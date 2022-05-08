По всей стране инспекторы надзорной деятельности МЧС России проводят активную профилактическую кампанию с населением по соблюдению мер пожарной безопасности.

Пожароопасный сезон уже открыт в 76 субъектах страны. С начала этого года надзорными органами МЧС России проведено 30 тыс. выездных обследований и 17 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы. Выявлено и пресечено 17,5 тыс. неконтролируемых палов, а также почти 350 выжиганий сухой растительности.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено более 880 должностных и 105 юридических лиц, а также 4,1 тыс. граждан. Безответственность в вопросе пожарной безопасности приводит к серьезным последствиям и осложнению пожароопасной обстановки в регионах.

Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ингушетии на регулярной основе проводят рейды по местам отдыха граждан на природе, а также в жилом секторе и дачных массивах. Инспекторы предупреждают жителей об опасности бесконтрольного сжигания мусора и сухой прошлогодней травы на приусадебных участках. Специалисты напоминают алгоритм действий в случае возникновения пожара, номера вызова экстренных служб, об ответственности за нарушение установленных правил.

Согласно ст. 20.4 КоАП России на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования установлен особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие люди, или нанесен ущерб лесным насаждениям на сумму более 10 тысяч рублей, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.