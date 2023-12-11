Испокон веков считалось, что главное национальное достояние у ингушей — это люди, способные вершить судьбу своей маленькой, но славной родины. У разных поколений до сегодняшнего дня сохранялся характер преданности высоким идеалам, стойкости, чести и духу быть готовыми к самопожертвованию, созиданию и подвигу. В итоге, как мы сегодня можем констатировать, во многих биографиях наших предшественников и современников мы вновь и вновь прослеживаем это единство, ставшее неким кодовым словом нации.

Вне всякого сомнения, можно сказать, что Умалат Макшарипович Льянов, которому с малых лет пришлось ковать свое счастье в горниле суровых лишений и испытаний, относится к той плеяде людей, по праву заслуживших быть в числе первых. Ему было всего 13 лет, когда счастливые моменты детства и отрочества в одночасье оборвал черный февраль 1944 года. Ужасные картины депортации и трагические случаи безвинных смертей долго ещё оставались в его памяти. Своим родным и близким Умалат Макшарипович часто говорил, что даже спустя многие десятилетия эти трагические события до сих пор сидят у него в сердце, словно это случилось только вчера...

Со своей родиной — селом Редант, что находится в пригороде Владикавказа, Умалат был разлучен на долгие тринадцать лет. Эти годы казались бесконечными, как и тот путь, который уносил их суровым февральским днём в безызвестность. Временами, находясь в тесном товарном вагоне, ему хотелось забыться и поверить, что все это просто страшный сон. Но в следующее мгновение приходило осознание, что весь этот ужас происходит наяву.

Жизнь ингушей на чужбине была тяжелой настолько, что никаких слов не хватит, чтобы описать это состояние людей, загнанных в угол. Но, как бы тяжело ни было, наши предки считали своим долгом — выжить любой ценой! Второй не менее важной задачей ингуши считали стать грамотными и образованными, потому как только знания могли им дать духовную силу превозмочь любую боль.

Хорошо понимал это и наш герой. Поэтому после окончания средней школы в Казахстане Умалат подал документы для поступления в Алма-Атинский сельскохозяйственный институт. Вспоминая этот период жизни, он рассказывал: «Я думаю, не стоит говорить, в каком положении находились ингуши и чеченцы в ссылке. Мы были просто «врагами народа». Поэтому мне, как и тысячам моих сверстников, после школы при поступлении в вуз пришлось преодолеть массу препятствий, потому как спецпереселенцам запрещалось покидать место жительства, в том числе и для получения образования. Но я всеми правдами и неправдами добился своего: успешно выдержал все вступительные испытания, и когда мне отказали в зачислении и сказали, что не дадут места в общежитии, написал письмо в Москву о том, что мне не дают учиться. Это был 1952 год. Сталин был ещё жив, и я слабо верил в то, что справедливость восторжествует. Но нет, ровно через три недели после того, как я отправил письмо, меня зачислили в институт и дали место в общежитии. Я как сегодня помню, что в то время в Алма-Ате обучались всего двадцать два ингуша, примерно столько же было и чеченцев. А в общем в вузах Казахстана и Киргизии до объявления реабилитации училось не более ста студентов ингушской и чеченской национальности. Это говорило о том, что выбор у нас в ту пору был небольшой. Но учились мы лучше всех! Должен сказать, что ингуши и чеченцы заметно выделялись среди студентов. Наверное, тем, что не могли позволить себе лишнего, ведь голод продолжал косить людей, к тому же мы знали, что только учеба поможет нам выбиться в люди и сделать свою жизнь цивилизованнее. А наши родители, едва сводившие концы с концами, возлагали на нас большие надежды, и как можно было их подводить? А еще ингуши и чеченцы знали цену настоящей дружбе. По-другому и нельзя было. Разве можно было не быть благодарными по отношению к простым казахам, русским, давшим нам пищу и душевное тепло в самые тяжелые дни нахождения вайнахов в ссылке? Многим нашим землякам помогали местные жители выжить, делясь последним куском хлеба. Поэтому ингуши и чеченцы были благодарны им и умели хранить дружбу».

В 1957 году, после успешного окончания Алма-Атинского сельскохозяйственного института, Умалат Льянов возвращается на свою малую родину, полный светлых надежд на благополучное будущее. Грамотного, статного и образованного молодого человека с дипломом инженера-механика направляют поднимать сельское хозяйство в Назрановском районе. Поработав здесь несколько лет по своему профилю в должности заведующего МТС, Умалат Льянов становится главным инженером совхоза «Назрановский», а в 1962 году ему, как одному из профессиональных специалистов, поручают руководство совхозом, который к тому времени был одним из ведущих хозяйств в Чечено-Ингушетии.

