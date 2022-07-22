Юго-Западный Сбер поддерживает ритейлеров и оптовую торговлю льготными кредитами и цифровыми решениями

Большой популярностью у отраслевых предпринимателей юга России и СКФО пользуются цифровые решения Сбера: от разработки комплексной стратегии входа на рынок и экспансии в другие регионы, оснащения торговых точек терминалами онлайн-оплаты, организации электронного документооборота и подбора кадров до уникального цифрового сервиса, разработанного специально для торговых компаний. Он помогает анализировать динамику собственных точек продаж, сравнивать бизнес-результаты с конкурентами, а также получать рекомендации по ведению бизнеса. Для клиентов Сбера с одной торгово-сервисной точкой оно бесплатное.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Для Юго-Западного банка поддержка и развитие торговли остаётся ключевым вектором работы. Доля отрасли в нашем кредитном корпоративном портфеле сегодня уже приблизилась к четверти, а число клиентов малого, среднего и крупного бизнеса превысило 31 000. Безусловно, для торговли всегда крайне важно быстро получать оборотное финансирование. И мы продолжаем активно кредитовать отрасль. В том числе — с применением льготных госпрограмм Минэкономразвития РФ, «Господдержка 15%», ПСК «Инвестиционная», «Приоритетный импорт» и поддержки системообразующих предприятий промышленности. А в современных реалиях ещё и помогаем торговым предприятиям быстрее выходить на новые рынки, перестраивать логистические цепочки, находить талантливых сотрудников, строить грамотную стратегию продвижения с помощью цифровых решений Сбера. Сегодня уже более 5 000 партнёров банка из отрасли торговли внедрили в свои бизнес-процессы свыше 60 решений экосистемы Сбера. Самыми популярными у них являются сервисы компаний СберЛогистика, СберМаркетинг и СберЗдоровье. Уверен, у южной торговли очень высокий потенциал роста, и мы всегда готовы помочь в реализации амбициозных проектов. Поздравляю работников отрасли с профессиональным праздником и желаю высочайших продаж и ярких бизнес-успехов».