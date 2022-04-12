«В рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по розыску и задержанию участников нападения на полицейского 30 марта этого года», — сказал источник.

По его данным задержаны четыре человека, ранее, несмотря на общественный резонанс, один из подозреваемых был отпущен под домашний арест. Один человек скрылся от правосудия и объявлен в розыск.

Хоть и запоздало, мужчины раскаялись в содеянном и принесли свои извинения сотрудникам полиции.

По данным пресс-службы республиканского МВД, 30 марта в дежурную часть столичной полиции поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что у дома № 32 на улице Мальсагова происходит драка.

«На место происшествия немедленно выдвинулись следственно-оперативная группа и экипаж автопатруля. По прибытии на место происшествия полицейские пресекли нарушение общественного порядка. Один из участников бытового конфликта напал на сержанта полиции и несколько раз ударил его. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего напавший на него гражданин и остальные участники конфликта скрылись с места происшествия», — сказал представитель полиции.

По информации МВД, пострадавшему после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение.

В тот же день в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция доставила в следственные органы жителя сельского поселения Экажево Назрановского района, 1991 года рождения. Он задержан и водворен в ИВС.

Ранее информированный источник газеты «Ингушетия» сообщал, что в полицию поступила информация от мужчины, о том, что в Магасе на улице Мальсагова у многоквартирного дома происходит массовая драка. Сразу на место инцидента выехал экипаж автопатруля. Увидев правоохранителей, несколько участников конфликта начали высказывать свое недовольство их присутствием, и в ходе словесной перепалки один из них без каких-либо объяснений набросился на сержанта полиции.

Правоохранитель с диагнозом «ушиб мягких тканей головы, лица, туловища, ушиб левого коленного сустава» обратился в республиканскую больницу в Назрани. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение.

Массовая драка между представителями двух тейпов произошла на бытовой почве. Сейчас силовики устанавливают участников потасовки и нападавшего на сержанта полиции.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону, 30 марта примерно в 14 часов группа лиц из числа жителей республики в Магасе путем нанесения ударов по различным частям тела применили насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

В ходе расследования инцидента задержан один из подозреваемых в совершении преступления. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствие добивается ареста мужчины через суд.

Между тем депутат Народного собрания, член партии «Единая Россия» Сулейм Муталиев опроверг свою причастность к массовой драке в Магасе.

«Распространяемая в сети новость о том, что я якобы являюсь причастным к избиению полицейского, является фейком, который порочит мое имя и репутацию. Я не являюсь владельцем данного салона и на месте потасовки не присутствовал. Фактически меня публично обвинили в совершении преступления. Хочу напомнить авторам этих публикаций, что за клевету, соединенную с обвинениями в совершении преступления, предусмотрена ч. 5 ст. 128.1 УК РФ», — приводятся слова Муталиева в телеграм-канале регионального отделения ВПП.

В пресс-релизе отмечается, что парламентарий намерен подать в суд на авторов публикаций, распространяющих ложные сведения, порочащие его честь и деловую репутацию. По данной ситуации будут приняты необходимые меры.