В этот самый период судьба свела его с моим отцом, Мухтаром Оздоевым, который с первых дней возвращения ингушей из ссылки работал в Барсукинском отделении совхоза «Назрановский» полеводом и бригадиром свекловодческой бригады. Как оказалось, мой отец приходился Умалату внучатым племянником, но между ними и без наличия родственных связей существовала настоящая мужская дружба.

Как рассказывал мой отец, Умалат Льянов, несмотря на то, что был директором совхоза и находился на хорошем счету в обществе, никогда не стеснялся быть в одной компании с простыми работягами, открыто называл вещи своими именами и всегда советовался со старшими (а мой отец был старше Умалата на 5 лет), особенно в вопросах, касающихся планомерного и рационального использования сельскохозяйственных угодий. Получается, он всегда учился тому делу, которое он выбрал в качестве основной специальности, и никогда не переставал повышать свою квалификацию. Так говорили все, кто с ним работал, общался и имел какие-то отношения.

Помню, когда я пошла в первый класс, моим сопроводителем стал Умалат Макшарипович, который вызвался отвезти меня в школу на первый звонок. Это был 1967 год. Вся дирекция Барсукинской школы была рада такому высокому гостю, ведь, как оказалось, здесь, в селе Барсуки, его хорошо знали, особенно родители многодетных семей, которым он бескорыстно помогал. Время тогда было тяжелое, люди только-только налаживали свой быт после возвращения из высылки, и у многих жителей села не было возможности не только построиться, но и прокормить семью. И вот в такой обстановке Умалат Макшарипович находил время, средства и силы для того, чтобы помогать обездоленным людям. Как рассказывал мой отец, Умалат Макшарипович специально ходил в сельский совет и брал списки семей, где содержались сироты и полусироты, которые в суровых условиях ссылки потеряли своих родителей или близких, для того чтобы в первоочередном порядке оказывать им помощь. Дядя Умалат часто приходил к нам в гости, и мы с большим удовольствием слушали его воспоминания об участии ингушей в Великой Отечественной войне, о героических подвигах нашего народа и о суровых и тяжелых днях в годы депортации.

«Умалат Льянов был самым толковым и грамотным руководителем из всех тех, с кем мне довелось работать в совхозе «Назрановский», — вспоминал ещё один житель села Барсуки Хаджибикар Эстоев, который перед своей смертью попросил меня написать статью про У. Льянова в районной газете. — Во-первых, он работал с полной отдачей и таким же образом умел отдыхать. Умалат был и остался настолько щедрым человеком, что готов был последнее отдать, чтобы не видеть, как дети не могут ходить в школу из-за отсутствия одежды или пищи. Поэтому он помогал многим жителям Ингушетии, даже когда жил и работал в Грозном. Не удивительно, что, будучи очень порядочным, пунктуальным и требовательным к себе и к окружающим, Умалат Макшарипович быстро снискал высокий авторитет и искреннее уважение людей. Умалат без притворства и фальши относился к людям, и люди отвечали ему тем же. Но эти его хорошие качества замечали не только простые люди: Умалат Льянов всегда был в почете у власти. В 1966 году его единогласно избрали депутатом, а затем и заместителем председателя Верховного Совета ЧИАССР. Если не ошибаюсь, он дважды избирался депутатом Верховного Совета ЧИАССР, а в 1968 году Льянов был удостоен звания заслуженного инженера-механика сельского хозяйства РСФСР. Это было очень престижное и высокое звание, и Льянов Умалат носил его с достоинством».

Журналист Микаил Мазиев в своей газетной статье, посвященной жизни и профессиональной деятельности Умалата Льянова, писал так: «Кто-то может сказать, что Льянову всегда везло, и карьера у него складывалась удачно. Но это не так. На самом деле ему без труда ничего не давалось, правда, изобретательностью и умением находить оптимальные решения в трудных ситуациях он не был обделен. А еще есть у Умалата Макшариповича такие редкие способности, необходимые для руководителя, — предвидеть, анализировать, делать правильные выводы. Кроме того, Умалат Льянов имеет надежные тылы и фланги — его друзья, большинство из которых представляют первых выпускников казахстанских вузов пятидесятых и шестидесятых годов, тесную связь с которыми Умалат никогда не порывал и пронесет через всю свою жизнь».

