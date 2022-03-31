«Чистенькими» решили быть

Зачем нувориши оставляют проезды и проходы к знаменитым советским предприятиям?

0

«Чубайсовская приватизация» (читай — прихватизация) позволила самым ушлым нуворишам со всех уголков мира прибрать к рукам наиболее лакомые объекты народного хозяйства бывшего СССР — заводы, фабрики, сельхозпредприятия и т. д.

В разных регионах России этот, с позволения сказать, переход с плановой экономики на рыночные рельсы (напомним, что он состоялся зимой 1992 года и был назван «шоковой терапией) проходил по-своему, в зависимости от многих факторов, в том числе и местной специфики.

В этой связи забавляют нюансы «приватизации по-ингушски». Местные «новые русские» (пардон — ингушские) предусмотрительно оставили стиснутые торговыми точками старые проходы и проезды к важным предприятиям, составлявшим когда-то цвет и гордость «аграрного придатка» бывшей ЧИАССР, из которого, с распадом союзного государства, сформировали Республику Ингушетия.

К примеру, по-прежнему зияет проход в АТП Назрани, до сих пор тянется железнодорожная колея к территории легендарного завода «Электроинструмент». Что это, понимание того, что «прихватизация» была несправедливой и рано или поздно придется все возвращать?

Впрочем, есть и другая версия: наши нувориши все-таки не утратили совести. Вернее — претендуют на нее. Оставляя проезды к известным в советское время объектам и промзонам, они как бы говорят: «Смотрите — мы не воруем, мы просто налаживаем здесь новую капиталистическую жизнь». В общем, хотят «чистенькими» остаться. Получится ли — бог весть.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за самовольное подключение к газопроводу
В Ингушетии приостановили работу строительной компании за наём нелегалов
В рамках Года культурного наследия народов России в ингушском селе Троицкое показали обряд шуточного сватовства
Тепличный комплекс по выращиванию клубники в Ингушетии успешно идёт по пути импортозамещения
Молодежь из Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе open source проектов школьников и студентов
Студенты из Ингушетии запустят свои первые спутники в небо
Ингушские кикбоксеры готовятся к чемпионату России среди всех возрастов
В Назрановском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами
В Назрани Ингушетии 2 апреля пройдёт общегородской субботник
В Ингушетии появились двое первых пострадавших от укусов клещей
В Ингушетии 6 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации

Главное

Яндекс.Метрика

 