На этом собрании был избран сопредседатель ассоциации «Вайнах». Им стал известный общественный деятель Казахстана, член Совета АНК, член Ассамблеи народов Евразии и общественного совета города Нур-Султан, наш соотечественник Юсуп Келигов, который трудится в ассоциации со дня ее основания. Все эти годы Юсуп Хасанович занимается продвижением идей общественного согласия и межэтнического единства, укреплением международных связей в сфере межнациональных отношений.

Думается, читателям нашей газеты хорошо известно имя этого человека, потому как мы неоднократно писали о славном трудовом пути нашего земляка, ныне живущего в Казахстане. И сегодня к нам пришло очередное сообщение об избрании Ю. Келигова на высокий ответственный пост, с чем мы его от души поздравляем.

С 2019 по 2020 год Юсуп Келигов был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. В этот период особенно ярко проявились такие его качества, как ответственность, неравнодушие и добросовестный подход к делу.

Благодаря доверию и поддержке жителей столицы, Юсуп Келигов трижды избирался депутатом столичного маслихата, работал в постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка, депутатских полномочий и этики.

В общественном совете г. Нур-Султана он возглавляет комиссию по вопросам энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и экологии. Будучи руководителем градообразующего предприятия, Юсуп Келигов внес большой вклад в строительство знаковых объектов главного города страны и его обустройство.

«В государственных структурах Казахстана, а также Парламенте, правоохранительных органах, промышленной и банковской сферах, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и культуре можно встретить представителей различных этносов и национальностей, — рассказывает Юсуп. — И это очень примечательно. Именно поэтому нам удалось сделать так, чтобы многообразие культур и языков стали конкурентным преимуществом Казахстана, а не поводом для раздоров. И этим мы очень гордимся! Не покривлю душой, если скажу, что мой жизненный путь и профессиональная карьера, как и многих казахстанцев, — это яркое подтверждение наличия равных возможностей для всех этносов, живущих в нашей республике. Когда в начале 90-х в возрасте 27 лет мне доверили возглавить Целиноградский завод бытовой химии, а затем с учетом моего образования и опыта в сфере строительства я стал одним из руководителей коммунального предприятия новой столицы, передо мной открылись все пути и возможности честно и самозабвенно трудиться на благо людей. И я старался оправдывать оказанное мне доверие».

На протяжении многих лет Юсуп Келигов всесторонне содействует развитию культуры и укреплению национальных традиций и обычаев вайнахского народа Казахстана. Постоянно занимается популяризацией и развитием общественной медиации.

В этнокультурном объединении «Вайнах» он состоит с момента его основания, то есть уже более тридцати лет. Сегодня ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» принимает активное участие во всех мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана (АНК), всесторонне содействуя укреплению общественного согласия, общенационального и межконфессионального единства в стране.

Также Юсуп Хасанович внес существенный вклад в продвижение на международной арене казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Ее уникальность заключается в постоянном развитии, взаимопроникновении, взаимообогащении культур и лучших традиций этносов.

«Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ, наравне со всем международным сообществом, достойно преодолеет выпавшие на нас за последнее время трудности, касающиеся пандемии и недавних политических баталий, — говорит Юсуп. — Мы видим, что в это непростое время проявляются лучшие гуманистические качества казахстанцев, которые находят способы быть полезными друг другу, помогают остро нуждающимся, и, в зависимости от ситуации решают возникшие проблемы, тем самым поддерживая государство».

Сегодня Юсуп Келигов активно работает на развитие зеленого пояса столицы, который имеет огромное значение в улучшении ее экологии. Следует отметить, что благодаря этому проекту, для горожан и гостей столицы в шаговой доступности созданы рекреационные зоны отдыха, где оборудованы площадки с тренажерами, проложены дорожки для велосипедных прогулок и бега.

Жизненный путь и профессиональная карьера наше земляка Юсупа Келигова — яркое подтверждение наличия равных возможностей для всех народностей, живущих в Казахстане. Его труд и общественная деятельность отмечены высокими государственными орденами и медалями, а также многочисленными наградами к юбилейным датам и благодарственными письмами за участие в развитие Казахстана, поистине ставшим для вайнахов второй родиной.