С заметным удовольствием и восторгом говорил Умалат Макшарипович о своих друзьях, одноклассниках и сокурсниках. Он не пропускал ни одну возможность, когда можно было вспомнить далекие студенческие годы и людей, которые его окружали. Видно было, что все люди, с которыми Умалату Льянову довелось пройти по жизни плечом к плечу, отличались невероятной честностью, порядочностью и работоспособностью, нацеленной на значимые и полезные дела.

В начале 70-х годов прошлого столетия Умалату Макшариповичу предложили работу инструктора Чечено-Ингушского обкома КПСС, которая была рангом выше, чем та должность, которую он к тому времени занимал. Но даже такое столь привлекательное партийное «кресло», которое могло в дальнейшем способствовать его карьерному росту, не сразу заинтересовало его, потому как ему всегда хотелось заниматься тем делом, результаты которого приносили пользу людям, а ему — радость. Но, тем не менее, по рассказам его коллег и друзей, это был особенный человек, которому свойственны были такие черты характера, как неуспокоенность достигнутыми результатами и желание попробовать свои силы на разных участках работы. В итоге, через год после начала партийной карьеры, У. Льянову поручают пост первого заместителя министра сельского хозяйства ЧИАССР. В этой ответственной должности У. М. Льянов провел более двух десятков лет (с 1972 по 1993 гг.)

«Это были очень непростые, но насыщенные и интересные годы, — вспоминал Умалат Макшарипович незадолго до своей кончины. — Самое главное, что за то время, когда я был замминистра, я мог позволить себе направить всю сферу сельскохозяйственной деятельности крупной автономной республики в правильное русло, чтобы шло процветание региона и росло благополучие людей, занятых не только в сельском хозяйстве. Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, по крайней мере, надеюсь, что люди, с которыми меня сводила судьба, останутся обо мне хорошего мнения, потому что у меня никогда слова не расходились с делами, и любое дело я обязательно доводил до конца, какими бы сложными ни складывались обстоятельства. Впрочем, я думаю, что так поступать должен каждый ингуш, если он носит это имя с гордостью, как это делал я».

Время показало, что кем бы и где бы ни работал Умалат Макшарипович, он всегда был предан земле и считал, что сельские хозяйства должны быть рентабельными, и никак иначе. Также он категорически был против того, чтобы на одного механизатора, настоящего труженика села, приходилось чуть ли не два конторских работника. Такая ситуация, по мнению Льянова, могла только усугубить положение дел во всех сферах жизнеобеспечения людей, тем более что реалии современной жизни, когда рыночные условия начали ставить перед сельхозпроизводителями свои правила, стали диктовать, как жить дальше. А для того, чтобы на достаточном уровне стимулировать тех, кто действительно трудится на земле, не надо плодить чиновников всех мастей и уровней, — часто повторял он.

Возглавляя Минфин Ингушской Республики с 1993 по 1994 гг., Умалат Льянов стоял у самых истоков становления бюджетной системы одного из субъектов Российской Федерации. Говоря о финансовых вливаниях, У. Льянов всегда отмечал, что, безусловно, инвестиции в сельское хозяйство необходимы, но и руководители укрупненных государственных унитарных предприятий должны понимать, что постоянные вливания без отдачи — это тупиковый путь. Тем самым он не просто призывал к рациональному подходу в использовании всенародного достояния — земли, но и предпринимал все возможные меры, чтобы наши рынки были насыщены местной продукцией.

«Мы не с потолка берем данные, когда говорим о перспективе развития сельского хозяйства, — говорил он на каждом совещании, — это реальные расчеты, обоснованные цифры. Да и деньги нам с потолка не сыплются. Нам необходимо понять одно: у нас есть возможности обеспечить себя животноводческой и другой сельскохозяйственной продукцией в объемах близких к потребности: мясом, овощами, подсолнечным маслом, фруктами, сахаром. Причем в масштабах республики необходимо обратить внимание на пчеловодство, растениеводство, а особенно на животноводство, потому как эта отрасль требует очень ответственного подхода. Но, к сожалению, приходится констатировать, что при решении этих задач мы понимаем, что нет у нас в республике взвешенного, рационального, ответственного подхода, что у чиновников, что у руководителей сельскохозяйственных предприятий. Мы умеем работать только на бумаге. Но если бы ответственные чиновники на своих местах также заботились о развитии региона, как требуют от своих подчиненных цифры и отчеты, то жизнь в нашей республике наладилась бы намного быстрее и АПК развивался бы как следует».

