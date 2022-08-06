Памятная, тяжёлая дата уносит нас к историческим событиям, связанным со Второй мировой войной. 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн.

Через три дня, 9 августа в 11 часов 01 минуту экипаж самолета-носителя сбросил вторую атомную бомбу с плутониевым зарядом на город Нагасаки. В результате обеих бомбардировок около 300 тысяч человек погибли, почти 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению. Медики утверждают, что даже в наши дни эхо атомных бомбардировок продолжает сказываться на здоровье людей, унося многих из жизни, либо калеча их здоровье.

Как пишут историки, подготовка к боевому применению атомной бомбы началась летом 1944 года. А 25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн одобрил приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

В итоге атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки явились единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. С военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство. По утверждениям историков, бомбардировка эта была не только военной операцией, но и испытанием нового вида оружия. Сотни тысяч смертей и миллионы пострадавших стали всего лишь следствием тестирования очередного изобретения человека.

Сейчас эти города, подверженные атомной атаке, отстроены вновь, но их жители до сих пор несут бремя той ужасной трагедии. А 6 августа стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В Хиросиме в этот день проходит церемония памяти. Как постоянное напоминание о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым кусок земли с оставшимися после взрыва руинами. Здесь всё так же, как и десятки лет назад — развалины и тени на стенах — призраки атомной смерти.

Главный памятник жертвам атомной бомбардировки напоминает серый бетонный шатер, раскинутый среди зеленого парка. Внутри памятника находится известковая плита, под ней — ларец с именами погибших. Каждый год к этому списку добавляется примерно 100 новых имен. На братской могиле начертаны слова: «Спите спокойно, ошибка не повторится». Ежегодный ритуал церемонии включает в себя также минуту молчания, стаи голубей и скорбные удары поминального колокола.

Под лозунгом «Нет — войне и ядерному оружию!» вот уже много лет подряд в Японии организуется «Марш мира». По маршрутам, связывающим все префектуры страны, участники марша проходят десятки тысяч километров и заканчивают свое шествие в хиросимском Парке мира, расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва.

Память об этом роковом дне, когда во время вооруженного конфликта между США и Японией было применено ядерное оружие, служит напоминанием о тех жизнях, которые были потеряны, когда целые города были стерты с лица земли.

Войны не только уносят человеческие жизни, они лишают страну ее богатства и ресурсов, а также дестабилизируют страну. День Хиросимы — хороший день, чтобы вспомнить катастрофические последствия войн, и, несмотря на огромные человеческие жертвы и материальные потери, эта дата отмечается с надеждой, что подобный инцидент больше никогда не повторится.