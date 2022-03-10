А иначе и быть не могло. «География народа всегда бывает символическим выражением души народа», — писал в подтверждение этой мысли и философ Н. Бердяев. Понимая неразрывность связи со средой их обитания, горцы заботились об окружающей природе: рубили лес, жалея, понимая, что его надо использовать не только как источник тепла и уюта, но и беречь для будущего поколения.

«На дрова присматривали дерево загодя, — вспоминал Хусейн Харсиев, 1929 года рождения, — выбирали только то, которое кривое, сухое, с большим дуплом. И охотились только в пору, когда детеныши лесных животных уже не нуждались в родительском уходе».

Предки воспринимали свою природную обитель как естественное состояние их миропорядка, заботились о разумном использовании природных богатств, о сохранении и приумножении их.

Как вспоминает в одной из своих передач известный писатель Иса Кодзоев, старики учили детей с малых лет относиться к природным дарам бережливо. Так, собирая лекарственные травы, объясняли, что нельзя их вырывать с корнями, следовало их срезать ножом, чтобы они могли и в дальнейшем принести людям пользу. Если уже была протоптана тропинка в лесу ли, в поле или во дворе, нельзя было с неё сходить, чтобы как можно меньше утаптывать травяной покров. Учили детей не выщипывать травку, что равнозначно вырванному клоку волос, и т. д. Такое же бережливое отношение к животным было и у охотников.

«Они вырабатывали некоторую специализацию в своём ремесле, в том числе и бережливое отношение к диким животным. Не допускалась бесконтрольная охота на зверей. Был запрет на охоту на животных во время выкармливания потомства. Регулировалась добыча, исходя из разумных потребностей, объективно необходимых и достаточных для поддержания нормальной жизни. Охотились главным образом на те виды животных, которые были массовыми, крупными и наиболее доступными. Сколько бы ни было человек в охотничьей группе, больше 3-4 животных нельзя было убивать. Так, охота на оленей допускалась только в месяц «сай 1аха бутт» (месяц, когда трубит олень), то есть октябрь. Олени к этому времени становились справными. Бывали и определенные рощи, где охота полностью была запрещена. Не разрешалось трогать и стельное животное», — писала в своих исследованиях доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.

По рассказам Любы Калоевой, 1929 года рождения, по преданиям старины, когда сжигали мусор, следовало три раза громко произнести: «Всё живое, покиньте на время это место». Видно, что это отголоски язычества, но, тем не менее, это и своего рода защита окружающей среды, в данном случае живых существ. Нельзя было ловить и издеваться над лягушками, разбивать муравейник, по преданиям, это наказывалось проливными дождями.

Существовала и такая интересная притча, которая говорила о малодушии тех, кто стрелял в птиц. «Говорят, что как-то царь зверей спросил у орла: «А не боишься ли ты так открыто парить над людьми?» На что орёл ответил: «Мужчина в меня не будет стрелять, а не мужчина не попадёт».

Помнится, и бабушка Эсет Шутурова говорила, что стирать вещи в речках и в водоёмах запрещалось, чтобы не загрязнять воду. Следовало её набирать в ёмкость и стирать не ближе 4-5 метров, потом её сливать там же. Вода, проходя через почву, таким образом, очищалась. То же самое следовало делать и при омовении, и в случае мытья рук, и купания. Для последних целей отводились места подальше от населённого пункта — и из этических соображений, и с точки зрения защиты воды.

Наши предки регулировали и выгон скота на пастбища, чтобы они не превращались в пустыни. Таких примеров можно привести множество, но уже видно, что даже в древние времена люди заботились о разумном использовании природных богатств, о сохранении и приумножении их. То были первые слабые попытки балансировать использование природных ресурсов и их восстановление для будущего поколения.

Сакральный характер носит и исламское представление о природе и человеке, ибо и человек, и природа есть творения Всевышнего. В исламе человек несет ответственность за сохранность чистоты и красоты природы. Ислам осуждает собственников, которые по каким-либо причинам не возделывают свои земли и при этом никому их не уступают.

Пророк Мухаммед ( да благославит его Аллах и приветствует) говорил, что вода, пастбища и соль являются общими, считал грехом и проклятия в адрес природных явлений: «Не ругайте природу, потому что она подчиняется Господу». Также в Коране утверждается, что Бог сотворил небо, землю и животных, чтобы они приносили пользу людям. Долг каждого человека — охранять землю и соразмерно использовать ее блага.