Уместно будет отметить, что Умалат Льянов несколько лет назад предложил Минсельхозу республики разработать региональную программу по развитию животноводства, отметив, что животноводство является важнейшей отраслью агропромышленного комплекса республики. Также он предложил проработать вопрос строительства в республике перерабатывающего предприятия, чтобы производители молочной и мясной продукции могли реализовывать свою продукцию.

Когда в 2009 году был образован экономический совет при президенте Республики Ингушетия, Умалат Льянов состоял в списке первых людей, организовавших эту структуру. Позже он возглавил этот совет и в целях осуществления комплексного анализа социально-экономической ситуации в республике проделал огромную работу.

На одной из встреч с работниками АПК У. Льянов озвучил такую мысль: «Я хочу ещё раз напомнить всем и отметить, что любая форма деятельности обречена, если она не окупается. Поэтому, хотим мы этого или нет, ситуация должна измениться, если мы хотим обеспечить себя продуктами и товарами собственного производства. И для этого у нас есть все возможности стать самодостаточной республикой в продовольственном обеспечении, а это главный и необходимый фактор жизни. Тем более что объемы инвестиций из российской казны в экономику Ингушетии наращиваются. И этот шанс, которого не было до сих пор, республике надо использовать сполна. Подчеркну, что в дальнейшем, в связи с активным ростом численности населения, нельзя быть зависимыми от внешних поставок, даже будучи субъектом Федерации, когда есть возможность выращивать и производить у себя. Эта стратегически важная задача должна стать во главу угла экономической политики республики».

Как один из первых специалистов агропромышленного комплекса, честно и самоотверженно трудившихся на земле после возвращения ингушей и чеченцев из мест депортации, Умалат Льянов очень хорошо понимал, что актуальность землепользования с каждым годом возрастает.

«Площади плодородных пашен уменьшаются, а численность населения растет, — говорил он. — И в этих условиях земля должна быть в надежных руках, потому что какой-то жалкий расточитель может так надругаться над землёй, что отголоски такого кощунственного отношения будут отдаваться еще долго и повсеместно. Самое обидное — это не то, что сплошь и рядом происходят самовольные захваты земельных участков, а то, что некоторые частные лица, всеми правдами и неправдами заполучив плодородные земли, превращают их в рассадник для бурьяна и амброзии. Я просто не понимаю таких людей! Вы не подумайте, я вовсе не против фермеров или малых предпринимателей, которые хотят заниматься частным бизнесом, а тем более личные подсобные хозяйства — это важный потенциал обеспечения людей продовольствием. Я просто говорю о том, что земля — это наша кормилица, и она должна работать, а труд людей на земле должен приносить не только определенный доход, но и радость».

Умалат Льянов одним из первых в республике заявил, что малый бизнес из конкурента должен перейти в партнерство с государственным сектором, и ему необходима поддержка. Исходя из этого, главной задачей АПК республики на ближайшую перспективу он считал восстановление плодородных земель и возврат в оборот всех пахотных полей, а также ликвидацию разрыва между их наличием и посевными площадями.

Также его волновали вопросы, связанные с мерами для максимально эффективной реализации программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и содействие занятости молодежи». «Для нас важно дать одаренным молодым людям возможность реализовать свой талант, помочь найти партнеров и благодаря этому позволить развиваться им самим и работать на благо страны», — говорил он.

Когда Умалат Льянов находился на заслуженном отдыхе, к нему часто обращались за советом руководители при принятии важных решений социально-экономического блока, и у него всегда хватало забот, а его рабочий стол в домашнем кабинете всегда был завален папками, бумагами и исписанными расчетами. Глядя на жизненную активность Умалата Макшариповича, нельзя было сказать, что он перешагнул за 90, но если говорить о его жизненном опыте и мудрости, казалось, что ему на несколько десятков лет больше.

Настоящим свидетельством жизненного и профессионального успеха Умалата Льянова стали его многочисленные правительственные награды, но самой высокой наградой он считал доверие людей, которое никогда не возникает на пустом месте. За ним, как правило, стоят каждодневный упорный труд, умение брать на себя ответственность и принципиальный подход к решению сложных и неотложных задач.