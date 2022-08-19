Заур Рашидович Плиев обычный парень из народа. Родился и вырос в большой семье, в которой помимо него ещё два сына и три дочери, воспитанные родителями в лучших ингушских традициях. Зауру 32 года. Он выпускник Назрановского политехнического колледжа и Ингушского государственного университета. По специальности он юрист, но сфера его деятельности совсем далека от вузовской квалификации.

А случилось всё после окончания вуза, когда он проходил стажировку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия. В начале профессиональной деятельности молодому человеку представился случай поехать, вместо внезапно приболевшего коллеги, на Всероссийский молодёжный форум «Селигер-2013», проходивший в Тверской области. Поездка удалась, и более того, стала переломным моментом в жизни нашего героя.

Заур Плиев о себе и о своей деятельности

— Я поехал на Селигер вместо коллеги, который на тот момент не мог участвовать в этом форуме. Проекта у меня никакого не было, но было большое желание познакомиться с молодыми креативными людьми, посмотреть их проекты, генерацию новых идей. Это было очень интересно и увлекательно. На форуме была представлена самая инициативная молодёжь более чем из 130 государств, с лучшими молодёжными проектами и общественными идеями. Это было мощное мероприятие, эффективное с точки зрения общения, установления контактов, связей, инициирования различных проектов, масштабное по количеству участников. Я получил не только массу впечатлений, но и сильный толчок в творческую деятельность. Приехал оттуда с другими мыслями и идеями. Видимо, это была судьба, поворотная точка в моей жизни.

А всё началось с фотографии, которую я сделал на закате на озере Селигер. Мне понравился пейзаж, который я поймал и запечатлел самым простым фотоаппаратом с телефона «Nokia N8». Потом скинул фотографию в соцсети, на популярные сайты «ВКонтакте», «Инстаграм». Признание молодёжной аудитории, просмотры, оценки друзей, в которых некоторые «знатоки» по фотографиям писали, что я сумел поймать кадр, запечатлеть много деталей: и отражение света, отражение озера, человека, и вообще сам образ заката, — стали стимулом для продолжения этого занятия. Я приобрёл недорогой аппарат и стал снимать всё, что мог ловить взглядом.

Родные поначалу смотрели на моё увлечение как на временное состояние, но потом поняли, что это уже серьёзно, поддержали и поддерживают меня до сих пор.

Старший брат Зураб Плиев, работавший в те годы на телевидении видеографом-оператором, он же первый мой учитель и наставник, подарил мне профессиональный аппарат. Снимать с хорошей техникой стало куда интереснее.

Но признаюсь вам, и думаю со мной согласятся все, что главное в нашем деле — это взгляд художника, это умение ловить момент, поставить правильный ракурс и показать тот образ, который впечатлил тебя, чтобы вызвать такие же эмоции у зрителя. А когда к тому же есть хорошая техника — это высший пилотаж! Я стал снимать в Назрани. Много фотографий отснято в Магасе. Снимал в Нальчике, там красивые парки. Потом в Дагестане.

Моими учителями и наставниками стали известные, талантливые фотографы, которые помогали мне, подсказывали, как правильно настраивать камеру, ловить сюжет. Это Рустам Тангиев, Тимур Агиров, Евгений Шивцов. Я сначала познакомился с ними через соцсети, потом уже не раз общался и встречался в жизни. Помимо этого, я много читал по технике фотографирования, смотрел видеоролики с уроками для начинающих фотографов и для профессионалов.

Все свои работы я скидывал на «оценку» в соцсети. Люди стали интересоваться, им нравились мои работы. А это ещё больше подталкивало меня к творчеству и желанию делать своё дело ещё лучше, ещё качественнее.

В 2017 году я решил попробовать себя в конкурсе и принял участие в видеофестивале по мирному урегулированию конфликта «Мир через призму добра», где выбрал тему — поведение на дороге, и отправил небольшой социальный ролик. Работу признали, я стал лауреатом этого конкурса.

В 2018 году прошёл небольшой кастинг и стал работать фотографом в Министерстве культуры Республики Ингушетия. Работа среди творческих людей, в области культуры стала очень увлекательной, но она из-за занятости сковывала мои творческие возможности.

Так, с 2019 года я оказался в Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия. Первая моя работа была выездная. Был очень интересный театральный проект «Легенды Ингушетии». Представления проходили в горах под открытым небом, а декорациями служили ингушские родовые башни и неповторимый горный пейзаж. Много фотографий интересных было отснято на этом проекте. Потом были и другие театральные фотографии.

Мне очень нравится моя работа. Она вдохновляет меня, даёт большие возможности получить что-то новое, повысить свою квалификацию, выезжать на семинары. Так, я был в Московской области — в усадьбе Вороново. Ездил в Костромскую область, семинар проходил в усадьбе Николая Островского, место, которое он сравнивал с лучшими местами Швейцарии и Италии. Там были великолепные виды. К тому же это было осенью, золотой осенью, и сами понимаете, что вдохновение у меня зашкаливало. Природа, пейзажи, памятники архитектуры. Много сюжетов было отснято мною в этой поездке.

Выставки, конкурсы и планы на будущее

Вроде творческий путь нашего героя не столь велик, но за плечами у него уже богатый опыт. Это две насыщенные фотовыставки и множества конкурсов, в том числе и международных, на которых он получал призы и признание, и, конечно же, интересные планы на будущее.

