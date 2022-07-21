— По итогам работы управления за первое полугодие текущего года общая сумма, взысканная судебными приставами — исполнителями, составила 446 млн 142 тыс. рублей, — сообщил судебный пристав. — В консолидированный бюджет России перечислено 280 млн 349 тыс. руб. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора превысил 15 млн рублей.

По словам Бузуртанова, особое внимание управлением уделяется исполнению социально значимых категорий исполнительных документов.

— Так, в первом полугодии 2022 года взыскано 8 млн 925 тыс. руб. задолженности по алиментам. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 93,2%, — отметил он. — Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы УФССП России по Республике Ингушетия вернули гражданам, не получившим своевременно заработную плату, составила 18 млн 579 тыс. рублей.

По словам собеседника, на заседании коллегии были отмечены положительные результаты работы судебных приставов Ингушетии за первое полугодие 2022 года, недостатки и пути их устранения. Кроме того, в ходе работы были определены основные задачи и направления деятельности на второе полугодие 2022 года.