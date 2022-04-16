В обсуждении темы приняли участие сенатор Белан Хамчиев, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, вице-премьер Тимур Фаттахов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Микаил Балахоев, глава Минобрнауки Эсет Бокова, замминистра финансов Магомет Костоев.

Открывая работу совещания, Тумгоев подчеркнул важность федеральной программы капитального ремонта школ в регионе.

«Это серьезный вопрос, требующий участия депутатов всех уровней, поскольку контроль за его исполнением поручен партии «Единая Россия». Уверен, что активное участие депутатов за ходом реализации программы будет способствовать качеству выполняемых работ и срокам их исполнения», — отметил он.

Далее слово было предоставлено министру образования и науки Эсет Боковой, сообщившей, что в текущем году будет проведен капремонт 13 образовательных учреждений. Общая сумма субсидий на 2022-2023 годы составляет 1624498, 74 тыс. рублей. Ответственным органом за проведение капремонта в республике определено министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министр проинформировала, что в целях недопущения срыва образовательного процесса Минобрнауки разработана дорожная карта, в рамках которой были созданы необходимые условия для перевода учащихся в близлежащие школы.

Кроме того, министр обратила внимание на встречные обязательства субъекта по обеспечению учебной литературой и повышением квалификации всех педагогических работников учреждений.

В свою очередь, зампред Тимур Фаттахов проинформировал о проведении конкурсных процедур по определению подрядных организаций. В настоящее время в 11 образовательных организациях конкурсные мероприятия состоялись, до первого мая будут подписаны контракты.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Ахмед Дидигов сообщил о перечне учебных заведений, в которых пройдет капитальный ремонт в 2022 и 2023 гг.

«В школах будут проведены работы по укреплению фундаментов, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. В ходе капремонта полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения», — сказал парламентарий.

Также было отмечено, что за каждой школой будут закреплены депутаты, в том числе федеральные, региональные и муниципальные. Соответствующий график составлен.

Кроме того, в мониторинговых группах, которые будут отслеживать выполнение программы капремонта на всех этапах, примут участие директора школ и родительские комитеты.

Напомним, что секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые участвуют в приемке объектов.

Хамчиев и Барахоев также выразили общее мнение о важности качественного проведения капитального ремонта в школах республики, чтобы в последующем они соответствовали всем современным стандартам. Было особо отмечено, что реализация программы находится на контроле Президента России Владимира Путина и секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Мы в ежедневном режиме должны работать друг с другом для эффективного выполнения поставленной задачи. От наших совместных усилий зависит создание комфортных и современных образовательных условий для наших детей», — подвел итоги совещания председатель Народного собрания.