Первая выставка прошла год назад, в августе 2021 года, в Центре культурного развития города Магас. Она несла благотворительную миссию. Посетителям были представлены 46 лучших работ фотографа разного формата и размера, сделанные в разных стилях и жанрах, которые были выставлены на аукцион. Выставка «Жизнь в черно-белом цвете» состоялась в таком формате в Ингушетии впервые и была проведена в поддержку Суммаи Хадзиевой с диагнозом ДЦП.

«Фотографии, наполненные настроением, несущие глубокий смысл, вызывающие раздумья и особые чувства, работы, которые по праву можно назвать настоящим искусством», — так охарактеризовал творчество Плиева известный художник Муса Мартазанов.

Его слова дополнила высокой оценкой человеческих качеств, присущих нашему герою, художественный руководитель Русского музыкально-драматического театра Зара Базоркина: «Чтобы помочь другому человеку, не нужно быть богатым, достаточно быть добрым. Именно таким можно охарактеризовать нашего коллегу и друга, талантливого фотографа Заура, который делает всё от сердца и немного меняет мир к лучшему».

Вторая выставка состоялась в мае этого года, по случаю впервые отмеченного Дня ингушских башен, в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии. Это был совместный проект музея и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия. Заур Плиев передал неповторимые горные пейзажи Ингушетии и многовековые башенные комплексы «Ний», «Пялинг», «Эгикал», «Эрзи» и другие. В рамках совместного проекта Управлением Федеральной почтовой связи республики были подготовлены открытки с авторскими работами Заура Плиева.

Помимо фотовыставок, в копилке нашего фотографа участие в конкурсах и фестивалях, таких как:

— видеофестиваль по мирному урегулированию конфликта «Мир через призму добра» (2017 год);

— фотоконкурс «Кавказ без границ» (2020 год), который проходил под эгидой информационного агентства ТАСС и Министерства экономического развития России при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и фонда «Посети Кавказ». Из 327 поданных на конкурс заявок были выбраны 30 фотографий, среди которых Заур Плиев стал победителем в номинациях «Люди» и «Кухня»;

— всероссийский конкурс «Самая красивая страна» (2021 год). На конкурс была представлена фотография «Башни и горы», отснятая в башенном комплексе «Эрзи», которая по мнению жюри очень удачно представлена была в трёх ракурсах: задний план — горы, облака и сами башни;

— республиканский конкурс «Как я вижу тебя, Назрань» (2021 год).

Помимо этого, Заур Плиев является участником международного конкурса разных направлений, это тематический конкурс под названием 35AWARDS (2021 год). По результатам основного голосования работа молодого ингушского фотографа «Мир в отражении» вошла в Топ 28% лучших фотографий конкурса. Позже имя Заура прозвучало и в Топ 9% лучших фотографов конкурса. Всего в этом конкурсе приняли участие 5068 человек из 127 стран и 1708 городов планеты, которые в общей сложности представили почти 15 тысяч фотографий.

В наградной копилке Заура Плиева грамоты и дипломы конкурсанта и победителя, среди которых и диплом за проведение персональной выставки в рамках совместного проекта музея ИЗО РИ и Управления Федеральной почтовой связи РИ приуроченный ко Дню ингушских башен.

— Ближайшие планы — поехать в Кисловодск, известный бальнеологический и климатический курорт в Ставропольском крае, самый благоустроенный в регионе Кавказских Минеральных Вод, — говорит Заур. — Друзья советуют, говорят, там много парков, красивых мест, в том числе и исторических, улицы, выложенные брусчаткой, старые дома, парки и музеи. Надеюсь, в скором времени у меня это получится.

Мечтаю отснять фотографии в Питере, в городе творческих людей. Снять достопримечательности, Зимний дворец, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Медного всадника и много других архитектурных памятников и исторических мест. В общем, это город больших возможностей. Неспроста он притягивает всех творческих людей.

В настоящее время я работаю над фотопроектом, связанным с людьми пожилого возраста. Называется «Наша гордость». Я собираю фотографии пожилых людей. Не хочу ограничивать себя количественными рамками. Мне нравится фотографировать всех стариков. Увижу образ, подхожу, спрашиваю у них разрешение и делаю свою работу. Хотя друзья советуют ловить их в кадре, так мол интересней. Да, может быть, но считаю, что спрашивать разрешение — это есть проявление уважения к ним, так как находятся люди, пусть и редко, которые категорически против фотоснимков. Хотя в моём проекте на сегодняшний день против был один человек из 30 случаев.

Второй проект, над которым я работаю, связан с театрами. Театральная выставка будет включать в себя работы всех четырёх театров республики. Это Русский государственный музыкально-драматический театр, Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина, Молодежный театр и Театр юного зрителя.

Есть и третий проект — это натюрморты, но он не входит в мои ближайшие планы. За эту работу я скорее всего возьмусь на следующий год.

Один мой друг, тоже фотограф, сказал мне в самом начале пути моего становления, что «фотограф — это не профессия, это зараза». В чём я постоянно убеждаюсь, и с течением времени понимаю и осознаю, что это болезнь, но болезнь, от которой мне не хочется излечиться. Это когда тебе в радость даже навязчивая идея всюду фотографировать, фиксировать момент, композицию, сюжет, который может никогда уже не повторится, когда тебя одолевает желание не просто созерцать красоту, но и показать её другим, чтобы и они пережили вместе с тобой минуты наслаждения прекрасным.

Скажу вам честно, что фотография — это невероятно яркое и позитивное занятие. И если у вас есть желание, берите смело в руки любую технику, способную запечатлеть незабываемые моменты, и вперед! Ловите мгновения, лица, и удачи! Может, у вас тоже получится!