введена для большинства застройщиков в РФ. Её смысл в том, что источником финансирования строительства теперь стали не средства дольщиков, а проектное финансирование банка: застройщик получит деньги покупателя только тогда, когда введёт дом в эксплуатацию и передаст квартиру новому владельцу. Открыть счёт можно только в том банке, на чьи средства возводится объект недвижимости. Если застройщик возводит дом на собственные средства, то может выбрать банк-эскроу-агента из списка уполномоченных на это кредитных организаций. Эскроу-счёт можно открыть как на собственные средства покупателя, так и с использованием ипотеки. Например, в Сбере это занимает всего пару минут, приходить в офис банка не нужно.

В марте 2022 года модель проектного финансирования жилой недвижимости с эскроу расширена строительством малоэтажных жилых комплексов и индивидуальным жилищным строительством. Причём, Сбер за полгода до этого начал «точечно» пилотировать проектное финансирование ИЖС с эскроу. И первая такая сделка в РФ была проведена в конце 2021 года с южной строительной компанией. На сегодня в коттеджном поселке недалеко от Ростова-на-Дону с помощью эскроу-модели уже приобретено 25% от общего числа домов.