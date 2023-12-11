Так, жители Назрани активно голосуют за понравившийся дизайн-проект будущего грандиозного объекта, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«Уже более 10 тысяч граждан различного возраста приняли участие в голосовании, 5 тысяч из них — жители нашего города! Мы благодарим каждого участника голосования, который неравнодушен к судьбе своего города, республики в целом, и призываем всех принять участие в этом процессе на сайте za. park06.ru», — подчеркнул представитель муниципалитета.

Ранее Глава Ингушетии отмечал, что актуальность создания Национального парка назрела давно. У жителей региона должна появиться возможность проводить свой досуг в современном и комфортном месте. По мнению Махмуд-Али Калиматова, грандиозный досуговый объект может стать визитной карточкой республики. В проектных эскизах парка есть колесо обозрения, аттракционы, пруд. Будут созданы условия и для занятий спортом: футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки и многое другое.

«Каждый из вас может до 20 декабря текущего года принять активное участие в выборе дизайн-проекта будущего Национального парка! Его строительство планируется в 2024 году. Именно вам решать, как будет выглядеть наша новая территория отдыха и досуга. Для этого нужно посмотреть представленные варианты и выбрать понравившийся эскиз. Кроме того, вы можете вносить изменения в проект. Предлагайте свои идеи. Их обязательно рассмотрят и учтут», — написал руководитель региона на своей странице в сети.

Отмечается, что для строительства парка выбран земельный участок 100,97 га на территории г. Назрани, в районе 18-этажных зданий на въезде в Магас до экажевского перекрестка. В настоящее время ведутся работы по утверждению дизайн-проекта. Голосование за него стартовало 1 декабря. Для оказания помощи в голосовании в муниципалитетах будут привлечены волонтеры, которые будут проводить разъяснительную работу на местах. После подведения итогов будет определен вариант, который и ляжет в основу реализации.

Как отметил министр строительства Микаил Балахоев, «указанная территория имеет статус водоохранной зоны, где капитальное строительство запрещено законом», то есть парк — идеальный проект для данного участка свыше 100 га. Кроме этого данный участок земли находится в близости от федеральной трассы, что облегчает подъезд к нему со всех уголков республики. Также следует отметить, что в Ингушетии имеются только небольшие парковые зоны. Самый крупный из них площадью 26,5 га находится в г. Малгобеке. Парк культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе был заложен в 1954 году. В этой связи строительство данного объекта просто необходимо, так как жители республики зачастую выезжают в соседние регионы, чтобы провести время со своими семьями в парках отдыха, где для развлечений созданы различные аттракционы, досуговые зоны и т. д.

Согласно дизайн-проектам в Национальном парке в Ингушетии будут созданы все условия для полезного и интересного времяпрепровождения. Так, там будут проходить крупные региональные мероприятия. На объекте создадут пруд, футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки, аттракционы, колесо обозрения, амфитеатр, этнозону и многое другое. Территория будет густо засажена парковыми культурами, между которыми установят парковые скульптуры и иные малые архитектурные формы, декоративные светильники и другие виды паркового освещения.

Проектировщики изучили лучшие практики дизайн-проектов парков отдыха и досуга в соседних регионах (парк Галицкого, национальный парк в Дербенте) и учли потребности всех слоев населения, начиная от самых маленьких жителей республики и заканчивая пожилыми гражданами. Для каждой категории в парке будет место, где они смогут проводить время с пользой для здоровья.

«Благодаря Национальному парку, помимо всего прочего, повысится туристическая привлекательность региона, что повлечет за собой дополнительный приток бюджетных средств, появятся рабочие места. Я рекомендую нашим жителям республики активно подключиться к голосованию за дизайн-проект, проявить свою гражданскую позицию. Чтобы осуществить эту несложную процедуру, понадобится пара минут», — отметил заместитель главы Назрановского района Хизир Богатырев.