Пророк (да благославит его Аллах и приветствует) и его последователи внушали людям заботу и любовь к животным, которые облегчали их труд. Ответственным грехом считается и ударить животное. Запрещено всякого рода обращение с животными, которое не соответствует их назначению. Например, нельзя ездить на корове верхом или класть груз на ее спину. Необходимо заботиться о хорошем корме и чистом содержании животных, особенно коня. Не дозволяется отрезать у живого животного какую-либо часть его тела. Также запрещается делать животное мишенью для стрельбы.

Не дозволяется подходить по ночам к месту, избранному птицами для отдыха. Запрещается устраивать зрелища из боя птиц и животных. Нельзя также выщипывать перья из птицы до ее заклания (убийства с целью принятия в пищу или в качестве жертвоприношения).

Наша религия запрещает необоснованную агрессию в адрес братьев наших младших. В достоверном хадисе говорится о том, как Аллах упрекнул одного из своих пророков, несмотря на то что у пророков особое возвышенное положение перед Аллахом. Эта история о том, как Аллах упрекнул одного из своих пророков за то, что тот сжёг муравейник из-за одного муравья, который его укусил.

В сборнике «Ас-Сахих» имама аль-Бухари, со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Однажды один из пророков остановился на привал под деревом, и его укусил муравей, тогда он повелел убрать своё снаряжение, и когда его убрали из-под дерева, он повелел спалить жилище этого муравья в огне. И внушил ему Аллах в Откровении: «Разве это не был, всего лишь один муравей?!» Справедливость гласит, что невинный не должен был страдать за виновного. На этого пророка напал лишь один муравей, и если уж была необходимость в наказании, то правильнее было бы наказать только одного, не трогая остальных. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) научил нас, что обороняться от нападающих на нас людей и животных — наше законное право. Но уничтожение всех муравьёв огнём в данном случае не имеет никакого отношения к справедливости.

Особое место в исламе занимает жертвоприношение, смысл которого заключается не в том, чтобы убить животное, а в том, чтобы пожертвовать часть своего имущества в пользу голодных. Согласно вероучению ислама, в Судный день воробей будет обличать человека: «Господь, он убил меня напрасно, безо всякой пользы!»

Нельзя, по исламу, резать животное в присутствии другого животного. Нельзя затачивать нож или другой инструмент, используемый для заклания, в присутствии животного. Нельзя резать животное тупым ножом, принося ему тем дополнительные страдания.

Тяжким грехом считается бросить в огонь какое-либо животное, даже если это блоха, комар или другое мелкое насекомое. Существует легенда о том, что некоторые последователи Мухаммеда надевали на ноги колокольчики, чтобы мелкие существа, услышав звон, отдалялись и не попадали им под ноги. Таким образом, и ислам, как и большинство других религий, призывает к защите окружающей среды.

Но, несмотря на всё это, с развитием технического прогресса человечество несёт природе огромный ущерб. Ещё в начале XX века стало очевидно, что необходимо принимать специальные и действенные меры по защите природы. Проблема оскудения Земли нарастает с каждым разом.

К примеру, из недр Земли ежегодно изымается 100 млрд тонн минералов, из них более 90% идет в отбросы. Тропический лес уничтожен более чем на 40%. Вырубка его продолжается со скоростью более 20 га в минуту! Под угрозой исчезновения сейчас почти 1 тыс. видов животных и 25 тыс. видов растений. Человечество, накопив неслыханную техническую мощь, занимается самоуничтожением. Значит, дело охраны природы, как и дело мира, касается как государства, так и каждого из нас.

В Ингушетии под защитой государства находится природный заповедник «Эрзи», который начал функционировать с 1993 года. Это уникальная территория со своеобразным природным, горным ландшафтом и историко-культурными ценностями. Здесь около 119 разновидностей животных, более 340 разнотравий, в том числе и занесённых в Красную книгу.

К сожалению, потомки своих предков не столь бережливы к природным ценностям. Стало губительным ставшее массовым посещение горной Ингушетии. С одной стороны, это хорошо, когда в потомках просыпается национальная принадлежность, желание узнать ближе свою историю, колыбель ингушского народа. С другой стороны — это остатки костров и мусор под вековыми соснами, это загрязнённые русла рек, ценнейших источников воды — родников.

Пора бы подумать об этом каждому, а не только государственному заповеднику по роду своей деятельности. Радуют акции, тейповые рейды по очистке территории их родового селения и просто берегов рек, которые проходят в последнее время. Но даже этого мало. Вот если каждый задумается, насколько велик именно ваш вклад в заботу о природе — то это уже бесценно. Кроме того, забота об окружающем мире — это дань уважения себе, так как человек является частью природы.