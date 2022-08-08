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Жители Ингушетии могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума на портале Госуслуг

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Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг.

Об этом газете «Ингушетия» рассказала врио начальника отдела организации исполнительного производства республиканского Управления ФССП России Залина Чаниева.

— Новый сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», — уточнила собеседница. — Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте. В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

По словам Чаниевой, для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого, следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.

— К заявлению необходимо представить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, — добавила она. — Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению. Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения. Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

Чаниева подчеркнула, что с 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, судебными приставами Ингушетии удовлетворено 46 заявлений граждан-должников.

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