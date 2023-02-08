Когда-то предки ингушей сочинили целый свод неписаных моральных и этических правил поведения — эздел, охватывающий все сферы жизни любого члена общества, начиная с самого детства. Его еще называют ингушским кодексом чести, передаваемым из поколения в поколение. Он призван облегчать нам жизнь, минимизировать издержки от форс-мажорных ситуаций, возникающих в силу различных жизненных обстоятельств и разношерстности человеческого сообщества.

Не погрешу против истины, если скажу, что наш «основной закон морали» на глазах скукоживается, как шагреневая кожа, и, кажется, противостоять этим тлетворным поползновениям с каждым днем все труднее. Однако это не значит, что нужно сдаваться, опускать руки. Так считает и предприниматель из с. п. Яндаре Исраил Гандалоев, предложивший свой «рецепт» лечения злокачественных «культурных» новообразований, постепенно подтачивающих корни вековых традиций наших предков. С корреспондентом «Ингушетии» он делится рекомендациями по его «применению».

— Исраил, прошлый век, а за ним и нынешний привели к глубинным изменениям в жизни народов, особенно — малочисленных. Промышленные, цифровые и прочие революции, в том числе и кровавые, ввергли их в общий плавильный котел, в котором мало кто мог сберечь свою идентичность. Как сопротивляться этому процессу, сохранить свое «я»?

— Наверное, скажу банальную вещь: всякий народ, заботящийся о будущем, обязан беречь свои традиции, используя богатейший опыт предыдущих поколений. Банальность, как говорили мудрые, — уставшая правда. Безусловно, в прошедшие сто и даже двести лет человечество устроило себе, образно говоря, спринт. Беда в том, что мы не видим впереди «финиша». Вместо него целью выбрано некое «развитие», на поверку являющееся обычным ненасытным потребительством. И мало кто в этой жестокой, конкурентной гонке, я бы сказал — смертельной схватке, задумывается над проблемами сохранения и возрождения народных традиций!

Конечно же, беспокоящихся, тех, кому небезразлично, какими духовными ценностями живут их соплеменники, среди людей немало. Они видят, как процессы глобализации унифицируют культуры разных народов, навязывая всем единые стандарты жизнедеятельности. И в какой-то момент наступает точка кипения, когда этнические проблемы приобретают острый характер. Человек начинает обращаться к этническим ценностям, дающим возможность вновь ощутить себя частью единого целого, пытается найти психологическую поддержку в традиционной культуре своего народа, служащей корневой основой народа, сохранить свою жизнеспособность в системе его духовных ценностей. Всегда так было: когда народ утрачивает свою культуру, в основе которой лежат традиции предков, то люди будут перенимать обычаи и устои, установленные другими народами, что приводит к потере самобытности нации.

Многие старые обычаи и обряды нашего народа гармонично сочетают в себе составляющие прошлого и настоящего. Сохранились традиции, уходящие своими истоками к язычеству, но не противоречащие нашей религии — исламу, его сакральному смыслу. Нет смысла отказываться от традиций предшествующих поколений, а потом пытаться их восстановить, что, возможно, и не получится. Это как в медицине: легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. Поэтому лучше уважать, хранить и бережно относиться к тому, что было сформировано за множество лет. Помните фразу, авторство которой приписывают французскому императору Наполеону: народ, который не уважает свою армию, обречён кормить чужую. Так и с культурой народа, его традициями и обычаями.

— Тем не менее, стремительный водоворот событий не оставляет времени на осмысление истоков традиций, человек не утруждает себя вопросами об их назначении. Человеку легче плыть по течению. Не правда ли?

— Конечно легче. Многие даже уверены, что нет никакой трагедии в утрате старых правил, которые чтили наши предки. Нельзя не заметить, как свертывается пространство человеческих взаимоотношений. Однако думающие люди понимают, что с пренебрежения к малому начинается общая духовная деградация.

Вместе с тем соблюдать традиции, обычаи и обряды недостаточно: важно понимать их значение. Ведь они могут приносить пользу, если понимать их смысл и духовную важность в качестве особых форм передачи новым поколениям социального и культурного опыта.

