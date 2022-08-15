«В дни с повышенной температурой воздуха следует ограничить пребывание на улице, не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов», — сказал газете «Ингушетия» представитель муниципалитета.

Он призвал обязательно надевать легкие головные уборы, пользоваться солнцезащитными очками, зонтиками и носить с собой бутылочку с негазированной минеральной водой.

По его словам, потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с этим организму летом нужна менее калорийная пища. Также он посоветовал исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища — овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, морепродукты, курица, холодные супы и окрошки.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить можно только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей с соблюдением правил организации купания.

Кроме того, жителей попросили соблюдать элементарные правила: не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы, а также не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке.

Лесные пожары, кроме уничтожения деревьев и кустарников, приносят экологический и экономический ущерб. В результате пожаров снижаются защитные и другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, а в отдельных случаях сооружения и даже населенные пункты.