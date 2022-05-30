Вот только сказка здесь и закончилась...

Молодость — прекрасное время в жизни каждого человека. Наряду с выбором профессии, перед молодыми стоит и вопрос создания новой семьи. И несомненно, каждый и каждая мечтают встретить ту самую, или того самого, розовыми мечтами шагая по жизни, не задумываясь в те годы, насколько «влюблённость» (или «любовь») не является определяющим в выборе такого ответственного шага.

Безусловно, хорошо, когда это состояние овладевает вами в гармонии со всеми составляющими критериями в вопросах прочности брака. Без всякого сомнения, любовь покоряла и покоряет горячие сердца наших юношей и девушек. Именно с любимым человеком хочется строить свой мир и растить детей. Но одного этого бывает недостаточно. Однажды на вопрос: «Что значит любовь для ингушей?», старейшина одного знатного ингушского рода сказал: «Безам (любовь)— это сильное чувство, это чувство от Всевышнего, к любви трепетно относились и наши деды, и наши прадеды. Но чтобы не потерять голову от переполняющих эмоций, требовалось соблюдать эздел (этикет), денал (мужество)».

Разумеется, он говорит, что одной любви для крепкого брака недостаточно. Романтические и возвышенные чувства со временем становятся сдержаннее, а то и вовсе остывают. Человек оказывается беззащитным перед проблемами, которые рушат такой, казалось бы, прочный брак. Да и быть в состоянии влюблённости вечно невозможно.

Но есть другой вариант — брак по расчету! Имеется в виду, материальная её составляющая. Сегодня такой брак воспринимается обществом вполне нормально. Это достаточно распространенное мнение, несмотря на то, что нам долгое время внушали, что это — мещанство, это отвратительно и мерзко. «Ну и что, — скажут они, — зато в достатке, чем всю жизнь в нищете». Молодые одеты, обуты, сыты, есть своя крыша, машина, поездки на море, ну и что-то там в этом роде. Лучшего счастья своему чаду и не пожелать. Но увы, так ли это, если взглянуть изнутри на такие счастливые браки. Думаю, что многие согласятся, что материальная составляющая не есть счастливая семья. Но к сожалению, сегодня эта сторона является определяющим в выборе судьбы и с той, и с другой стороны. Но в жизни бывает часто так, что, казалось бы, цель достигнута, денег много, а счастья нет.

Так какой же выбор мы оставляем молодым?

И всё же стоит ещё раз обратиться к нашим духовным истокам.

В народе во все времена к браку подходили очень взвешенно, не побоюсь этого слова, всегда с расчётом. Но что же ставилось на весы? Прежде всего, духовно-нравственные составляющие семьи. Несомненно, такой расчёт был свойственен скорее родителям, которые объективно оценивали избранника дочери или выбор сына, осведомляясь об их семейной жизни, о нравах. Молодые к мнению старших прислушивались и, как правило, считались.

Жизнь сложная штука, здесь не только белый и черный цвета, нет чёткого ответа и на поставленный в теме вопрос, по каким критериям искать вторую половинку. Но всё же сама жизнь констатирует, что самые надёжные браки в нашем обществе — это браки, основанные на тех ценностях, которые через столетия пронесли и сохранили наши отцы. В основе их — принципы духовности и нравственности, а в этой кладези есть место и материальному, и социальному, и психологическому. Ингуши говорят по этому поводу: «Мот ховш нах» (умеют жить с людьми); «Гаргало лелаеш нах» (почитают родственников); «Иман долаш нах» (богобоязненны, благородны); «Г1улакх доалаш нах» (почитают традиции). Вот те критерии, которыми руководствовались наши мудрые старцы, создавая счастливые и прочные семьи.

Но и молодым, которые собираются вступить в брак, должно помнить, что крепкая семья — это труд и терпение, а не полёт в небе, что гармония в отношениях не терпит рабства, и разница в характерах преодолима, если есть понимание и с той, и, с другой стороны. Важно не потерять уважение друг к другу.

Решаясь на брак, молодой человек должен подумать о том, что он обязан обеспечить семью хотя бы самым необходимым, не отлёживаться на диване, и не сидеть перед монитором. А девушка должна быть готова к тому, что немалая ответственность ложится и на неё в налаживании хороших отношений, ибо она создаёт тепло в доме и охраняет семейный очаг. Крепкой семья может стать только тогда, когда они оба стремятся к взаимопониманию.