Окружающая действительность с каждым годом меняется, подстраивается под существующие рамки, течению времени подвержены и наши ценности, мировоззрение. Меняются взгляды, убеждения, одежда, мода, появляются всё более совершенные достижения человеческого прогресса. Но в глубине души люди понимают: как ребёнок без родителей, дерево без корней, так и человек не может существовать без традиций. Следование традициям закрепляет в человеке понимание, что такое хорошо и что такое плохо, что достойно и недостойно внимания, они дают ему духовную силу, уверенность и чёткие ориентиры, следуя которым он не собьется с пути. Главное — он будет ценить опыт предыдущих поколений, накопленные ими знания и себя, как потомка и хранителя этого пласта знаний.

Именно благодаря культуре и наследию предков многим народам удавалось сохранить собственную самобытность. Разрушительная сила войн сметала сёла и города, библиотеки сжигали, люди умирали, но при этом традиции продолжали жить и помогали людям адаптироваться к новой реальности. На основе лишь прочного фундамента можно возвести дом. Равно также, только на основе веками сложившихся традиций можно сформировать себя как цельную личность, построить общество сильных духом и здравомыслящих людей.

— Вы разработали проект правил обращения с мобильным телефоном в общественных местах. Примерно представляю, что вас подтолкнуло к этой идее. Тем не менее, хотелось бы услышать мотивы.

— Думаю, у нас одинаковые представления. Неуместные разговоры по телефону буквально на ровном месте создают ненужную напряженность между людьми, я бы даже сказал — пропасть отчуждения. Вы, наверное, видели картину, когда приходишь на похороны выразить соболезнование родным покойного, и тут из чьего-то кармана раздается телефонный звонок. Хорошо, если телефон быстро отключат. Но ведь многие начинают общаться, даже не отходя в сторону. Такая ситуация, по меньшей мере, неприятна обеим сторонам, вас охватывает чувство глубокого смущения, испанский стыд. Это и есть тот самый маленький шажок в сторону разрушения наших традиций, который вроде бы и не заключает в себе большой беды. Но беды с них и начинаются.

Подобные конфузы можно лицезреть и на свадьбах, когда хочешь пожелать счастья молодоженам. Или когда двое общаются, а третий подходит и вклинивается в разговор, из-за чего порой забываешь, о чем говорил.

Испокон веков гостеприимство и «мотт кхабар» (в вольном переводе — «следить за своим языком», — от авт.) всегда являлись канонами, стержневыми основами традиций ингушей. И болтовня (другого слова не подберу) по телефону бьет именно по ним.

Эти правила — крик души, простите за громкие слова. У меня семеро детей, и всем им я позволил пользоваться смартфонами только после окончания учебы в школе. Перед тем как ложиться спать, все мы кладем свои телефоны в одном месте. Это неукоснительное правило в нашей семье. Я часто по этому поводу делаю внушение молодым людям на улице, когда, к примеру, кто-то идет в наушниках и не замечает старших. И никто из них не возразил. Значит, есть в нашей молодежи совесть, получается можно сохранить при желании и упорстве наши лучшие традиции! Ведь сумели же мы сберечь родственные и кровные узы, тогда как во многих так называемых развитых странах к таким вещам относятся равнодушно. Многие соглашаются с моими правилами, кто-то спорит об актуальности некоторых.

— Можете озвучить наиболее существенные?

— Я бы не стал их разделять на существенные и второстепенные. Ну, скажем, я считаю, что некрасиво идти по улице и разговаривать по телефону. Прежде всего это касается женщин. На общественных мероприятиях человеку следует сохранять отзывчивость, а не увлекаться телефоном. Неприлично громко разговаривать по телефону, привлекая внимание окружающих. Проявление неуважения к остальным — сидеть за общим столом, уткнувшись в телефон. Если что-то срочное — попроси у тамады разрешения отойти в сторону. Необходимо отключать телефон на похоронах. Казалось бы — простые истины, основы культуры и традиций любого народа. Но ведь многие ж их игнорируют.

Попытаюсь распространить проект этих правил через социальные сети, блогеров. Может быть, кто-то их дополнит, подправит содержательно. Надеюсь, что Всевышний и нас исправит, укажет нам правильный путь. А для этого Творец призывает людей предпринимать какие-то усилия.